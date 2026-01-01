O Agentforce possibilita que uma organização crie agentes personalizados que lidam com aspectos específicos do trabalho. Ao implantar o Agentforce no Slack, sua equipe pode colaborar com os agentes exatamente onde as tarefas estão sendo realizadas.



Como funciona

Saiba mais sobre o Agentforce: Acesse nosso guia para iniciá-lo ou entre em contato com seu Executivo de contas do Slack.



Crie um agente no Salesforce

Use as orientações abaixo para começar a criar um agente usando o Agentforce Builder no Salesforce:

Observação: Você só pode criar agentes para o Slack usando o tipo de agente de funcionário do Agentforce.



Modelos de agente para o Slack

Os modelos de agente permitem que você crie rapidamente um agente para lidar com tarefas comuns. Ao criar um agente com um modelo, pesquise por Slack para ver os modelos disponíveis. Há três modelos de agentes disponíveis para o Slack:

Agente de insights do cliente

Ele usa dados do Salesforce para resumir informações do cliente, encontrar especialistas no assunto no Slack e gerar resumos do cliente.

Ele usa dados do Salesforce para resumir informações do cliente, encontrar especialistas no assunto no Slack e gerar resumos do cliente. Agente de ajuda ao funcionário

Ele resolve problemas internos respondendo a perguntas frequentes usando recursos internos e conversas no Slack.

Ele resolve problemas internos respondendo a perguntas frequentes usando recursos internos e conversas no Slack. Agente de integração

Ele ajuda a integrar novos membros da equipe criando canvas de integração e respondendo a perguntas frequentes sobre bases de dados de conhecimento personalizadas.



Conectar o Salesforce e o Slack

Para configurar o Agentforce no Slack, conecte sua organização Salesforce ao Slack. Trabalhe em conjunto com um Administrador no Salesforce para concluir as etapas de configuração no Salesforce.



Etapa 1: Conectar uma organização do Salesforce ao Slack

Siga as etapas no nosso guia Conectar o Salesforce e o Slack. Quando sua organização do Salesforce estiver conectada, você precisará mapear manualmente os usuários caso eles ainda não tenham recebido acesso ao Salesforce no Slack.



Etapa 2: instalar o aplicativo conectado do Slack para o criador antigo de agentes

Se você está usando o criador antigo de agentes, instale o aplicativo conectado do Slack. Ir para a próxima etapa se você está usando o novo Criador do Agentforce do Salesforce.

No Salesforce, selecione Configuração. Na caixa Localização rápida, pesquise e selecione Uso do OAuth de apps conectados. Desça a tela até Slack e selecione Instalar à direita. Clique em Instalar para terminar.

Observação: pessoas que não tenham uma conta Salesforce precisarão de uma licença Salesforce provisória para acessar o Agentforce no Slack. Entre em contato com nosso Executivo de conta Salesforce para saber mais.



Etapa 3: Mapear contas

Conecte as contas do Salesforce e do Slack de seus membros. Quando você mapeia os membros manualmente no Slack, eles receberão uma solicitação para entrarem no Salesforce para conectar as contas.

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Salesforce. Clique na guia Usuários. Selecione Adicionar um de cada vez e pesquise o membro que deseja incluir. Para adicionar membros em massa, clique em Adicionar por CSV e siga as instruções. Em Início, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Salesforce e selecione Organizações do Salesforce. Clique na guia Usuários. Selecione Adicionar um de cada vez e pesquise o membro que deseja incluir. Para adicionar membros em massa, clique em Adicionar por CSV e siga as instruções.

Dica: Os membros com a função de sistema de administrador do Salesforce no Slack podem conectar organizações do Salesforce e mapear contas.



Adicione um agente no Slack

Agora que o Salesforce e o Slack estão conectados, está tudo pronto para adicionar agentes. Lembre-se de que o acesso de membros para Agentes de funcionários é atribuído automaticamente com base nas permissões no Salesforce. Se você estiver instalando um Agente de serviço do Agentforce, atribua acesso de membro quando a instalação estiver concluída.

Etapa 1: Criar uma conexão entre agentes

Para obter a melhor experiência, recomendamos o uso do novo Criador do Agentforce para configurar agentes, mas, se preferir, também poderá usar o criador antigo de agentes.

