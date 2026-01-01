Conectar ferramentas e automatizar tarefas
Conecte-se, simplifique e automatize. Descubra o poder dos apps e das ferramentas.
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Os fluxos de trabalho permitem automatizar praticamente qualquer tarefa ou processo diretamente no seu workspace do Slack. Você pode compartilhar fluxos de trabalho com outras pessoas e fazer cópias que podem ser reutilizadas ou personalizadas para sua equipe.
Dica: para permitir que outra pessoa faça alterações em um fluxo de trabalho criado por você, adicione a pessoa como gerente de fluxo de trabalho.
Compartilhar um fluxo de trabalho
Se você achar que outros membros do seu workspace se beneficiariam com um determinado fluxo de trabalho, siga as etapas abaixo para compartilhá-lo:
No computador, clique em
Agentes e ferramentas na barra lateral. Em
Fluxos de trabalho, encontre o fluxo de trabalho que você gostaria de compartilhar e clique no ícone de três pontos ao lado dele. Selecione
Encaminhar fluxo de trabalho. Pesquise e selecione um canal ou uma pessoa e clique em
Encaminhar. Se o fluxo de trabalho começar com um link, clique em Copiar link e depois cole-o em uma mensagem no Slack. Observação: caso a guia Agentes e ferramentas não esteja visível na barra lateral, procure a guia Ferramentas. Pode ser necessário clicar em Mais para encontrá-la.
Copiar um fluxo de trabalho
Em vez de começar do zero, você pode fazer uma cópia de um fluxo de trabalho criado por outro membro do seu workspace e modificar as etapas para ajustá-las às suas necessidades.
No computador, clique em
Agentes e ferramentas na barra lateral. Em
Fluxos de trabalho, encontre o fluxo de trabalho que você gostaria de copiar e clique no ícone de três pontos ao lado dele. Selecione
Duplicar fluxo de trabalho. Digite um novo título para o fluxo de trabalho e clique em
Copiar. O fluxo de trabalho será aberto no Criador de fluxo de trabalho. Clique em
Finalizar, revise os detalhes sobre o fluxo de trabalho e clique em Publicar. Observação: Se o criador restringir a permissão para copiar o fluxo de trabalho, essa opção não estará visível para você.
Quem pode usar este recurso?
Todos os
membros e convidados (exceto os membros da linha de frente) Disponível em
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