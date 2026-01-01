Con Slack puoi collaborare con gli agenti per portare a termine il lavoro più velocemente, in autonomia o insieme al team. Puoi trovare le app con assistenti o agenti di IA disponibili nella scheda Agenti e strumenti

, una pagina di destinazione dedicata agli agenti aggiornata di recente. Una volta installata l’app con agente, chiunque abbia accesso all’app puoi avviare una conversazione.



Informazioni importanti

Avvia una conversazione con gli agenti come faresti con un altro membro del team. Puoi aggiungere agenti ai canali oppure inviare loro un MD per ricevere rapidamente una risposta alle tue domande.

Utilizza la scheda Agenti e strumenti per scoprire gli agenti disponibili, riprendere le sessioni da dove le avevi lasciate e controllare lo stato delle conversazioni IA di gruppo. Tutte le sessioni con agenti vengono visualizzate nella barra laterale della scheda, comprese quelle con Slackbot.

per scoprire gli agenti disponibili, riprendere le sessioni da dove le avevi lasciate e controllare lo stato delle conversazioni IA di gruppo. Tutte le sessioni con agenti vengono visualizzate nella barra laterale della scheda, comprese quelle con Slackbot. Le app con agenti possono essere create da sviluppatori di terze parti o interni alla tua organizzazione. Inoltre, puoi creare agenti Agentforce personalizzati in Salesforce e aggiungerli a Slack. Gli agenti e le risposte fornite sono soggetti ai criteri di utilizzo di Slack.

Nota: gli agenti utilizzano l’IA, quindi possono commettere errori. Quando necessario, valuta le informazioni con attenzione.



Scopri e installa gli agenti disponibili

Per impostazione predefinita, i membri possono installare app con agenti, ma i proprietari e gli amministratori possono abilitare l’approvazione delle app per l’area di lavoro o l’organizzazione Enterprise per esaminare le app prima che vengano installate. In ogni caso, gli ospiti non possono utilizzare gli agenti o le app IA.

Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale. Se non vedi questa opzione, fai clic su Altro per trovarla. Nelle sezioni Agenti popolari e Agenti installati puoi scoprire gli agenti a cui hai già accesso nell’area di lavoro. Per installare nuovi agenti nell’area di lavoro, clicca su AgentExchange e cerca un’app. Clicca sull’app che vuoi aggiungere. Ti reindirizzerà a Slack Marketplace. Clicca su Aggiungi a Slack. Clicca su Consenti. Se è necessario richiedere l’autorizzazione, aggiungi un messaggio per l’amministratore Slack, quindi clicca su Invia richiesta.

Nota: le app installate tramite Slack Marketplace sono soggette a criteri e linee guide di Slack. Puoi consultare l’informativa sulla privacy e le informazioni sulla sicurezza e sulla conformità di qualsiasi app nella relativa pagina del Marketplace.



Avvia una conversazione con un agente

Per iniziare a interagire individualmente con un agente di IA come Slackbot, puoi aprire una conversazione nella schermata principale di Slack oppure avviare una sessione in modalità visualizzazione affiancata per lavorare insieme all’agente.

Apri nella visualizzazione primaria Apri in visualizzazione affiancata Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale. Se non vedi questa opzione, fai clic su Altro per trovarla. Fai clic su App, quindi cerca e seleziona un’app. Fai clic su Nuova chat nell’angolo in alto a destra o fai clic sulla scheda Chat per riprendere una conversazione. Per visualizzare la cronologia delle chat, fai clic sulla scheda Cronologia. Dal desktop, clicca su Aggiungi agente nell’angolo in alto a destra di Slack. Se sono disponibili più agenti, clicca su Altri agenti per scegliere quello che preferisci. Seleziona un prompt, se disponibile, oppure invia un messaggio per iniziare. Per visualizzare la cronologia dei messaggi, fai clic sull’ icona orologio.



Configurare attività ricorrenti

Per fare in modo che un’agente di IA svolga determinate azioni (come inviare un report o creare un riepilogo giornaliero) a cadenza regolare, crea un’attività dalla scheda Attività [icon] di un agente.

Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale. Se non vedi questa opzione, fai clic su Altro per trovarla. Clicca su un agente per avviarlo. Apri la scheda Attività [icon]. Nomina e descrivi la tua attività. Nomina e descrivi la tua attività. Fai clic su Save (Salva).



Lavora con gli agenti nei canali

Puoi aggiungere un agente o un’app basata sull’IA a un canale per porgli delle domande o coinvolgerlo nelle discussioni con il tuo team. Le interazioni possono essere pubbliche, in modo che tutti i membri del canale possano visualizzarle, oppure private, in modo che solo tu possa vederle. Una volta aggiunto, puoi taggare l’agente in qualsiasi messaggio di quel canale per iniziare a chattare.

Aggiungi un agente o un’app a un canale

Agenti terzi Agenti Agentforce Da Home sul desktop, seleziona un canale nella barra laterale per aprirlo. Clicca l’icona agenti e app nell’intestazione del canale. Se nel canale non sono presenti altre app o agenti, clicca sul pulsante Aggiungi agente o app. Altrimenti, clicca sul link Aggiungi altro . Clicca su Aggiungi accanto alle app e agli agenti che desideri aggiungere, quindi clicca sul pulsante Chiudi. Clicca sul pulsante Chiudi nella pagina dei dettagli del canale. Nel riquadro di composizione messaggi del canale, digita @ seguito dal nome dell’app o dell’agente. Se vuoi, aggiungi un messaggio. Clicca su Invia per iniziare a chattare. Da Home sul desktop, seleziona un canale nella barra laterale per aprirlo. Clicca l’icona agenti e app nell’intestazione del canale. Se nel canale non sono presenti altre app o agenti, clicca sul pulsante Aggiungi agente Agentforce. Altrimenti, clicca sul link Aggiungi agente . Digita il nome dell’agente con cui desideri interagire, quindi clicca su Aggiungi. Clicca sul pulsante Chiudi nella pagina dei dettagli del canale. Nel riquadro di composizione messaggi del canale, digita @ seguito dal nome dell’app o dell’agente. Se vuoi, aggiungi un messaggio. Clicca su Invia per iniziare a chattare.