Criador do Agentforce Agentforce Builder legado No Iniciador de apps do Salesforce, pesquise e selecione o app Agentforce Studio. Na guia Agentes, selecione um agente. Ao lado de Conexões na barra lateral, selecione o botão mais e clique em Adicionar conexão. Selecione Slack e clique em Adicionar ao agente. Clique em Confirmar versão no canto superior direito. Analise seu agente e selecione Ativar. Entre no Salesforce e selecione Configuração. Na caixa Localização rápida, pesquise e selecione Agentes. Selecione um agente. Clique na guia Conexões. Clique em Adicionar. Abaixo de Conexão, selecione API no menu suspenso. Insira um Nome de integração único. Abaixo de App conectado, selecione Slack. Clique em Salvar.



Etapa 2: Instalar um agente

Quando uma conexão estiver estabelecida para seu agente, um proprietário ou um administrador do Slack poderá instalá-lo.

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. Selecione Gerenciar Agentforce no menu. Ao lado do agente que você deseja adicionar, clique em Analisar agente. Analise as permissões que o agente terá no Slack e clique em Instalar agente. Primeiro, instale e conceda acesso ao agente no nível da organização. Depois, você pode adicionar o agente a workspaces específicos em sua organização. Em Início, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Salesforce e selecione Agentforce. Ao lado do agente que você deseja adicionar, clique em Analisar agente. Analise as permissões que o agente terá no Slack e clique em Instalar agente. Marque a caixa ao lado do(s) workspace(s) em que o agente deve estar disponível. Clique em Adicionar aos workspaces.



Gerenciar agentes do Agentforce no Slack

Você pode gerenciar agentes no Slack editando seus perfis, atribuindo acesso aos membros e desinstalando-os.

Editar o perfil de um agente

Proprietários, administradores, criadores de agentes e gerentes de agentes designados podem editar o perfil de um agente diretamente no Slack. Para alterar a foto do perfil, ajustar os prompts sugeridos ou atribuir gerentes de agentes adicionais, siga as etapas abaixo:

No computador, clique em Ferramentas na barra lateral. Caso a opção não apareça, clique em Mais para encontrá-la. Clique no menu suspenso Todos os agentes e clique em Agentforce. Ao lado de um agente, clique no ícone de três pontos e selecione Ver perfil do agente. Clique em Edit (Editar). Edite os campos de perfil que deseja alterar e clique em Salvar.



Atribua acesso a um agente de serviço

Por padrão, ninguém pode usar Agentes de serviço do Agentforce no Slack até que o acesso seja atribuído a eles por um proprietário ou administrador.

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. Selecione Gerenciar Agentforce no menu. Clique em Agentes instalados na parte superior da página. Ao lado de um agente, clique em Gerenciar agente. Ao lado de Quem pode usar este agente?, clique em Editar. Escolha quem pode acessar o agente e clique em Salvar. Em Início, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Salesforce e selecione Agentforce. Clique em Agentes instalados na parte superior da página e selecione um agente. Selecione Permissões de usuário. Ao lado de Quem pode usar este agente?, clique em Editar. Escolha quem pode acessar o agente e clique em Salvar.



Remover ou desinstalar um agente

Nos planos Pro e Business+, você pode desinstalar um agente. No plano Enterprise, você pode remover um agente de workspaces específicos ou desinstalá-lo da sua organização.

Planos Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. Selecione Gerenciar Agentforce no menu. Clique em Agentes instalados na parte superior da página. Ao lado de um agente, clique em Gerenciar agente. Clique em Gerenciar no canto superior direito e selecione Remover [nome do agente]. Remover um agente de um workspace Em Início, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Salesforce e selecione Agentforce. Clique em Agentes instalados no topo da página e clique em Gerenciar agente ao lado do agente que você gostaria de remover. Selecione Gerenciar no canto superior direito e clique em Remover de um workspace. Marque a caixa ao lado do(s) workspace(s) do(s) qual(is) você gostaria de remover o agente e clique em Avançar. Marque a caixa ao lado da opção Tudo pronto para remover o agente e clique em Remover agente.

Desinstalar um agente da sua organização Em Início, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Salesforce e selecione Agentforce. Clique em Agentes instalados no topo da página e clique em Gerenciar agente ao lado do agente que você deseja desinstalar. Selecione Gerenciar no canto superior direito e clique em Desinstalar de sua organização. Marque a caixa ao lado da opção Tudo pronto para remover este agente e selecione Remover agente.