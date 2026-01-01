Mit Slack kannst du dich mit anderen Agenten zusammentun, damit du deine Arbeit schneller erledigen kannst – egal, ob alleine oder im Team. Verfügbare Apps mit KI-Agenten oder -Assistenten findest du im Tab

Agenten und Tools, einer neu überarbeiteten Startseite für Agenten. Sobald eine App mit einem Chatbot installiert ist, können alle, die Zugriff auf die App haben, eine Unterhaltung starten.



Was du wissen solltest

Beginne Unterhaltungen mit Agenten genauso, wie du es mit einem anderen Teammitglied tun würdest. Du kannst Agenten zu Channels hinzufügen oder ihnen eine private Nachricht schicken, um kurze Fragen zu beantworten.

Über den Tab Agenten und Tools kannst du die dir zur Verfügung stehenden Agenten anzeigen, Sitzungen dort fortsetzen, wo du aufgehört hast, und den Status der Multiplayer-KI-Unterhaltungen überprüfen. Alle deine Agenten-Sitzungen werden in der Tab-Seitenleiste angezeigt (einschließlich derer mit Slackbot).

kannst du die dir zur Verfügung stehenden Agenten anzeigen, Sitzungen dort fortsetzen, wo du aufgehört hast, und den Status der Multiplayer-KI-Unterhaltungen überprüfen. Alle deine Agenten-Sitzungen werden in der Tab-Seitenleiste angezeigt (einschließlich derer mit Slackbot). Apps mit Agenten können von Drittentwickler:innen oder von Entwickler:innen in deiner Organisation erstellt werden. Benutzerdefinierte Agentforce-Agenten können auch in Salesforce erstellt und zu Slack hinzugefügt werden. Agenten und ihre Beiträge unterliegen der Richtlinie über die zulässige Nutzung von Slack.

Hinweis: Da Agenten KI verwenden, können sie sich irren. Im Zweifelsfall solltest du dich auf dein eigenes Urteilsvermögen verlassen.



Verfügbare Agenten durchsuchen und installieren

Standardmäßig ist Mitgliedern das Installieren von Apps mit Agenten möglich, Inhaber:innen und Administrator:innen können jedoch durch Aktivieren der App-Genehmigung für ihren Workspace oder ihre Enterprise-Organisation Apps überprüfen, bevor sie installiert werden. In jedem Fall können Gäste keine KI-Apps oder -Agenten nutzen.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Wenn dir diese Option nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um sie zu suchen. Unter Beliebte Agenten und Installierte Agenten kannst du die Agenten durchsuchen, auf die du in deinem Workspace bereits Zugriff hast. Wenn du neue Agenten für deinen Workspace installieren möchtest, klicke auf AgentExchange und suche nach einer App. Klick auf die App, die du hinzufügen möchtest. Du wirst zum Slack Marketplace weitergeleitet. Klicke auf Zu Slack hinzufügen. Klicke auf Zulassen. (Wenn du eine Berechtigung beantragen musst, füge eine Nachricht für deine:n Slack-Administrator:in hinzu und klicke dann auf Anfrage absenden.)

Hinweis: Apps, die über den Slack Marketplace installiert werden, unterliegen unseren Richtlinien und Vorgaben. Du kannst die Datenschutzrichtlinie sowie die Sicherheits- und Compliance-Informationen jeder App auf der Detailseite im Marketplace einsehen.



Ein Gespräch mit einem Agenten beginnen

Wenn du mit einem KI-Agenten wie Slackbot in einem Einzelgespräch interagieren möchtest, kannst du entweder in deiner Hauptansicht von Slack eine Unterhaltung öffnen oder eine Sitzung in der Geteilten Bildschirmansicht starten, um parallel zum KI-Agenten zu arbeiten.

In primärer Ansicht öffnen In geteilter Bildschirmansicht öffnen Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Wenn dir diese Option nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um sie zu suchen. Klicke auf Apps, suche nach einer App und wähle sie aus. Klicke oben rechts auf Neuer Chat oder klicke auf den Tab „Chat“, um eine Unterhaltung fortzusetzen. Wenn du deinen Chat-Verlauf anzeigen möchtest, klicke auf den Tab „Verlauf“. Klicke auf deinem Desktop oben rechts in Slack auf Agent hinzufügen. Wenn mehrere Agenten verfügbar sind, klicke auf Weitere Agenten, um den gewünschten auszuwählen. Wähle einen Prompt (falls verfügbar) aus oder sende eine Nachricht, um loszulegen. Wenn du deinen Nachrichtenverlauf anzeigen möchtest, klicke auf das Uhrensymbol.