Rimuovere un agente o un’app da un canale

Da Home sul desktop, seleziona un canale nella barra laterale per aprirlo. Clicca sul nome del canale nell’intestazione. Clicca sulla scheda Agenti e app. Apri il menu Altro accanto al nome dell’agente o dell’app. Seleziona Rimuovi da questo canale.

Suggerimento: puoi rimuovere rapidamente un agente da un canale cliccando sul pulsante Altre azioni in qualsiasi messaggio dell’agente e selezionando Rimuovi questo agente da [#nome-canale].

Avvia un canale di codice

I canali di codice sono spazi temporanei dedicati in cui è possibile lavorare a un progetto con un agente di IA insieme agli altri membri del team.

Desktop Mobile Dal desktop, clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale. Se non vedi questa opzione, clicca su Altro per trovarla. Clicca su Sessioni agente. Nell’angolo in alto a destra, clicca su Nuovo. Seleziona un agente dal menu a discesa. Se possiedi un piano Enterprise, scegli un’area di lavoro, quindi imposta la visibilità del canale di codice: pubblico o privato. Nel campo Prompt, descrivi l’attività per cui vuoi che l’agente ti aiuti, quindi clicca su Crea. Apri un canale con agente compatibile oppure aggiungi l’agente al canale. Tagga l’agente e descrivi ciò che vuoi creare o codificare. Quando l’agente ha avviato una sessione, tocca il link al canale di codice nel messaggio.



Monitora e sfoglia le conversazioni con agente

Visualizza, cerca e sfoglia tutte le tue conversazioni con agente e i canali di codice da un’unica vista.

Dal desktop, clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale. Se non vedi questa opzione, clicca su Altro per trovarla. Clicca su Sessioni agente. Cerca le conversazioni che desideri monitorare. Puoi applicare uno di questi filtri per restringere la ricerca. Autore : la persona che ha avviato la sessione agente

: la persona che ha avviato la sessione agente In : il canale in cui è stata avviata per la prima volta l’attività dell’agente

: il canale in cui è stata avviata per la prima volta l’attività dell’agente Agente : l’agente disponibile in un canale

: l’agente disponibile in un canale Tipo : se la sessione si è svolta in un canale di codice o in una conversazione con agente

: se la sessione si è svolta in un canale di codice o in una conversazione con agente Stato: se l’agente è Disponibile o Richiede attenzione, o se il lavoro è Inattivo, Completato, o Archiviato



Gestisci visualizzazione agente

I proprietari e gli amministratori possono nascondere o mostrare gli agenti a tutti gli utenti della propria area di lavoro o organizzazione. I membri possono impostare una preferenza per stabilire se visualizzare gli agenti e gli assistenti nella parte superiore di Slack e decidere quali di essi rendere visibili.

Impostare la preferenza

Dal desktop, clicca sulla tua foto del profilo nella barra laterale.

Seleziona Preferenze dal menu, quindi clicca su Navigazione. Sotto Agenti e assistenti di app, seleziona o deseleziona la casella accanto a Mostra agenti di IA nella barra superiore

Scegli agenti

Dal desktop, clicca su Altri agenti nella parte superiore di Slack. Clicca su Gestisci. Seleziona o deseleziona la casella accanto a un agente per mostrarlo o nasconderlo.

Suggerimento: quando l’agente ha risposto in un canale o in una conversazione nei MD, potrebbe assegnare un nome alla conversazione per distinguerla facilmente dalle altre. Una volta che la conversazione ha un nome, puoi modificarlo cliccando sull’icona Modifica.



Sicurezza delle app

Le app aggiunte a Slack che includono funzionalità IA utilizzano la funzionalità IA specifica del servizio di terze parti.

Le app con agenti o assistenti IA sono create con ambiti e metodi API specifici. Prima di installare un'app, è importante considerarne gli ambiti per comprendere le azioni che l'app può eseguire, i dati a cui può accedere e cosa può fare con quei dati. I proprietari e gli amministratori possono abilitare l'approvazione delle app (per un'area di lavoro) o impostare un criterio di gestione delle app (per un'organizzazione Enterprise) per garantire che le app vengano esaminate prima che i membri possano installarle.

I dati a cui un'app IA in Slack può accedere dipendono dai suoi ambiti. Per impostazione predefinita, un’app avrà accesso ai dati nei tuoi messaggi con l'app. Per concedere l'accesso ai dati nei tuoi canali o messaggi diretti, puoi aggiungere l'app a qualsiasi conversazione.

In conformità con le linee guida dell'app di Slack, nessun dato dei clienti viene utilizzato o conservato viene usato o conservato per addestrare LLM di terze parti. Utilizziamo invece una tecnica chiamata Retrieval Augmented Generation (RAG) che invia i dati necessari per ogni attività a un LLM al momento dell'inferenza, senza bisogno di addestramento. Poiché questi dati vengono inviati nel contesto di una singola richiesta, l’LLM non ne conserva alcuno.

Tutte le app disponibili in Slack Marketplace vengono esaminate dal nostro team in base alle nostre linee guida per il caricamento e devono rispettare una politica zero copie e zero addestramento LLM.