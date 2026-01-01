Workspace-Inhaber:innen sowie Mitglieder, die das Upgrade für einen Workspace vorgenommen haben, können die Details zum Plan und die Rechnungsdaten über die Abrechnungsseite verwalten.

Tipp: Weitere Informationen zum Wechseln oder Kündigen deines kostenpflichtigen Plans findest du unter Ändern oder Kündigen deines kostenpflichtigen Slack-Plans.



Abrechnungszeitraum ändern

Führe die nachfolgenden Schritte aus, um zwischen monatlicher und jährlicher Abrechnung zu wechseln.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle aus dem Menü die Option Rechnungsstellung verwalten. Wähle im Tab Übersicht den blauen Link Details zu den Plänen ändern. Wähle unter Abrechnungszeitraum zwischen der monatlichen oder jährlichen Option aus. Wähle Weiter zum Checkout aus. Wähle Bestellung prüfen aus und klicke dann auf Kaufen.



Zahlungsweise verwalten

Du kannst deine Kreditkarte jederzeit aktualisieren oder zur ACH-Bankabbuchung wechseln. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle aus dem Menü die Option Rechnungsstellung verwalten. Klicke auf den Tab Rechnungsdaten. Füge unter Zahlungsmethoden eine neue Karte hinzu, um diese als neue Standard-Zahlungsmethode festzulegen, oder wähle US-Bankkonto aus, um zu ACH zu wechseln. Klicke auf das Papierkorbsymbol, um eine Karte zu entfernen.

Du kannst eine neue Kreditkarte hinzufügen oder eine entfernen, die du nicht mehr verwenden möchtest. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle aus dem Menü die Option Rechnungsstellung verwalten. Klicke auf den Tab Rechnungsdaten. Füge unter Zahlungsmethoden eine neue Karte hinzu, um diese als neue Standard-Zahlungsmethode festzulegen, oder wähle das Papierkorbsymbol aus, um eine Karte zu entfernen.



Zu Rechnung wechseln

Qualifizierte Workspaces, die jährlich abgerechnet werden, können auf Rechnungen zum Selberausdrucken umstellen und für Slack per Scheck oder Direktüberweisung bezahlen.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle aus dem Menü die Option Rechnungsstellung verwalten. Klicke auf den Tab Rechnungsdaten. Wähle Zur Zahlung per Rechnung wechseln aus. Gib an, ob dieser Wechsel sofort oder zum nächsten Datum der Verlängerung wirksam werden soll. Wähle Weiter zum Checkout aus. Wähle zum Abschluss Bestellung prüfen aus.



Abrechnungsverlauf anzeigen

Führe die nachfolgenden Schritte aus, um deine Abrechnungen anzuzeigen und herunterzuladen.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle aus dem Menü die Option Rechnungsstellung verwalten. Klicke auf den Tab Verlauf. Klicke auf das Kalendersymbolund wähle einen Monat aus. Klicke dann auf Gehe zu, um die Abrechnung anzuzeigen.



Abrechnungspflichtige Mitglieder anzeigen

Primäre Inhaber:innen können eine Liste der abrechnungspflichtigen aktiven Mitglieder über einen angegebenen Zeitraum von 28 Tagen exportieren. Der Bericht deckt das ausgewählte Datum und die vorangegangenen 27 Tage ab und enthält darüber hinaus alle abrechnungspflichtigen monatlich aktiven Mitglieder aus allen mit der Abrechnung verbundenen Workspaces.

Pro- und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Primäre Workspace-Inhaber:innen können eine Liste der abrechnungspflichtigen aktiven Mitglieder exportieren. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle aus dem Menü die Option Rechnungsstellung verwalten. Klicke im Tab Übersicht auf Bericht über abrechnungspflichtige Mitglieder erstellen. Gib ein Enddatum für deinen Bericht an. Wähle Bericht erstellen aus. Sobald dein Bericht fertig ist, wird er automatisch heruntergeladen bzw. über Slack zugestellt, wenn es sich um eine größere Datei handelt. Primäre Organisationsinhaber:innen können eine Liste der abrechnungspflichtigen aktiven Mitglieder exportieren. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger auf Tools und Einstellungen und wähle dann Rechnungsstellung im Menü aus. Wähle Bericht „Abrechnungspflichtige Mitglieder“ erstellen aus. Gib ein Enddatum für deinen Bericht an. Wähle Bericht erstellen aus. Sobald dein Bericht fertig ist, wird er automatisch heruntergeladen bzw. über Slack zugestellt, wenn es sich um eine größere Datei handelt.



Abrechnungen bearbeiten

Du kannst den Unternehmensnamen und die Adresse auf zukünftigen Abrechnungen ändern, indem du deine Abrechnungsdetails bearbeitest. Falls zutreffend, kannst du auch deine VAT/ABN-ID und den Unternehmensstatus aufnehmen.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle aus dem Menü die Option Rechnungsstellung verwalten aus. Klicke auf den Tab Rechnungsdaten. Gib deine Daten ein oder klicke auf Ändern, um deine Adresse zu bearbeiten. Klicke anschließend auf Rechnungsadresse speichern.

Hinweis: Aktualisierungen deiner Abrechnungsdetails werden auf zukünftigen Abrechnungen widergespiegelt. Abrechnungen, die bereits ausgestellt wurden, können nicht bearbeitet werden, wenn du mit einer Kreditkarte für Slack zahlst.



Rechnungskontakte hinzufügen

Füge zusätzliche Rechnungskontakte wie z. B. deine Buchhaltungsabteilung zu deinem Account hinzu, damit sie ebenfalls abrechnungsbezogene E-Mails erhalten. Rechnungskontakte können keine Änderungen an deinen Rechnungsdetails vornehmen, aber sie können bestimmte Workspace-Informationen sehen, einschließlich Abrechnungen und Kontaktinformationen für Workspace-Inhaber:innen.