Wiederkehrende Aufgaben einrichten

Damit ein KI-Agent regelmäßig bestimmte Aktionen ausführt (z. B. einen Bericht versendet oder eine tägliche Zusammenfassung abruft), erstelle eine Aufgabe auf dem Tab „Aufgaben“ [Symbol] des Agenten.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Wenn dir diese Option nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um sie zu suchen. Klicke auf einen Agenten, um ihn zu öffnen Öffne den Tab „Aufgaben“ [Symbol]. Klicke auf Aufgabe bearbeiten. Benenne deine Aufgabe und beschreibe sie. Klicke auf [Symbol] Zeitplan auswählen, um festzulegen, wann deine Aufgabe ausgeführt werden soll. Klicke auf Speichern.



Mit Agenten in Channels arbeiten

Du kannst einem Channel einen KI-Agenten oder eine App hinzufügen, um ihm Fragen zu stellen oder ihn in Diskussionen mit deinem Team einzubeziehen. Interaktionen können öffentlich sein, sodass alle Channel-Mitglieder sie sehen können, oder privat, sodass nur du sie sehen kannst. Sobald er hinzugefügt ist, kannst du den Agenten in jeder Nachricht in diesem Channel erwähnen, um den Chat zu starten.

Einen Agenten oder eine App zu einem Channel hinzufügen

Drittanbieter-Agenten Agentforce-Agenten Wähle auf dem Desktop unter Home einen Channel in deiner Seitenleiste aus, um ihn zu öffnen. Klicke auf das Agenten und Apps-Symbol im Channel-Header. Wenn sich keine anderen Apps oder Agenten im Channel befinden, klicke auf den Button Agent oder App hinzufügen. Ansonsten klicke auf den Link Mehr hinzufügen . Klicke neben den Apps und Agenten, die du hinzufügen möchtest, auf Hinzufügen und klicke anschließend auf den Button „Schließen“. Klick auf den Button „Schließen“ in den Channel-Details. Gib im Nachrichten-Composer des Channels ein @ ein, gefolgt vom Namen der App oder des Agenten. Füge eine Nachricht hinzu, wenn du möchtest. Klicke auf Senden, um den Chat zu starten. Wähle auf dem Desktop unter Home einen Channel in deiner Seitenleiste aus, um ihn zu öffnen. Klicke auf das Agenten und Apps-Symbol im Channel-Header. Wenn sich keine anderen Apps oder Agenten im Channel befinden, klicke auf den Button Agentforce-Agenten hinzufügen. Andernfalls klicke auf den Link Agent hinzufügen . Gib den Namen des Agenten ein, mit dem du interagieren möchtest, und klicke dann auf Hinzufügen. Klick auf den Button „Schließen“ in den Channel-Details. Gib im Nachrichten-Composer des Channels ein @ ein, gefolgt vom Namen der App oder des Agenten. Füge eine Nachricht hinzu, wenn du möchtest. Klicke auf Senden, um den Chat zu starten.

Einen Agenten oder eine App aus einem Channel entfernen

Wähle auf dem Desktop unter Home einen Channel in deiner Seitenleiste aus, um ihn zu öffnen. Klicke im Header auf den Channel-Namen. Klicke auf den Tab Agenten und Apps. Öffne das Menü „Mehr“ neben dem Namen des Agenten oder der App. Wähle Aus diesem Channel entfernen aus.

Tipp: Du kannst einen Agenten auch schnell aus einem Channel entfernen, indem du auf Weitere Aktionen bei einer beliebigen Agenten-Nachricht klickst und dann Diesen Agenten aus [#channel-name] entfernen auswählst.

Code-Channel starten

Code-Channels sind spezielle, temporäre Bereiche, in denen du gemeinsam mit einem KI-Agenten und deinen Teammitgliedern an einem Projekt arbeiten kannst.

Desktop Mobile Messaging Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Wenn dir diese Option nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um sie zu suchen. Klicke auf Agentensitzungen. Klicke oben rechts auf Neu. Wähle einen Agenten aus der Dropdown-Liste aus, wähle einen Workspace aus, falls du einen Enterprise-Plan nutzt, und lege die Sichtbarkeit deines Code-Channels fest: Offen oder Geschlossen. Beschreibe im Feld Prompt die Aufgabe, bei der dir der Agent helfen soll, und klicke dann auf Erstellen. Wechsle zu einem Channel mit einem unterstützten Agenten oder füge den Agenten zu einem Channel hinzu. Erwähne den Agenten und beschreibe, was erstellt oder programmiert werden soll. Sobald der Agent eine Sitzung startet, tippe auf den Link zum Code-Channel in der Nachricht.



