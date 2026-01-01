Gestire il piano e i dettagli di fatturazione di Slack
I proprietari dell’area di lavoro e i membri che hanno aggiornato l’area di lavoro possono gestire il piano e i dettagli di fatturazione tramite la pagina Fatturazione.
Suggerimento: per maggiori informazioni sul passare a un altro piano o annullare il tuo piano a pagamento, visita la pagina Modifica o annulla il tuo piano Slack a pagamento.
Modificare il ciclo di fatturazione
Segui i passaggi in basso per passare dalla fatturazione mensile a quella annuale.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci fatturazione dal menu.
- Dalla scheda Panoramica, scegli Modifica i dettagli del piano.
- Sotto Ciclo di fatturazione seleziona l’opzione mensile o annuale.
- Seleziona Continua con il pagamento.
- Seleziona Rivedi ordine e clicca su Acquista.
Gestire il metodo di pagamento
Puoi aggiornare la tua carta di credito o passare all’addebito bancario ACH in qualsiasi momento.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci fatturazione dal menu.
- Clicca sulla scheda Dettagli di fatturazione.
- Sotto la sezione Metodi di pagamento, aggiungi una nuova carta per impostarla come nuovo metodo di pagamento predefinito o seleziona Conto bancario statunitense per passare ad ACH. Clicca sull’icona del cestino per rimuovere una carta.
Puoi aggiungere una nuova carta di credito o rimuoverne una che non vuoi più utilizzare.
- Dal desktop, fai clic su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci fatturazione dal menu.
- Clicca sulla scheda Dettagli di fatturazione.
- Sotto la sezione Metodi di pagamento, aggiungi una nuova carta per impostarla come nuovo metodo di pagamento predefinito o seleziona l’icona del cestino per rimuovere una carta.
Passare alla fatturazione
Le aree di lavoro idonee con pagamento annuale possono passare alle fatture self-service e pagare Slack tramite assegno o deposito diretto.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci fatturazione dal menu.
- Clicca sulla scheda Dettagli di fatturazione.
- Seleziona Passa al pagamento tramite fattura.
- Scegli se questa modifica avrà effetto immediato o alla prossima data di rinnovo.
- Seleziona Continua con il pagamento.
- Seleziona Rivedi ordine per terminare.
Visualizzare la cronologia di fatturazione
Segui i passaggi qui sotto per visualizzare e scaricare gli estratti conti.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci fatturazione dal menu.
- Clicca sulla scheda Cronologia.
- Clicca sull’ icona del calendario, seleziona un mese, quindi clicca su Vai a per visualizzare l’estratto conto.
Visualizzare i membri fatturabili
Il proprietario principale può esportare un elenco di membri attivi fatturabili in un determinato periodo di 28 giorni. Il report coprirà la data selezionata e i 27 giorni precedenti e includerà anche tutti i membri attivi fatturabili mensilmente di eventuali aree di lavoro collegate per la fatturazione.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
Il proprietario principale dell’area di lavoro può esportare un elenco di membri attivi fatturabili.
- Dal desktop, fai clic su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci fatturazione dal menu.
- Dalla scheda Panoramica, clicca su Crea report sui membri fatturabili.
- Scegli una data di fine per il report.
- Seleziona Crea report. Quando è pronto, il report verrà scaricato automaticamente o consegnato tramite Slack se è un file più grande.
Il proprietario principale dell’organizzazione può esportare un elenco di membri attivi fatturabili.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi seleziona Fatturazione dal menu.
- Seleziona Crea report dei membri fatturabili.
- Scegli una data di fine per il report.
- Seleziona Crea report. Quando è pronto, il report verrà scaricato automaticamente o consegnato tramite Slack se è un file più grande.
Modificare gli estratti conti
Puoi modificare il nome e l’indirizzo dell’azienda negli estratti conto futuri modificando i dettagli di fatturazione. Puoi anche includere il numero di partita IVA/ID ABN e lo stato aziendale, se applicabile.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci fatturazione dal menu.
- Clicca sulla scheda Dettagli di fatturazione.
- Inserisci i tuoi dati oppure clicca su Modifica per modificare il tuo indirizzo, poi clicca su Salva indirizzo di fatturazione.
Nota: gli aggiornamenti ai dettagli di fatturazione si rifletteranno negli estratti conto futuri. Non è possibile modificare gli estratti conto già emessi se paghi Slack con una carta di credito.
Aggiungere i contatti per fatturazione
Aggiungi ulteriori contatti per fatturazione al tuo account, come per esempio il reparto di contabilità, per fare in modo che anche loro ricevano le e-mail riguardanti la fatturazione. I contatti per fatturazione non possono modificare i dettagli di fatturazione ma possono vedere alcune informazioni sull’area di lavoro, tra cui gli estratti conto e le informazioni di contatto dei proprietari dell’area di lavoro.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci fatturazione dal menu.
- Clicca sulla scheda Contatti, quindi seleziona Aggiungi un nuovo contatto per la fatturazione.
- Inserisci le informazioni e clicca su Aggiungi contatto per la fatturazione.