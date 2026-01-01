Slack vous permet de travailler avec des agents afin de gagner en rapidité, que ce soit seul ou en équipe. Vous trouverez les applications disponibles avec des agents et assistants IA dans l’onglet Agents et outils

, notre page de destination améliorée relative aux agents. Dès qu’une application dotée d’un agent est installée, chaque personne disposant d’un accès à l’application peut lancer une conversation.



Ce qu’il faut savoir

Démarrez des conversations avec un agent de même qu’avec vos collègues. Vous pouvez ajouter des agents à des canaux ou leur envoyer des messages directs individuels afin d’obtenir des réponses rapides.

Utilisez l’onglet Agents et outils pour découvrir vos agents disponibles, reprendre une session où vous l’aviez laissée, et vérifier le statut des conversations IA impliquant plusieurs intervenants. L’ensemble de vos sessions d’agents apparaîtront dans la barre latérale de l’onglet (y compris celles avec Slackbot).

pour découvrir vos agents disponibles, reprendre une session où vous l’aviez laissée, et vérifier le statut des conversations IA impliquant plusieurs intervenants. L’ensemble de vos sessions d’agents apparaîtront dans la barre latérale de l’onglet (y compris celles avec Slackbot). Les développeurs tiers ou ceux de votre organisation peuvent créer des applications dotées d’agents IA. Des agents Agentforce personnalisés peuvent également être créés dans Salesforce et ajoutés à Slack. Les agents et les résultats générés sont soumis à la Politique d’utilisation acceptable de Slack.

Remarque : Comme les agents utilisent l’IA, il peut leur arriver de se tromper. Utilisez votre propre appréciation si vous constatez une erreur.



Parcourir et installer les agents disponibles

Par défaut, les membres peuvent installer des applications avec des agents, mais les propriétaires et les administrateurs peuvent activer la validation des applications pour leur espace de travail ou leur organisation Enterprise afin d’examiner les applications avant leur installation. Dans tous les cas de figure, les utilisateurs invités ne peuvent pas utiliser les applications d’IA ni les agents.

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Si vous ne voyez pas cette option, cliquez sur Plus pour la trouver. Parcourez les agents auxquels vous avez déjà accès dans votre espace de travail, sous Agents populaires et Agents installés. Pour installer de nouveaux agents pour votre espace de travail, cliquez sur AgentExchange et recherchez une application. Cliquez sur l’application que vous souhaitez ajouter. Vous serez redirigé vers le Slack Marketplace. Cliquez sur Ajouter à Slack. Cliquez sur Autoriser. (Si vous avez besoin d’une autorisation, ajoutez un message à destination de votre administrateur Slack, puis cliquez sur Envoyer la demande.)

Remarque : Les applications installées à partir de Slack Marketplace appliquent nos politiques et directives. Dans la page de l’application sur le Marketplace, vous pouvez vérifier ses informations relatives à la politique de confidentialité ainsi qu’à la sécurité et à la conformité.



Lancer une conversation avec un agent

Pour commencer à interagir individuellement avec un agent IA comme Slackbot, vous pouvez ouvrir une conversation dans l’affichage principal Slack, ou ouvrir une session en écran divisé pour collaborer avec l’agent.

Ouvrir dans l’affichage principal Ouvrir en mode écran divisé Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Si vous ne voyez pas cette option, cliquez sur Plus pour la trouver. Cliquez sur Applications , puis recherchez et sélectionnez une application. Cliquez sur Nouvelle discussion , en haut à droite de l’écran ou cliquez sur l’onglet Discussion pour reprendre une discussion déjà existante. Cliquez sur l’onglet Historique pour afficher l’historique de vos discussions. Depuis votre ordinateur, cliquez sur Ajouter un agent dans le coin supérieur droit de Slack. Si plusieurs agents sont disponibles, cliquez sur Agents supplémentaires pour sélectionner celui de votre choix. Sélectionnez une invite (le cas échéant) ou envoyez un message pour commencer. Pour afficher l’historique de vos messages, cliquez sur l’icône d’horloge .



