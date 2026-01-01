Connecter des outils et automatiser les tâches
Comment simplifier votre travail quotidien avec des applications et des outils
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Les flux de travail vous permettent d’automatiser quasiment n’importe quelle tâche ou processus dans votre espace de travail Slack. Vous pouvez partager des flux de travail avec d’autres personnes et en faire des copies que vous pouvez réutiliser ou personnaliser pour votre propre équipe.
Conseil : pour autoriser une autre personne à modifier le flux de travail que vous avez créé, ajoutez-la en tant que gestionnaire de flux de travail.
Partager un flux de travail
Si vous trouvez un flux de travail qui pourrait être utile aux autres membres de votre espace de travail, suivez ces instructions pour le partager :
Depuis votre ordinateur, cliquez sur
Agents et outils dans la barre latérale. Dans
Flux de travail , recherchez le workflow que vous souhaitez partager et cliquez sur l’icône à trois points à côté de celui-ci. Sélectionnez
Transférer le flux de travail. Recherchez et sélectionnez un canal ou une personne, puis cliquez sur
Transférer. Si le flux de travail se lance via un lien, vous pouvez cliquer sur Copier le lien, puis le coller dans un message Slack. Remarque : si vous ne voyez pas l’onglet agents et outils dans la barre latérale, recherchez l’onglet Automatisations . Vous devrez peut-être cliquer sur Plus pour le trouver.
Copier un flux de travail
Plutôt que de partir de zéro, vous pouvez copier un flux de travail créé par un autre membre de votre espace de travail et en modifier ses étapes en fonction de vos besoins.
Depuis votre ordinateur, cliquez sur
Agents et outils dans la barre latérale. Dans
Flux de travail , recherchez le flux de travail que vous souhaitez copier et cliquez sur l’icône à trois points à côté de celui-ci. Sélectionnez
Dupliquer le flux de travail. Saisissez un nouveau titre pour le flux de travail, puis cliquez sur
Copier. Le flux de travail s’ouvrira dans le générateur de flux de travail. Cliquez sur
Terminer, vérifiez les informations du flux de travail et cliquez sur Publier. Remarque : Si l’option pour copier un flux de travail ne s’affiche pas, le créateur a peut-être restreint cette autorisation.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
Tout les
membres, à l’exception des membres de première ligne, et les invités
Disponible avec les forfaits
.
payants Parfait !
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