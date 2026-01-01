Con Slack, puedes colaborar con agentes para trabajar con mayor rapidez por tu cuenta o con tu equipo. Puedes encontrar aplicaciones disponibles que ofrezcan agentes o asistentes de IA en la pestaña

Agentes y herramientas, una página de agentes nueva y mejorada. Una vez que se haya instalado una aplicación con un agente, cualquier persona que tenga acceso a la aplicación puede iniciar una conversación.



Lo que debes saber

Comienza conversaciones con agentes de la misma manera en que lo harías con cualquier compañero de equipo. Puedes agregar agentes a canales o enviarles mensajes directos individualmente para obtener respuestas a preguntas rápidas.

Usa la pestaña Agentes y herramientas para encontrar los agentes a tu disposición, continuar las sesiones donde las dejaste y comprobar el estado de conversaciones con IA de varios participantes. Todas las sesiones de agentes se muestran en la barra lateral (incluidas las que corresponden a Slackbot).

para encontrar los agentes a tu disposición, continuar las sesiones donde las dejaste y comprobar el estado de conversaciones con IA de varios participantes. Todas las sesiones de agentes se muestran en la barra lateral (incluidas las que corresponden a Slackbot). Desarrolladores de terceros o desarrolladores de tu organización pueden crear las aplicaciones con agentes. Los agentes personalizados de Agentforce también pueden crearse en Salesforce y agregarse a Slack. Los agentes y las respuestas que estos generan están sujetos a la Política de uso aceptable de Slack.

Nota: Debido a que los agentes usan IA, pueden equivocarse. Debes guiarte por el criterio personal cuando corresponda.



Explora e instala agentes disponibles

De manera predeterminada, los miembros pueden instalar aplicaciones con agentes, pero los propietarios y administradores pueden activar la aprobación de aplicaciones para que su espacio de trabajo u organización Enterprise revise las aplicaciones antes de su instalación. En todos los casos, los invitados no pueden usar aplicaciones ni agentes de IA.

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Explora los agentes a los que ya tienes acceso en tu espacio de trabajo en Agentes populares y Agentes instalados. Para instalar nuevos agentes que puedas usar en tu espacio de trabajo, haz clic en AgentExchange y busca una aplicación. Haz clic en la aplicación que quieres agregar. Se te dirigirá a Slack Marketplace. Haz clic en Agregar a Slack. Haz clic en Permitir. (Si necesitas solicitar permiso, agrega un mensaje dirigido a tu administrador de Slack y haz clic en Enviar solicitud).

Nota: Las aplicaciones que se instalan desde Slack Marketplace cumplen con nuestras políticas y directrices. Puedes revisar la política de privacidad y la información de seguridad y cumplimiento de cualquier aplicación en la página de Marketplace en la que se muestra la lista de aplicaciones.



Iniciar una conversación con un agente

Para comenzar a interactuar de forma individual con un agente de IA como Slackbot, puedes abrir una conversación en la vista principal de Slack o abrir una sesión en vista dividida para trabajar junto al agente.

Abrir en la vista principal Abrir en vista dividida En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Aplicaciones. A continuación, busca y selecciona una aplicación. Haz clic en Nueva conversación en la esquina superior derecha o en la pestaña Conversación para reanudar una que ya existe. Para ver tu historial de chat, haz clic en la pestaña Historial. En tu computadora, haz clic en Agregar agente en la esquina superior derecha de Slack. Si hay múltiples agentes disponibles, haz clic en Más agentes para elegir el que quieras. Selecciona una sugerencia (si hay alguna disponible) o envía un mensaje para comenzar. Para ver tu historial de mensajes, haz clic en el ícono del reloj.



Configurar tareas periódicas

Para que un agente de IA realice acciones (como enviar un informe u obtener un resumen diario) de manera regular, crea una tarea desde la pestaña [icon] Tareas del agente.

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en un agente para abrirlo. Abre la pestaña [icon] Tareas. Agrega un nombre y una descripción a la tarea. Agrega un nombre y una descripción a la tarea. Haz clic en Guardar.



Trabajar con agentes en canales

Puedes agregar un agente o aplicación de IA a un canal para hacerle preguntas o incluirlo en las discusiones con el equipo. Las interacciones pueden ser públicas para todos los miembros de los canales o privadas para que solo tú puedas verlas. Una vez agregado el agente, puedes mencionarlo en cualquier mensaje en ese canal para comenzar a conversar con él.

Agregar un agente o aplicación a un canal

Agentes de terceros Agentes de Agentforce En Inicio en la computadora, selecciona un canal de la barra lateral para abrirlo. Haz clic en el ícono de agentes y aplicaciones en el encabezado del canal. Si no hay otros agentes o aplicaciones en el canal, haz clic en el botón Agregar agente o aplicación. De lo contrario, haz clic en el enlace Agregar más. Haz clic en Agregar junto a las aplicaciones y agentes que quieras agregar y haz clic en el botón de cierre. Haz clic en el botón de cierre en la información del canal. En el redactor de mensajes del canal, escribe @ seguido del nombre de la aplicación o agente. Si lo deseas, agrega un mensaje. Haz clic en Enviar para comenzar la conversación. En Inicio en la computadora, selecciona un canal de la barra lateral para abrirlo. Haz clic en el ícono de agentes y aplicaciones en el encabezado del canal. Si no hay otros agentes o aplicaciones en el canal, haz clic en el botón Agregar agente de Agentforce. De lo contrario, haz clic en el enlace Agregar agente. Escribe el nombre del agente con el que deseas interactuar y haz clic en Agregar. Haz clic en el botón de cierre en la información del canal. En el redactor de mensajes del canal, escribe @ seguido del nombre de la aplicación o agente. Si lo deseas, agrega un mensaje. Haz clic en Enviar para comenzar la conversación.

