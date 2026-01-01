Agentforce permite que una organización cree agentes personalizados que se encarguen de tareas concretas de su trabajo. Cuando implementes Agentforce en Slack, tu equipo podrá colaborar con agentes desde el mismo lugar en el que trabajan.



Cómo funciona

Para obtener más información sobre Agentforce: Visita la guía de lanzamiento o ponte en contacto con tu ejecutivo de cuentas de Slack.



Crear un agente en Salesforce

Sigue estas instrucciones para comenzar a crear un agente usando Agentforce Builder en Salesforce:

Nota: Solo puedes crear agentes para Slack con el tipo de agente de empleado de Agentforce.



Plantillas de agentes para Slack

Las plantillas de agentes te permiten crear rápidamente un agente que pueda ocuparse de las tareas rutinarias. Para crear un agente a partir de una plantilla, busca Slack y comprueba las plantillas disponibles. Hay tres plantillas de agente disponibles para Slack:

Agente de información de clientes

Utiliza los datos de Salesforce para resumir la información de los clientes, encontrar expertos en la materia en Slack y generar un informe al respecto.

Utiliza los datos de Salesforce para resumir la información de los clientes, encontrar expertos en la materia en Slack y generar un informe al respecto. Agente de asistencia al empleado

Resuelve los problemas internos respondiendo las preguntas frecuentes a partir de las conversaciones y recursos internos de Slack.

Resuelve los problemas internos respondiendo las preguntas frecuentes a partir de las conversaciones y recursos internos de Slack. Agente de incorporación

Ayuda a los nuevos miembros del equipo a incorporarse al trabajo con canvas de incorporación y respondiendo a las preguntas frecuentes a partir de bases de conocimientos personalizadas.



Conectar Salesforce y Slack

Para configurar Agentforce en Slack, conecta tu organización de Salesforce a Slack. Habla con un administrador en Salesforce para completar los pasos necesarios en el proceso de configuración.



Paso 1: Conectar una organización de Salesforce a Slack

Sigue los pasos de nuestra guía Conectar Salesforce y Slack. Una vez conectada tu organización de Salesforce, deberás asignar manualmente los usuarios si no se les concedió acceso a Salesforce en Slack.



Paso 2: Instalar la aplicación conectada de Slack para el creador de agentes heredado

Si usas el creador de agentes heredado, instala la aplicación conectada de Slack. Continúa con el siguiente paso si usas el nuevo Agentforce Builder de Salesforce.

En Salesforce, selecciona Configuración. En el cuadro de búsqueda rápida, busca y selecciona Uso de OAuth de aplicaciones conectadas. Desplázate hasta Slack y selecciona Instalar a la derecha. Haz clic en Instalar para finalizar.

Nota: Quienes usen Slack y no tengan cuenta en Salesforce necesitarán una licencia provisional de Salesforce para poder usar Agentforce en Slack. Ponte en contacto con tu ejecutivo de cuentas de Salesforce para obtener más información.



Paso 3: Asignar cuentas

Conecta las cuentas de Salesforce y Slack de tus miembros. Cuando asignes miembros manualmente en Slack, se les pedirá que inicien sesión en Salesforce para conectar sus cuentas.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Salesforce. Haz clic en la pestaña Usuarios. Selecciona Añadir individualmente y busca el miembro que quieras añadir. Para añadir miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones. Desde Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Organizaciones de Salesforce. Haz clic en la pestaña Usuarios. Selecciona Añadir individualmente y busca el miembro que quieras añadir. Para añadir miembros de forma masiva, haz clic en Añadir por CSV y sigue las instrucciones.

Consejo: Los miembros con el rol de sistema de administrador de Salesforce en Slack pueden conectar organizaciones de Salesforce y asignar cuentas.



Añadir un agente a Slack

Ahora que has conectado Salesforce y Slack, podrás añadir agentes. Recuerda que el acceso a los agentes de empleado se asigna automáticamente en función de los permisos de los miembros en Salesforce. Si vas a instalar un agente de servicio de Agentforce, asegúrate de conceder acceso a los miembros cuando finalice la instalación.

Paso 1: Crear una conexión de agentes

Para disfrutar de la mejor experiencia posible, te recomendamos usar el nuevo Agentforce Builder para configurar agentes, pero también puedes usar el creador de agentes antiguo si lo prefieres.

