Administração do workspace
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Os proprietários de workspace e os membros que fizeram upgrade podem mudar do plano Pro para o plano Business+ ou fazer downgrade para o plano Pro ou para o plano gratuito.
Quer fazer upgrade para o plano Enterprise+? Entre em contato com nossa equipe de vendas.
Alterar seu plano pago
Siga as etapas abaixo para alterar seu plano pago ou fazer downgrade do plano Business+ para o plano Pro. Também existe a opção de ajustar o ciclo de faturamento e escolher quando essa mudança entrará em vigor.
Fazer upgrade do seu plano
No computador, clique em
Administrador na barra lateral. Se essa opção não aparecer, clique no nome do workspace para acessar Configurações do workspace. No menu, selecione
Gerenciar faturamento. Na guia
Visão geral, clique em Alterar detalhes do plano. Selecione um tipo de plano, um ciclo de faturamento e se a mudança de plano vai entrar em vigor de imediato ou na próxima data de renovação.
Selecione
Continuar para o pagamento. Revise os seus detalhes de compra. Em seguida, clique em
Comprar para concluir. Observação: clientes na União Europeia pagando com cartão de crédito podem precisar usar a autenticação de dois fatores na finalização da compra.
Fazer downgrade do Business+ para o Pro
Quando você fizer o downgrade, perderá acesso
aos recursos pagos disponíveis no seu plano. Se for o caso, sua conta do workspace receberá créditos do Slack proporcionais ao valor que você não usou do plano pago.
No computador, clique em
Administrador na barra lateral. Se essa opção não aparecer, clique no nome do workspace para acessar Configurações do workspace. No menu, selecione
Gerenciar faturamento. Na guia
Visão geral, selecione Alterar detalhes do plano. Selecione
Fazer downgrade pra o plano Pro, escolha um ciclo de faturamento e se a mudança de plano entrará em vigor de imediato ou na próxima data de renovação. Clique em
Iniciar downgrade. Revise os detalhes do downgrade e clique em
Continuar. Confirme seu método de pagamento existente ou adicione um novo e clique em
Confirmar faturamento e downgrade. Observação: Os créditos não têm valor monetário nem de troca, não podem ser transferidos nem são reembolsáveis. Além disso, eles expirarão após o término do seu plano pago do Slack.
Cancelar seu plano pago
Quando você mudar para o plano gratuito, perderá acesso aos recursos pagos disponíveis no seu plano, e passarão a ser aplicados limites de
mensagens, arquivos e apps.
No computador, clique em
Administrador na barra lateral. Se essa opção não aparecer, clique no nome do workspace para acessar Configurações do workspace. No menu, selecione
Gerenciar faturamento. Na guia
Visão geral, selecione Alterar detalhes do plano. Selecione
Fazer downgrade para o plano gratuito e decida se a alteração do seu plano entrará em vigor imediatamente ou na próxima data de renovação. Clique em
Continuar para o pagamento. Revise os detalhes do downgrade. Em seguida, clique em
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