Slack permite que trabajes conjuntamente con agentes, de modo que puedas tener tu trabajo finalizado con mayor rapidez de forma individual o con tu equipo. Puedes encontrar aplicaciones disponibles con agentes o asistentes de IA en la pestaña

Agentes y herramientas, una página de presentación de agentes recién mejorada. Una vez que esté instalada una aplicación con un agente, toda persona que tenga acceso a la aplicación puede iniciar una conversación.



Lo que necesitas saber:

Inicia conversaciones con agentes del mismo modo en que lo harías con otro compañero de equipo. Puedes añadir agentes a canales o comunicarte con ellos por mensaje directo de forma individual para resolver dudas rápidas.

Usa la pestaña Agentes y herramientas para descubrir los agentes que tienes disponibles, retomar las sesiones donde las dejaste y consultar el estado de las conversaciones con IA en las que participan varias personas. Todas tus sesiones de agentes aparecen en la barra lateral de pestañas (incluidas las de Slackbot).

para descubrir los agentes que tienes disponibles, retomar las sesiones donde las dejaste y consultar el estado de las conversaciones con IA en las que participan varias personas. Todas tus sesiones de agentes aparecen en la barra lateral de pestañas (incluidas las de Slackbot). Las aplicaciones con agentes pueden crearlas desarrolladores de terceros o de tu organización. Personalizar Los agentes de Agentforce también se pueden crear en Salesforce y añadirse a Slack. Los agentes y su producción se someten a la Política de uso aceptable de Slack.

Nota: Como los agentes usan IA, pueden estar equivocados. Usa el criterio humano cuando proceda.



Examinar e instalar agentes disponibles

De manera predeterminada, los miembros pueden instalar aplicaciones con agentes, pero los propietarios y administradores pueden activar la aprobación de aplicaciones para su espacio de trabajo u organización de Enterprise para revisar aplicaciones antes de su instalación. En todos los casos, los invitados no pueden usar aplicaciones ni agentes de IA.

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Examina agentes a los que ya tienes acceso en tu espacio de trabajo bajo Agentes populares y Agentes instalados. Para instalar nuevos agentes para tu espacio de trabajo, haz clic en AgentExchange y busca una aplicación. Haz clic en la aplicación que quieres añadir. Se te redirigirá a Slack Marketplace. Haz clic en Añadir a Slack. Haz clic en Permitir. (Si necesitas solicitar permiso, añade un mensaje para tu administrador de Slack y, después, haz clic en Enviar solicitud).

Nota: Las aplicaciones instaladas desde Slack Marketplace siguen nuestras políticas y directrices. Puedes consultar la política de privacidad y la información sobre seguridad y cumplimiento normativo de cualquier aplicación en su página de Marketplace.



Iniciar una conversación con un agente

Para empezar una interacción con un agente de IA como Slackbot, puedes abrir una conversación en la vista principal de Slack o una sesión en vista dividida para trabajar junto con el agente.

Abrir en vista principal Abrir en vista dividida En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Aplicaciones y, después, busca y selecciona una aplicación. Haz clic en Nuevo chat en la esquina superior derecha o selecciona la pestaña Chat para reanudar una conversación. Para ver tu historial de chat, haz clic en la pestaña Historial. Desde tu ordenador, haz clic en Añadir agente en la esquina superior derecha de Slack. Si hay varios agentes disponibles, haz clic en Más agentes para seleccionar el que quieras. Selecciona una solicitud (si la hay) o envía un mensaje para empezar. Para ver tu historial de mensajes, haz clic en el icono del reloj.



Configurar tareas recurrentes

Para que un agente de IA realice acciones (como enviar un informe u obtener un resumen diario) de manera regular, crea una tarea desde la pestaña [icon] Tareas del agente.

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en un agente para abrirlo. Abre la pestaña [icon] Tareas. Añade un nombre y una descripción a la tarea. Añade un nombre y una descripción a la tarea. Haz clic en Save (Guardar).



Trabajar con agentes en canales

Puedes añadir un agente o aplicación de IA a un canal para realizar preguntas o incluirlo en las conversaciones con tus equipos. Las interacciones pueden ser públicas para que todos los miembros del canal la vean o privada para que solo puedas verla tú. Una vez añadido el agente, puedes mencionarlo en cualquier mensaje del canal para empezar a hablar.

Añadir un agente o aplicación a un canal

Agentes de terceros Agentes de Agentforce Desde Inicio en el ordenador, selecciona un canal de la barra lateral para abrirlo. Haz clic en el icono de agentes y aplicaciones en el encabezado del canal. Si no hay más aplicaciones o agentes en el canal, haz clic en el botón Añadir agente o aplicación. Si no, haz clic en el enlace Añadir más. Haz clic en Añadir junto a las aplicaciones y agentes que quieras añadir y, después, haz clic en en el botón Cerrar. Haz clic en el botón Cerrar en la información del canal. En el redactor de mensajes del canal, escribe @ seguido del nombre de la aplicación o el agente. Si quieres, añade un mensaje. Haz clic en Enviar para empezar a hablar. Desde Inicio en el ordenador, selecciona un canal de la barra lateral para abrirlo. Haz clic en el icono de agentes y aplicaciones en el encabezado del canal. Si no hay más aplicaciones o agentes en el canal, haz clic en el botón Añadir agente de Agentforce. Si no, haz clic en el enlace Añadir agente. Escribe el nombre del agente con el que quieras interactuar y haz clic en Añadir. Haz clic en el botón Cerrar en la información del canal. En el redactor de mensajes del canal, escribe @ seguido del nombre de la aplicación o el agente. Si quieres, añade un mensaje. Haz clic en Enviar para empezar a hablar.