Quitar un agente o aplicación de un canal

En Inicio en la computadora, selecciona un canal de la barra lateral para abrirlo. Haz clic en el nombre del canal en el encabezado. Haz clic en la pestaña Agentes y aplicaciones. Abre el menú Más junto al nombre del agente o aplicación. Selecciona Quitar de este canal.

Consejo: También puedes eliminar rápidamente un agente de un canal; para ello, haz clic en el botón Más acciones en un mensaje de cualquier agente y, luego, haz clic en Quitar este agente a [#nombre-canal].

Crear un canal de código

Los canales de código son espacios exclusivos y temporales en los que puedes integrar a un agente de IA para que trabaje en un proyecto codo a codo con tus compañeros de equipo.

Computadora Dispositivo móvil En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Sesiones de agentes. Haz clic en Nueva en la esquina superior derecha. Selecciona un agente del menú desplegable, elige un espacio de trabajo si tienes un plan Enterprise y configura la visibilidad del canal de código: Público o Privado. En el campo Prompt, describe la tarea para la que necesitas la ayuda del agente y haz clic en Crear. Dirígete a un canal con un agente compatible o agrega el agente a un canal. Menciona al agente y describe lo que deseas crear o programar. Una vez que el agente inicia una sesión, pulsa el enlace correspondiente al canal de código en el mensaje.



Supervisar y explorar las conversaciones con agentes

Visualiza, busca y explora todas las conversaciones con agentes y los canales de código desde una única vista.

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Sesiones de agentes. Busca la conversación que quieres supervisar. Puedes aplicar uno de estos filtros para limitar la búsqueda. Creador : persona que inició la sesión de agente

: persona que inició la sesión de agente En : canal en el que se dio el prompt inicial al agente

: canal en el que se dio el prompt inicial al agente Agente : agente activo en un canal

: agente activo en un canal Tipo : si la sesión tuvo lugar en un canal de código o en un hilo de agente

: si la sesión tuvo lugar en un canal de código o en un hilo de agente Estado: si el agente está Activo o Requiere atención, o si el trabajo está Inactive, Listo o Archivado



Administrar la disposición de agentes

Los propietarios o administradores pueden ocultar o mostrar agentes para todas las personas de su espacio de trabajo u organización. Los miembros pueden establecer una preferencia para determinar si ven los agentes y asistentes en la parte superior de Slack y decidir cuáles de ellos son visibles.

Establecer tu preferencia

En la computadora, haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.

Selecciona Preferencias en el menú y haz clic en Navegación. Debajo de Agentes y asistentes de aplicaciones, marca o desmarca el cuadro junto a Mostrar los agentes de IA en la barra superior.

Elegir agentes

En la computadora, haz clic en Más agentes en la parte superior de Slack. Haz clic en Administrar. Marca o desmarca la casilla junto a un agente para mostrarlo u ocultarlo.

Consejo: Una vez que un agente responda en un canal o hilo de mensaje directo, puede darle un nombre a ese hilo para distinguirlo fácilmente de otros hilos. Luego de que se asigne un nombre a un hilo, puedes reformularlo; para ello, haz clic en el ícono de edición.



Seguridad de las aplicaciones

Las aplicaciones que agregues a Slack que incluyan capacidades de IA, usan la función de IA específica del servicio del tercero.

Las aplicaciones con agentes o asistentes de IA se crean con ámbitos y métodos de API específicos. Antes de instalar una aplicación, es importante evaluar sus ámbitos para entender las acciones que puede realizar la aplicación, los datos a los que puede acceder y lo que puede hacer con esos datos. Los propietarios y administradores pueden activar la aprobación de aplicaciones (para un espacio de trabajo) o establecer una política de administración de aplicaciones (para una organización Enterprise) para garantizar que las aplicaciones se revisen antes de que los miembros puedan instalarlas.

Los datos a los que una aplicación de IA en Slack puede acceder dependen de sus ámbitos. De manera predeterminada, una aplicación tendrá acceso a los datos de tus mensajes con la aplicación. Para otorgarle acceso a los datos de tus canales o mensajes directos, puedes agregar la aplicación a cualquier conversación.

Según indican las directrices de aplicaciones de Slack, no se usan ni conservan datos del cliente para entrenar modelos LLM de terceros. En su lugar, se utiliza una técnica llamada generación aumentada por recuperación (RAG) que envía los datos necesarios para cada tarea a un LLM en el momento de la inferencia, sin necesidad de capacitación. Debido a que estos datos se envían en el contexto de una sola solicitud, el LLM no conserva ninguno de ellos.

Todas las aplicaciones disponibles en Slack Marketplace se someten a una revisión por parte del equipo de Slack Marketplace para comprobar su cumplimiento de nuestras directrices de envío y de una política de prohibición de copias y capacitación de LLM.