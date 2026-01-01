Les propriétaires de l’espace de travail et les membres qui sont passés à un forfait supérieur peuvent passer du forfait Pro au forfait Business+ ou repasser au forfait Pro ou Gratuit.

Vous souhaitez passer à un forfait supérieur Enterprise+ ? Contactez notre équipe commerciale.



Changer de forfait payant

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier votre forfait payant ou passer de Business+ à Pro. Vous pouvez également modifier votre cycle de facturation et choisir la date d’effet de vos modifications.

Passer à un forfait supérieur

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale. Si cette option n’apparaît pas, cliquez sur le nom de votre espace de travail pour accéder à ses paramètres. Sélectionnez Gérer la facturation dans le menu. Dans l’onglet Vue d’ensemble, cliquez sur Modifier les détails du forfait. Sélectionnez un type de forfait, un cycle de facturation et déterminez si vos modifications prendront effet immédiatement ou à la date du prochain renouvellement. Cliquez sur Procéder au paiement. Vérifiez les informations de votre achat, puis cliquez sur Acheter pour terminer.

Remarque : Les clients qui résident au sein de l’Union européenne et qui effectuent leurs règlements par carte bancaire devront peut-être utiliser l’authentification à deux facteurs lors du paiement.



Rétrograder du forfait Business+ au forfait Pro

Lorsque vous passez à un forfait inférieur, vous perdez l’accès aux fonctionnalités payantes disponibles avec votre forfait. Le cas échéant, nous créditerons votre compte d’un avoir correspondant à la portion non utilisée de votre forfait payant.

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale. Si cette option n’apparaît pas, cliquez sur le nom de votre espace de travail pour accéder à ses paramètres. Sélectionnez Gérer la facturation dans le menu. Sur l’onglet Vue d’ensemble, sélectionnez Modifier les informations du forfait. Sélectionnez Passer au forfait Pro, choisissez un cycle de facturation et déterminez si vos modifications prendront effet immédiatement ou à la date du prochain renouvellement. Cliquez sur Commencer à passer à un forfait inférieur. Passez en revue les informations relatives au passage à un forfait inférieur, puis cliquez sur Continuer. Confirmez votre mode de paiement existant ou ajoutez-en un nouveau, puis cliquez sur Confirmer la facturation et passer à un forfait inférieur.

Remarque : les crédits n’ont aucune valeur numéraire ou d’échange, ne peuvent pas être transférés ni remboursés et expireront lors de la résiliation de votre forfait Slack payant.



Résilier un forfait payant

Lorsque vous passez au forfait Gratuit, vous perdez l’accès aux fonctionnalités payantes disponibles avec votre forfait et des limites de messages, de fichiers et d’applications sont appliquées.