O Slack permite que você trabalhe em equipe com outros agentes para concluir trabalhos com mais rapidez, seja individualmente ou em grupo. Veja os apps disponíveis com agentes ou assistentes de IA na guia

Agentes e ferramentas, uma página inicial de agentes recentemente aprimorada. Após a instalação de um app com um agente, qualquer pessoa com acesso ao app pode iniciar uma conversa.



O que você precisa saber

Inicie conversas com os agentes da mesma forma que iniciaria com outro membro da equipe. Você pode adicionar agentes a canais ou conversar com eles por MD para tirar dúvidas rapidamente.

Use a guia Agentes e ferramentas para ver agentes disponíveis, retomar sessões de onde parou e verificar o status das conversas com IA no modo multiusuário. Todas as suas sessões com agentes aparecem na barra lateral da guia (incluindo as sessões com o Slackbot).

para ver agentes disponíveis, retomar sessões de onde parou e verificar o status das conversas com IA no modo multiusuário. Todas as suas sessões com agentes aparecem na barra lateral da guia (incluindo as sessões com o Slackbot). Os apps com agentes podem ser criados por desenvolvedores de terceiros ou da sua organização. Agentes personalizados do Agentforce também podem ser criados no Salesforce e adicionados ao Slack. Os agentes e suas saídas estão sujeitos à Política de Uso Aceitável do Slack.

Observação: Como os agentes usam IA, eles podem errar. Use o bom senso quando apropriado.



Navegar e instalar agentes disponíveis

Por padrão, os membros podem instalar apps com agentes, mas os proprietários e os administradores podem ativar a aprovação de apps para que o workspace ou a organização Enterprise analise os apps antes da instalação. Em todos os casos, convidados não podem usar apps ou agentes de IA.

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Caso essa opção não apareça, clique em Mais para encontrá-la. Navegue pelos agentes aos quais você já tem acesso em seu workspace em Agentes populares e Agentes instalados. Para instalar novos agentes para seu workspace, clique em AgentExchange e pesquise um app. Pesquise o app que você quer adicionar. Você será direcionado ao Slack Marketplace. Clique em Adicionar ao Slack. Clique em Permitir. (Se precisar solicitar permissão, adicione uma mensagem para o administrador do Slack e clique em Enviar solicitação.)

Observação: Os apps instalados por meio do Slack Marketplace seguem nossas políticas e diretrizes. Você pode consultar a política de privacidade e as informações de segurança e conformidade de qualquer app na página de listagem do Marketplace.



Iniciar uma conversa com um agente

Para começar a interagir individualmente com um agente de IA como o Slackbot, você pode abrir uma conversa na exibição principal do Slack ou abrir uma sessão em exibição dividida para trabalhar ao lado do agente.

Abrir na exibição principal Abrir em exibição dividida No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Caso essa opção não apareça, clique em Mais para encontrá-la. Clique em Apps e pesquise e selecione um app. Clique em Novo chat no canto superior direito ou clique na guia Chat para retomar uma conversa. Para exibir o histórico de chats, clique na guia Histórico. No computador, clique em Adicionar agente no canto superior direito do Slack. Se houver vários agentes disponíveis, clique em Mais agentes para escolher qual você quer. Selecione um prompt, se disponível, ou envie uma mensagem para começar. Para ver o histórico de mensagens, clique no ícone de relógio.



Configurar tarefas recorrentes

Para fazer com que um agente de IA realize ações (como enviar um relatório ou extrair um resumo diário) regularmente, crie uma tarefa na guia [icon] Tarefas de um agente.

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Caso essa opção não apareça, clique em Mais para encontrá-la. Clique em um agente para abri-lo. Abra a guia [icon] Tarefas. Clique em Adicionar tarefa. Nomeie e descreva sua tarefa. Clique em [icon] Escolher um horário agendado para definir quando você gostaria de executá-la. Clique em Salvar.



Trabalhar com agentes em canais

Você pode adicionar um agente ou app de IA a um canal para fazer perguntas a ele ou incluí-lo em discussões com sua equipe. As interações podem ser públicas, para que todos os membros do canal vejam, ou privadas, para que somente você possa vê-las. Após adicioná-lo, você pode mencionar o agente em qualquer mensagem nesse canal para começar a conversar.

Adicionar um agente ou app a um canal

Agentes de terceiros Agentes do Agentforce Na guia Início no computador, selecione um canal na barra lateral para abri-lo. Clique no ícone de apps e agentes no cabeçalho do canal. Se não houver outros apps ou agentes no canal, clique no botão Adicionar agente ou app. Caso contrário, clique no link Adicionar mais. Clique em Adicionar ao lado dos apps e agentes que você quer adicionar e depois clique no botão Fechar. Clique no botão Fechar nos detalhes do canal. No compositor de mensagens do canal, digite @ seguido pelo nome do app ou do agente. Se quiser, adicione uma mensagem. Clique em Enviar para começar a conversar. Na guia Início no computador, selecione um canal na barra lateral para abri-lo. Clique no ícone de apps e agentes no cabeçalho do canal. Se não houver outros apps ou agentes no canal, clique no botão Adicionar agente do Agentforce. Caso contrário, clique no link Adicionar agente. Digite o nome do agente com o qual você quer interagir e clique em Adicionar. Clique no botão Fechar nos detalhes do canal. No compositor de mensagens do canal, digite @ seguido pelo nome do app ou do agente. Se quiser, adicione uma mensagem. Clique em Enviar para começar a conversar.

