Configura e gestisci Agentforce in Slack
Agentforce consente a un’organizzazione di creare agenti personalizzati per gestire degli aspetti specifici del proprio lavoro. Quando utilizzi Agentforce in Slack, il tuo team può collaborare con gli agenti nello stesso luogo in cui sta già svolgendo il proprio lavoro.
Come funziona
- Crea e personalizza gli agenti in Salesforce, quindi aggiungili a Slack per renderli disponibili ai membri.
- Una volta aggiunti a Slack, i membri possono trovare e inviare messaggi agli agenti a cui hanno accesso nella scheda Agenti o inviare loro messaggi nei canali.
Scopri di più su Agentforce: visita la nostra guida al lancio o contatta il tuo account executive di Slack..
Crea un agente in Salesforce
Per iniziare a creare un agente utilizzando Agentforce Builder in Salesforce, segui le istruzioni riportate di seguito:
- Crea un agente utilizzando i modelli predefiniti per Slack.
- Personalizza l’agente con subagenti e azioni per definirne l’ambito e le competenze.
- Aggiungi il subagente Azioni generali di Slack al tuo agente per scegliere da una serie di azioni Slack come la creazione di un canvas (non disponibile nella versione gratuita di Slack), l’esecuzione di una ricerca e altro ancora.
Nota: puoi creare agenti per Slack solo utilizzando il tipo agente per i dipendenti di Agentforce.
Modelli di agente per Slack
I modelli di agente consentono di creare rapidamente un agente per gestire attività comuni. Quando crei un agente da un modello, cerca Slack per visualizzare i modelli disponibili. Sono disponibili tre modelli di agente per Slack:
-
Agente di approfondimenti sul cliente
Utilizza i dati di Salesforce per riassumere le informazioni sui clienti, trovare esperti in materia in Slack e generare brief per i clienti.
-
Agente di supporto per i dipendenti
Risolve i problemi interni rispondendo alle domande frequenti utilizzando risorse interne e conversazioni in Slack.
-
Agente di onboarding
Aiuta a integrare i nuovi membri del team creando canvas di onboarding e rispondendo alle domande frequenti da knowledge base personalizzate.
Connettere Salesforce e Slack
Per impostare Agentforce in Slack, connetti la tua organizzazione Salesforce a Slack. Coordinati con un amministratore in Salesforce per completare eventuali passaggi di configurazione in Salesforce.
Passaggio 1: connettere un’organizzazione Salesforce a Slack
- Segui i passaggi nella guida Connetti Salesforce e Slack.
- Una volta connessa l’organizzazione Salesforce, dovrai mappare manualmente gli utenti se non hanno ancora ottenuto l'accesso a Salesforce in Slack.
Passaggio 2: Installa l’app connessa di Slack per legacy agent builder
Se stai utilizzando legacy agent builder, installa l’app connessa di Slack. Vai al prossimo passaggio se stai utilizzando il nuovo Agentforce Builder di Salesforce.
- Da Salesforce, seleziona Configura.
- Nella casella Ricerca rapida, cerca e seleziona Utilizzo OAuth nelle app connesse.
- Scorri fino a Slack, quindi seleziona Installa a destra.
- Clicca su Installa per concludere l’operazione.
Nota: Le persone in Slack che non dispongono di un account Salesforce avranno bisogno di una licenza Salesforce provvisoria per accedere ad Agentforce in Slack. Contatta il tuo account executive di Salesforce per saperne di più.
Passaggio 3: Mappa gli account
Collega gli account Salesforce e Slack dei tuoi membri. Quando mappi manualmente i membri in Slack, verrà loro richiesto di accedere a Salesforce per connettere i propri account.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministrazione nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Salesforce .
- Clicca sulla scheda Utenti.
- Seleziona Aggiungi individualmente e cerca il membro che vorresti aggiungere. Per aggiungere membri in blocco, clicca su Aggiungi tramite CSV e segui le istruzioni.
- Da Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Organizzazioni Salesforce.
- Clicca sulla scheda Utenti.
- Seleziona Aggiungi individualmente e cerca il membro che vorresti aggiungere. Per aggiungere membri in blocco, clicca su Aggiungi tramite CSV e segui le istruzioni.
Suggerimento: I membri col ruolo di sistema amministratore di Salesforce in Slack possono connettere le organizzazioni Salesforce e mappare gli account.
Aggiungere un agente a Slack
Ora che Salesforce e Slack sono connessi, è ora di aggiungere gli agenti. Tieni presente che l'accesso dei membri per gli agenti per i dipendenti viene assegnato automaticamente in base alle autorizzazioni in Salesforce. Se stai installando un agente dell'assistenza Agentforce, assicurati di assegnare l'accesso ai membri al termine dell'installazione.
Passaggio 1: Crea una connessione agente
Per un’esperienza ottimale, consigliamo di utilizzare il nuovo Agentforce Builder per configurare gli agenti, ma se lo desideri puoi anche utilizzare legacy agent builder.
Generatore Agentforce
Legacy Agentforce Builder
- Dall’icona di avvio dell’app di Salesforce, cerca e seleziona l’app Agentforce Studio.
- Dalla scheda Agenti, seleziona un agente.