Configurer des tâches récurrentes

Pour qu’un agent IA effectue des actions régulières (comme envoyer un rapport ou extraire un résumé quotidien), créez une tâche à partir de l’onglet Tâches de l’agent.

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Si vous ne voyez pas cette option, cliquez sur Plus pour la trouver. Cliquez sur un agent pour l’ouvrir. Dans l’onglet Tâches, cliquez sur Ajouter une tâche. Nommez et décrivez votre tâche. Cliquez sur Choisir un programme pour définir quand vous souhaitez que votre tâche s’exécute. Cliquez sur Enregistrer.



Travailler avec des agents dans les canaux

Vous pouvez ajouter un agent ou une application IA dans un canal pour lui poser des questions ou l’inclure dans vos discussions avec votre équipe. Les interactions peuvent être publiques et accessibles à tous les membres du canal, ou privées de manière à ce que vous soyez la seule personne pouvant les voir. Une fois l’agent ajouté, vous pouvez le mentionner dans un message publié dans le canal pour commencer votre conversation.

Ajouter un agent ou une application dans un canal

Agents tiers Agents Agentforce Depuis l’Accueil sur ordinateur, sélectionnez un canal dans votre barre latérale pour l’ouvrir. Cliquez sur l’icône agents et applications dans l’en-tête du canal. S’il n’y a pas d’autres applications ou agents dans le canal, cliquez sur le bouton Ajouter l’agent ou l’application. Sinon, cliquez sur En ajouter d’autres . Cliquez sur Ajouter en regard des applications et agents à ajouter, puis cliquez sur le bouton de fermeture . Cliquez sur le bouton de fermeture dans les informations du canal. Dans la fenêtre de message au canal, saisissez @ suivi du nom de l’application ou de l’agent. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un message. Cliquez sur Envoyer pour commencer la conversation. Depuis l’Accueil sur ordinateur, sélectionnez un canal dans votre barre latérale pour l’ouvrir. Cliquez sur l’icône agents et applications dans l’en-tête du canal. S’il n’y a pas d’autres applications ou agents dans le canal, cliquez sur le bouton Ajouter l’agent Agentforce. Sinon, cliquez sur Ajouter un agent . Saisissez le nom de l’agent avec lequel vous souhaitez interagir, puis cliquez sur Ajouter. Cliquez sur le bouton de fermeture dans les informations du canal. Dans la fenêtre de message au canal, saisissez @ suivi du nom de l’application ou de l’agent. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un message. Cliquez sur Envoyer pour commencer la conversation.

Supprimer un agent ou une application d’un canal

Depuis l’Accueil sur ordinateur, sélectionnez un canal dans votre barre latérale pour l’ouvrir. Cliquez sur le nom du canal dans l’en-tête. Cliquez sur l’onglet Agents et applications. Ouvrez le menu Plus en regard du nom de l’agent ou de l’application. Sélectionnez Retirer de ce canal.

Conseil : Vous pouvez également supprimer rapidement un agent d’un canal en cliquant sur le bouton Autres actions sur n’importe quel message d’agent, puis en cliquant sur Retirer cet agent de [#channel-name].

Commencer un canal de code

Les canaux de code sont des espaces temporaires dédiés à un projet sur lequel un agent IA est mobilisé ainsi que vos collègues.

Ordinateur API Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Si vous ne voyez pas cette option, cliquez sur Plus pour la trouver. Cliquez sur Sessions avec des agents. Cliquez sur Nouveau en haut à droite. Sélectionnez un agent dans le menu déroulant, choisissez un espace de travail si vous disposez d’un forfait Enterprise, puis sélectionnez la visibilité de votre canal de code : Public ou Privé. Dans le champ Prompt, décrivez la tâche sur laquelle vous souhaitez mobiliser l’agent, puis cliquez sur Créer. Rendez-vous sur un canal disposant d’un agent pris en charge, ou bien ajoutez l’agent à un canal. Mentionnez l’agent et décrivez ce que vous souhaitez qu’il crée ou code. Une fois que l’agent commence une session, tapez le lien du canal de code dans le message.