Remover um agente ou app de um canal

Na guia Início no computador, selecione um canal na barra lateral para abri-lo. Clique no nome do canal no cabeçalho. Clique na guia Agentes e apps. Abra o menu Mais ao lado do nome do agente ou do app. Selecione Remover deste canal.

Dica: Você também pode remover rapidamente um agente de um canal. Para isso, clique no botão Mais ações em qualquer mensagem do agente e em Remover este agente de [#nome-do-canal].

Iniciar um canal de programação

Os canais de programação são espaços dedicados e temporários para trabalhar em um projeto com um agente de IA junto com seus colegas de equipe.

Computador Dispositivo móvel No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Caso essa opção não apareça, clique em Mais para encontrá-la. Clique em Sessões do agente. Clique em Novo no canto superior direito. Selecione um agente no menu suspenso, escolha um workspace se estiver em um plano Enterprise e selecione a visibilidade do seu canal de programação: Público ou Privado. No campo Prompt, descreva a tarefa na qual você gostaria que o agente ajudasse e clique em Criar. Navegue até o canal com um agente compatível ou adicione o agente a um canal. Mencione o agente e descreva o que deseja criar ou programar. Depois que o agente iniciar uma sessão, na mensagem, toque no link para o canal de programação.



Monitore e pesquise conversas com agentes

Veja, pesquise e navegue por todas as suas conversas com agentes e canais de programação de uma só exibição.

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Caso essa opção não apareça, clique em Mais para encontrá-la. Clique em Sessões do agente. Pesquise a conversa que você quer monitorar. Você pode aplicar um desses filtros para afunilar sua pesquisa. Criador : a pessoa que iniciou a sessão com o agente

: a pessoa que iniciou a sessão com o agente Em : o canal onde o trabalho do agente foi solicitado pela primeira vez

: o canal onde o trabalho do agente foi solicitado pela primeira vez Agente : agente ativo em um canal

: agente ativo em um canal Tipo : se a sessão aconteceu em um canal de programação ou uma conversa com agente

: se a sessão aconteceu em um canal de programação ou uma conversa com agente Status: se o agente estáAtivo, Requer atenção, se o trabalho está Inativo, Concluído ou Arquivado



Gerenciar a exibição do agente

Proprietários e administradores podem ocultar ou mostrar agentes para todas as pessoas do workspace ou da organização. Os membros podem definir uma preferência para determinar se querem ver agentes e assistentes na parte superior do Slack e decidir quais ficam visíveis.

Defina sua preferência

No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral.

Selecione Preferências no menu e clique em Navegação. Em Agentes e assistentes do app, marque ou desmarque a caixa ao lado de Mostrar agentes de IA na barra superior.

Escolher agentes

No computador, clique em Mais agentes na parte superior do Slack. Clique em Gerenciar. Marque ou desmarque a caixa ao lado de um agente para exibi-lo ou ocultá-lo.

Dica: Assim que um agente responder em um canal ou conversa de MD, ele poderá dar um nome a essa conversa para diferenciá-la facilmente de outras conversas. Depois que uma conversa tiver um nome, você poderá editá-la clicando no ícone de edição.



Segurança de apps

Os apps adicionados ao Slack que incluem recursos de IA usam a funcionalidade de IA específica do serviço de terceiros.

Os apps com agentes ou assistentes de IA são criados com escopos e métodos de API específicos. Antes de instalar um app, é importante considerar seus escopos para compreender as ações que o app pode realizar, os dados que ele pode acessar e o que ele pode fazer com esses dados. Proprietários e administradores podem ativar a aprovação de apps (para um workspace) ou definir uma política de gerenciamento de apps (para uma organização Enterprise) a fim de garantir que os apps sejam analisados antes que os membros possam instalá-los.

Os dados que um app de IA no Slack pode acessar dependem dos escopos de permissão atribuídos a ele. Por padrão, um app terá acesso aos dados nas suas mensagens com o app. Para conceder a ele acesso aos dados nos seus canais ou mensagens diretas, você pode adicionar o app a qualquer conversa.

De acordo com as diretrizes de apps do Slack, nenhum dado do cliente é usado ou retido para treinar LLMs de terceiros. Em vez disso, usamos uma técnica chamada Geração Aumentada de Recuperação (RAG), que envia os dados necessários para cada tarefa a um LLM no momento da inferência, sem a necessidade de treinamento. Como esses dados são enviados no contexto de uma única solicitação, o LLM não retém nenhum dado.

Todos os apps disponíveis no Slack Marketplace são avaliados pela nossa equipe de acordo com as nossas diretrizes de envio e devem seguir uma política de cópia e treinamento de LLM zero.