Eliminar un agente o aplicación de un canal

Desde Inicio en el ordenador, selecciona un canal de la barra lateral para abrirlo. Haz clic en el nombre del canal en la cabecera. Haz clic en la pestaña Agentes y aplicaciones. Abre el menú Más junto al nombre del agente o aplicación. Selecciona Eliminar de este canal.

Consejo: También puedes eliminar con rapidez un agente de un canal haciendo clic en el botón Más acciones de cualquier mensaje del agente y haciendo clic en Eliminar este agente de [#nombre-del-canal].

Crear un canal de código

Los canales de código son espacios exclusivos y temporales para trabajar en un proyecto con un agente de IA junto a los compañeros de tu equipo.

Ordenador Móvil Desde el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Sesiones de agentes. En la esquina superior derecha, haz clic en Nuevo. Selecciona un agente del menú desplegable, elige un espacio de trabajo si tienes un plan Enterprise y selecciona tu visibilidad de canales de código: Abierto o Cerrado. En el campo Solicitud, describe la tarea en la que querrías que te ayudara el agente y, después, haz clic en Crear. Navega hasta un canal con un agente compatible o añade el agente a un canal. Menciona el agente y describe lo que quieres crear o codificar. Una vez que el agente inicie una sesión, pulsa en el enlace al canal de código del mensaje.



Supervisar y explorar conversaciones con agentes

Visualiza, busca y explora todos tus canales de código y conversaciones con agentes desde una misma vista.

Desde el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Sesiones de agentes. Busca la conversación que quieras supervisar. Puedes aplicar uno de estos filtros para limitar la búsqueda. Creador : persona que inició la sesión del agente

: persona que inició la sesión del agente En : canal en el que se solicitó por primera vez la intervención del agente

: canal en el que se solicitó por primera vez la intervención del agente Agente : agente activo en un canal

: agente activo en un canal Tipo : si la sesión tuvo lugar en un canal de código o en un hilo de conversación con un agente

: si la sesión tuvo lugar en un canal de código o en un hilo de conversación con un agente Estado: si el agente está Disponible o Requiere atención, o si el trabajo está Inactivo, Terminado o Archivado



Gestionar la visualización del agente

Los propietarios y administradores pueden ocultar o mostrar agentes para todo el mundo de su espacio de trabajo u organización. Los miembros pueden establecer una preferencia para determinar si ven los agentes y asistentes en la parte superior de Slack y decidir cuáles aparecen.

Establece tu preferencia

En el ordenador, haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral.

Selecciona Preferencias en el menú y haz clic en Navegación. Bajo Agentes y asistentes de la aplicación, activa o desactiva la casilla junto a Mostrar agentes de IA en la barra superior.

Seleccionar agentes

Desde el ordenador, haz clic en Más agentes en la parte superior de Slack. Haz clic en Gestionar. Marca o desmarca la casilla junto a un agente para mostrarlo u ocultarlo.

Consejo: Una vez que responda un agente en un canal o hilo de conversación de mensaje directo, puede otorgársele a ese hilo un nombre para distinguirlo con facilidad de otros hilos. Una vez que un hilo de la conversación tenga un nombre, puedes editarlo haciendo clic en el icono de edición.



Seguridad de aplicaciones

Las aplicaciones que añadas a Slack que incluyan funciones de IA utilizan la funcionalidad de IA específica del servicio de terceros.

Las aplicaciones con agentes o asistentes de IA se crean con ámbitos y métodos API específicos. Antes de instalar una aplicación, es importante que consideres sus ámbitos para entender las acciones que puede llevar a cabo, los datos a los que puede acceder y qué puede hacer con los datos. Los propietarios y administradores pueden habilitar la aprobación de aplicaciones (para un espacio de trabajo) o establecer una política de administración de aplicaciones (para una organización de Enterprise), para asegurarse de que las aplicaciones se revisen antes de que los miembros las instalen.

Los datos a los que puede acceder una aplicación de IA en Slack depende de sus ámbitos. De forma predeterminada, tendrá acceso a los datos de tus mensajes con la aplicación. Para concederle acceso a los datos de tus canales o mensajes directos, puedes añadir la aplicación a cualquier conversación.

De acuerdo con las directrices de aplicaciones de Slack, no se usan ni retienen datos de clientes para entrenar LLM de terceros. En vez de eso, utilizamos una técnica llamada “generación aumentada de recuperación” (RAG) que envía los datos necesarios para cada tarea al LLM solo en el momento de la interferencia y que no requiere entrenamiento. Dado que esta información se envía para cada solicitud independiente, el LLM no guarda ningún dato.

Nuestro equipo revisa todas las aplicaciones disponibles en Slack Marketplace siguiendo las directrices de envío. Además, las aplicaciones deben cumplir la política de cero copias y cero entrenamiento de LLM.