Suivre et rechercher des conversations avec des agents

Affichez, recherchez et consultez le contenu de tous vos canaux de code et conversations avec des agents de façon centralisée.

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Si vous ne voyez pas cette option, cliquez sur Plus pour la trouver. Cliquez sur Sessions avec des agents. Recherchez la conversation que vous souhaitez suivre. Vous pouvez appliquer l’un des filtres suivants afin d’affiner votre recherche. Créateur : Personne qui a initié la session avec des agents

: Personne qui a initié la session avec des agents Dans : Le canal où le travail de l’agent a été demandé pour la première fois

: Le canal où le travail de l’agent a été demandé pour la première fois Agent : L’agent actif dans un canal

: L’agent actif dans un canal Type : Indique si la session s’est déroulée dans un canal de code ou un fil de discussion avec agent

: Indique si la session s’est déroulée dans un canal de code ou un fil de discussion avec agent Statut : Indique si le statut de l’agent est Actif ou Nécessite une attention particulière, ou si la tâche est au statut Inactif, Terminé ou Archivé



Gérer l’affichage de l’agent

Les propriétaires et administrateurs peuvent masquer ou afficher des agents pour les autres utilisateurs dans l’espace de travail ou l’organisation. Les membres peuvent définir une préférence pour déterminer s’ils souhaitent afficher les agents et assistants en haut dans Slack, et choisir lesquels seront visibles.

Définir votre préférence

Sur votre ordinateur, cliquez sur votre photo de profil dans la barre latérale.

Sélectionnez Préférences dans le menu, puis cliquez sur Navigation. Sous Agents et assistants d’application, cochez ou décochez la case en regard d’Afficher les agents IA dans la barre supérieure.

Choisir des agents

Sur votre ordinateur, cliquez sur Agents supplémentaires en haut de Slack. Cliquez sur Gérer . Cochez ou décochez la case en regard d’un agent pour l’afficher ou le masquer.

Conseil : Lorsqu’un agent répond dans un fil de discussion de canal ou de message direct, il pourra donner un nom à ce fil de discussion afin de l’identifier facilement. Une fois qu’un fil de discussion possède un nom, vous pouvez le modifier en cliquant sur l’icône Modifier .



Sécurité des applications

Les applications dotées de fonctionnalités d’IA que vous ajoutez à Slack utilisent la fonctionnalité d’IA propre au service tiers.

Les applications dotées d’agents ou d’assistants d’IA sont conçues avec des portées et des méthodes d’API spécifiques. Avant d’installer une application, il est important de réfléchir à sa portée afin de comprendre ses actions, les données auxquelles elle peut accéder ainsi que l’utilisation de ces données. Les propriétaires et les administrateurs peuvent activer l’approbation d’applications (pour un espace de travail) ou définir des règles de gestion des applications (pour une organisation Enterprise) pour s’assurer que les applications sont vérifiées avant que les membres ne les installent.

Les données auxquelles une application d’IA dans Slack peut accéder dépendent de la portée qui lui a été définie. Par défaut, une application accédera aux données dans vos messages avec l’application. Pour lui donner l’accès aux données dans vos canaux ou vos messages directs, vous pouvez ajouter l’application dans n’importe quelle conversation.

Conformément à nos directives de l’application Slack, les données des clients ne sont pas utilisées ou conservées pour entraîner des LLM tiers. À la place, nous utilisons une technique appelée « génération augmentée de récupération » (RAG) consistant à transmettre les données nécessaires à chaque tâche à un LLM seulement au moment de l’inférence, et ce, sans aucun entraînement. Ainsi, comme ces données sont envoyées dans le cadre d’une demande unique, le LLM ne les conserve pas.

L’ensemble des applications disponibles sur le Marketplace de Slack sont examinées par notre équipe au regard de nos directives d’envoi et doivent se conformer à une politique interdisant toute copie et tout entraînement du LLM.