Agentforce Builder Agentforce Builder antiguo En el inicio de aplicaciones de Salesforce, busca y selecciona la aplicación Agentforce Studio. Selecciona un agente en la pestaña Agentes. Junto a Conexiones, situado en la barra lateral, selecciona el botón del signo más y haz clic en Añadir conexión. Selecciona Slack y haz clic en Añadir a agente. Haz clic en Confirmar versión en la esquina superior derecha. Revisa el agente y selecciona Activar. Conéctate a Salesforce y, a continuación, selecciona Configuración. En el cuadro Búsqueda rápida, busca y selecciona Agentes. Selecciona un agente. Haz clic en la pestaña Conexiones. Haz clic en Añadir. Debajo de Conexión, selecciona API en el menú desplegable. Escribe un nombre de integración único. Debajo de Aplicación conectada, selecciona Slack. Haz clic en Guardar.



Paso 2: Instalar un agente

Una vez establecida la conexión de tu agente, puede instalarlo un propietario o administrador de Slack.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Administrar Agentforce en el menú. Junto al agente que quieras añadir, haz clic en Revisar agente. Revisa los permisos que tendrá el agente en Slack y haz clic en Instalar agente. Primero, realiza la instalación y concede acceso al agente a nivel de la organización. Después, podrás añadir el agente a los espacios de trabajo de tu organización. Desde Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Agentforce. Junto al agente que quieras añadir, haz clic en Revisar agente. Revisa los permisos que tendrá el agente en Slack y haz clic en Instalar agente. Marca la casilla junto a los espacios de trabajo en los que quieras usar el agente. Haz clic en Añadir a los espacios de trabajo.



Gestionar los agentes de Agentforce en Slack

Para gestionar los agentes de Slack, puedes editar su perfil, desinstalarlos o conceder el acceso pertinente.

Editar el perfil de un agente

Los creadores de agentes y los gestores asignados, así como los propietarios y los administradores, pueden editar los perfiles de un agente desde Slack. Para cambiar la foto de perfil, ajustar las solicitudes sugeridas o asignar nuevos gestores de agentes, sigue los siguientes pasos:

Desde el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en el menú desplegable Todos los agentes y haz clic en Agentforce. Haz clic en el icono de tres puntos al lado de un agente y, después, selecciona Ver perfil del agente. Haz clic en Editar. Edita los campos del perfil que quieras modificar y, a continuación, haz clic en Guardar.



Conceder acceso al agente de servicio

De forma predeterminada, nadie puede usar los agentes de servicio de Agentforce en Slack hasta que un propietario o administrador conceda acceso.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Administrar Agentforce en el menú. Haz clic en agentes instalados en la parte superior de la página. Junto a un agente, haz clic en Gestionar agente. Junto a ¿Quién puede usar este agente?, haz clic en Editar. Selecciona quién puede acceder al agente y haz clic en Guardar. Desde Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Agentforce. Haz clic en agentes instalados en la parte superior de la página y selecciona un agente. Selecciona Permisos de usuario. Junto a ¿Quién puede usar este agente?, haz clic en Editar. Selecciona quién puede acceder al agente y haz clic en Guardar.



Eliminar o desinstalar un agente

En los planes Pro y Business+, puedes desinstalar un agente. En los planes Enterprise, puedes eliminar un agente de determinados espacios de trabajo o desinstalarlo de tu organización.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Administrar Agentforce en el menú. Haz clic en agentes instalados en la parte superior de la página. Junto a un agente, haz clic en Gestionar agente. Haz clic en Gestionar en la esquina superior derecha y, después, selecciona Eliminar [nombre del agente]. Eliminar un agente de un espacio de trabajo Desde Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Agentforce. Haz clic en Agentes instalados en la parte superior de la página y, después, haz clic en Gestionar agente junto al agente que quieras eliminar. Selecciona Gestionar en la esquina superior derecha y, después, haz clic en Eliminar de un espacio de trabajo. Marca la casilla junto a los espacios de trabajo en los que quieras eliminar el agente y haz clic en Siguiente. Marca la casilla situada junto Estoy en condiciones de eliminar este agente y, a continuación, haz clic en Eliminar agente.

Desinstalar un agente de tu organización Desde Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Salesforce y, después, selecciona Agentforce. Haz clic en Agentes instalados en la parte superior de la página y, después, haz clic en Gestionar agente junto al agente que quieras desinstalar. Selecciona Gestionar en la esquina superior derecha y haz clic en Desinstalar de tu organización. Marca la casilla situada junto Estoy en condiciones de eliminar este agente y, a continuación, haz clic en Eliminar agente.