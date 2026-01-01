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I workflow ti consentono ti automatizzare praticamente qualsiasi attività o processo direttamente nell’area di lavoro di Slack. Puoi condividere i workflow con altre persone e crearne delle copie che puoi riutilizzare o personalizzare per il tuo team.
Suggerimento: per consentire a un’altra persona di apportare modifiche a un workflow che hai creato, aggiungila come manager del workflow.
Condividi un workflow
Se trovi un workflow che ti sembra utile per altri membri della tua area di lavoro, segui questi passaggi per condividerlo:
Dal desktop, fai clic su
Agenti e strumenti nella barra laterale. Da
Workflow , trova il workflow che vuoi condividere e clicca sull’ icona dei tre puntini accanto a esso. Seleziona
Inoltra workflow. Cerca e seleziona un canale o una persona, quindi clicca su
Inoltra. Se il workflow si avvia con un link, puoi cliccare su Copia link, quindi incollarlo in un messaggio in qualsiasi punto di Slack. Nota: se non vedi la scheda Agenti e strumenti nella barra laterale, cerca invece la scheda Strumenti . Per trovarla, potrebbe essere necessario fare clic su Altro .
Copia un workflow
Invece di iniziare da zero, puoi effettuare una copia di un workflow creato da un altro membro dell’area di lavoro e modificarne i passaggi in base alle tue esigenze.
Dal desktop, fai clic su
Agenti e strumenti nella barra laterale. Da
Workflow , trova il workflow che vuoi copiare e clicca sull’ icona dei tre puntini accanto a esso. Seleziona
Duplica workflow. Inserisci un nuovo titolo per il workflow, quindi clicca su
Copia. Il workflow si aprirà in Workflow Builder. Clicca su
Completa, controlla i dettagli del workflow, quindi clicca su Pubblica. Nota: se non vedi l’opzione per copiare un workflow, il creatore potrebbe aver limitato questa autorizzazione.
Chi può utilizzare questa funzione?
Tutti i
membri e ospiti (ma non i membri operativi) Disponibile per i
piani a pagamento Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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