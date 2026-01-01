Mit Workflows kannst du fast jede Aufgabe oder jeden Prozess direkt in deinem Slack-Workspace automatisieren. Du kannst Workflows mit anderen teilen und Kopien erstellen, die du dann wiederverwenden oder für dein eigenes Team anpassen kannst.

Tipp: Wenn du einer anderen Person die Möglichkeit geben möchtest, Änderungen an einem von dir erstellten Workflow vorzunehmen, füge sie als Workflow-Manager:in hinzu.



Einen Workflow teilen

Wenn du einen Workflow gefunden hast, der für andere Mitglieder deines Workspace interessant sein könnte, führe die folgenden Schritte aus, um ihn zu teilen:

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Suche in Workflows nach dem Workflow, den du teilen möchtest, und klicke dann auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem Workflow. Wähle Workflow weiterleiten aus. Suche einen Channel oder eine Person, wähle ihn bzw. sie aus und klicke auf Weiterleiten. Wenn der Workflow mit einem Link beginnt, kannst du auf Link kopieren klicken und ihn dann in eine beliebige Nachricht in Slack einfügen.

Hinweis: Wenn die den Tab Agent und Tools in der Seitenleiste nicht angezeigt wird, suche stattdessen nach dem Tab Tools. Möglicherweise musst du auf Mehr klicken, um sie zu finden.



Workflows kopieren

Anstatt bei Null anzufangen, kannst du eine Kopie eines Workflows erstellen, der von einem anderen Mitglied deines Workspace erstellt wurde, und dann die Schritte an deine Anforderungen anpassen.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Suche in Workflows nach dem Workflow, den du kopieren möchtest, und klicke dann auf das Symbol mit den drei Punkten neben dem Workflow. Wähle Workflow duplizieren. Gib einen neuen Titel für den Workflow ein und klicke dann auf Kopieren. Der Workflow wird im Workflow-Builder geöffnet. Klicke auf Abschließen, überprüfe die Workflow-Details und klicke dann auf Veröffentlichen.

Hinweis: Wenn du die Option zum Kopieren eines Workflow nicht sehen kannst, hat der oder die Ersteller:in diese Berechtigung unter Umständen eingeschränkt.