Agenten-Unterhaltungen überwachen und durchsuchen

Du kannst alle deine Agenten-Unterhaltungen und Code-Channels in einer einzigen Ansicht anzeigen und durchsuchen.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Wenn dir diese Option nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um sie zu suchen. Klicke auf Agentensitzungen. Suche nach der Unterhaltung, die du überwachen möchtest. Du kannst einen dieser Filter anwenden, um deine Suche einzugrenzen. Ersteller:in : Person, die die Agentensitzung gestartet hat

: Person, die die Agentensitzung gestartet hat In : Channel, in dem die Arbeit des Agenten erstmals ausgelöst wurde

: Channel, in dem die Arbeit des Agenten erstmals ausgelöst wurde Agent : Aktiver Agent in einem Channel

: Aktiver Agent in einem Channel Typ : Ob die Sitzung in einem Code-Channel oder einem Agenten-Thread stattfand

: Ob die Sitzung in einem Code-Channel oder einem Agenten-Thread stattfand Status: Ob der Agent den Status Aktiv oder Aktion erforderlich aufweist oder ob die Arbeit über den Status Inaktiv, Erledigt oder Archiviert verfügt



Agentenanzeige verwalten

Inhaber:innen und Administrator:innen können Agenten für alle in ihrem Workspace oder ihrer Organisation ausblenden oder anzeigen. Mitglieder können eine Einstellung festlegen, um zu bestimmen, ob sie Agenten und Assistenten oben in Slack sehen, und entscheiden, welche davon sichtbar sind.

Deine Einstellung festlegen

Klicke auf dem Desktop auf dein Profilbild in der Seitenleiste.

Wähle Persönliche Einstellungen aus dem Menü aus und klicke dann auf Navigation Aktiviere oder deaktiviere unter App-Agenten und -Assistenten das Kontrollkästchen neben KI-Agenten in der oberen Leiste anzeigen.

Agenten auswählen

Klicke auf deinem Desktop oben in Slack auf Weitere Agenten. Klicke auf Verwalten. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben einem Agenten, um ihn anzuzeigen oder auszublenden.

Tipp: Sobald ein Agent in einem Channel oder einem DM-Thread antwortet, kann er diesem Thread einen Namen geben, um ihn leicht von anderen Threads unterscheiden zu können. Sobald ein Thread einen Namen hat, kannst du ihn bearbeiten, indem du auf das Bearbeitungssymbol klickst.



App-Sicherheit

Apps, die du zu Slack hinzufügst und die KI-Funktionen enthalten, verwenden die für den jeweiligen Drittanbieterdienst spezifische KI-Funktionalität.

Apps mit KI-Agenten oder -Assistenten werden mit KI-spezifischen Bereichen und API-Methoden erstellt. Bevor du eine App installierst, ist es wichtig, den Anwendungsbereich zu kennen, um zu verstehen, welche Aktionen die App ausführen kann, auf welche Daten sie zugreifen kann und was sie mit den Daten tun kann. Inhaber:innen und Administrator:innen können die App-Genehmigung aktivieren (für einen Workspace) oder eine App-Verwaltungsrichtlinie festlegen (für eine Enterprise-Organisation), um sicherzustellen, dass Apps geprüft werden, bevor Mitglieder sie installieren können.

Die Daten, auf die eine KI-App in Slack zugreifen kann, ist von ihren Bereichen abhängig. Standardmäßig hat eine App Zugriff auf die Daten in deinen Nachrichten, die über die App gesendet werden. Um ihr Zugriff auf Daten in deinen Channels oder Direktnachrichten zu gewähren, kannst du die App zu einer beliebigen Unterhaltung hinzufügen.

Gemäß den App-Richtlinien von Slack werden keine Kundendaten verwendet oder gespeichert, um LLMs von Drittanbieter:innen zu trainieren. Stattdessen nutzen wir eine Technik, die „Retrieval Augmented Generation“ (RAG) genannt wird. Diese sendet die notwendigen Daten für jede Aufgabe zur Inferenzzeit an ein LLM – ganz ohne Training. Da diese Daten im Zusammenhang einer einzelnen Anfrage gesendet werden, speichert das LLM keine dieser Daten.

Alle Apps, die über den Slack Marketplace angeboten werden, werden von unserem Team anhand unserer Einreichungsrichtlinien geprüft und müssen sich an den Grundsatz halten, dass keine Kopien angefertigt werden dürfen und dass das LLM nicht mit den Daten trainiert wird.