- Vicino a Connessioni nella barra laterale, seleziona il pulsante più , quindi fai clic su Aggiungi connessione.
- Seleziona Slack, quindi fai clic su Aggiungi all’agente.
- Fai clic su Commit versione nell’angolo in alto a destra.
- Controlla l’agente, quindi seleziona Attiva.
- Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura.
- Nella casella Ricerca rapida, cerca e seleziona Agenti.
- Seleziona un agente.
- Clicca la scheda Connessioni.
- Clicca su Aggiungi.
- Sotto Connessione, seleziona API dal menu a discesa.
- Inserisci un Nome integrazione unico.
- Sotto App connesse, seleziona Slack.
- Clicca su Salva.
Passaggio 2: Installa un agente
Una volta stabilita la connessione per il tuo agente, un proprietario o un amministratore di Slack può installarlo.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministrazione nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci Agentforce dal menu.
- Accanto all’agente che vorresti aggiungere, clicca su Rivedi agente.
- Rivedi le autorizzazioni dell’agente su Slack, quindi clicca Installa agente.
Per prima cosa, installa e concedi l'accesso all'agente a livello di organizzazione. Quindi, puoi aggiungere l’agente a un’area di lavoro specifica nella tua organizzazione.
- Da Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Agentforce.
- Vicino all’agente che vorresti aggiungere, clicca su Rivedi agente.
- Rivedi le autorizzazioni dell’agente su Slack, quindi clicca su Installa agente.
- Seleziona la casella accanto alle aree di lavoro in cui l'agente deve essere disponibile.
- Clicca su Aggiungi alle aree di lavoro.
Gestire gli agenti Agentforce in Slack
Puoi gestire gli agenti in Slack modificandone il profilo, assegnando l'accesso ai membri e disinstallandoli.
Modificare il profilo di un agente
Proprietari, amministratori, Agent Builder e manager di agente assegnati possono modificare il profilo di un agente direttamente in Slack. Per cambiare la foto del profilo, modificare i prompt suggeriti o assegnare altri manager di agente, segui i passaggi indicati di seguito:
- Dal desktop, clicca su Agenti e strumenti nella barra laterale. Se non lo vedi, clicca su Altro per trovarlo.
- Clicca sul menu a discesa Tutti gli agenti e clicca su Agentforce.
- Accanto a un agente, clicca sull’icona dei tre puntini , quindi seleziona Visualizza profilo agente.
- Clicca su Modifica.
- Modifica i campi del profilo che desideri cambiare, quindi clicca su Salva.
Assegnare l’accesso a un agente dell'assistenza
Per impostazione predefinita, nessuno può utilizzare gli agenti dell’assistenza Agentforce in Slack fino a quando non viene assegnato l’accesso da un proprietario o amministratore.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministrazione nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci Agentforce dal menu.
- Clicca su Agenti installati nella parte superiore della pagina.
- Vicino a un agente, clicca su Gestisci agente.
- Vicino a Chi può usare questo agente?, clicca su Modifica.
- Scegli chi può accedere all’agente, quindi clicca su Salva.
- Da Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Agentforce.
- Clicca su Agenti installati nella parte superiore della pagina, quindi seleziona un agente.
- Seleziona Autorizzazioni utente.
- Vicino a Chi può usare questo agente?, clicca su Modifica.
- Scegli chi può accedere all’agente, quindi clicca su Salva.
Rimuovere o disinstallare un agente
Nei piani Pro e Business+, puoi disinstallare un agente. Con i piani Enterprise, puoi rimuovere un agente da aree di lavoro specifiche o disinstallarlo dalla tua organizzazione.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministrazione nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci Agentforce dal menu.
- Clicca su Agenti installati nella parte superiore della pagina.
- Vicino a un agente, clicca su Gestisci agente.
- Clicca su Gestisci nell’angolo in alto a destra, poi seleziona Rimuovi [nome agente].
Rimuovere un agente da un’area di lavoro
- Da Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Agentforce.
- Clicca su Agenti installati in alto sulla pagina, quindi clicca su Gestisci agente accanto all’agente che vuoi rimuovere.
- Seleziona Gestisci in alto a destra, quindi clicca su Rimuovi da un’area di lavoro.
- Seleziona la casella accanto all’area di lavoro da cui vuoi rimuovere l’agente e clicca su Avanti.
- Seleziona la casella accanto a Desidero rimuovere questo agente, quindi seleziona Rimuovi agente.
Disinstallare un agente dall’organizzazione
- Da Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Salesforce, quindi seleziona Agentforce.
- Clicca su Agenti installati in alto sulla pagina, quindi clicca su Gestisci agente vicino all’agente che vuoi disinstallare.
- Seleziona Gestisci in alto a destra, quindi clicca su Disinstalla dalla tua organizzazione.
- Seleziona la casella accanto a Desidero rimuovere questo agente, quindi clicca su Rimuovi agente.
Chi può utilizzare questa funzione?
-
Proprietari/amministratori dell’area di lavoro (piani Free, Pro e Business+)
Proprietari/amministratori dell’organizzazione (piani Enterprise)
- Disponibile con tutti i piani di Slack con una licenza Agentforce di Salesforce