Administración del espacio de trabajo
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Los propietarios y miembros del espacio de trabajo que hayan ascendido un espacio de trabajo pueden cambiar del plan Pro al Business+ o descender al plan Pro o Gratuito.
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Cambiar el plan de pago
Sigue estos pasos para cambiar tu plan de pago o descender desde el plan Business+ a Pro. También tendrás la opción de ajustar el ciclo de facturación y elegir cuándo se hará efectivo el cambio de plan.
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Información general, haz clic en Cambiar información del plan. Selecciona un tipo de plan, un ciclo de facturación y si prefieres que el cambio de plan se haga efectivo inmediatamente o en tu próxima fecha de renovación.
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Comprar para finalizar. Nota: Es posible que los clientes de la Unión Europea que paguen con tarjeta de crédito tengan que utilizar la autenticación de dos factores durante el pago.
Descender del plan Business+ al plan Pro
Si desciendes de plan, perderás el acceso a las
funciones de pago disponibles en tu plan actual. Si procede, depositaremos créditos de Slack en la cuenta de tu espacio de trabajo equivalentes a la cantidad de días que no se hayan usado del plan de pago.
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Cambiar a Pro, elige el ciclo de facturación y si prefieres que el cambio de plan se haga efectivo inmediatamente o en tu próxima fecha de renovación. Haz clic en
Iniciar cambio de plan. Revisa los detalles del cambio de plan y luego haz clic en
Continuar. Confirma tu método de pago existente o añade uno nuevo y, a continuación, haz clic en
Confirmar la facturación y el cambio de plan. Nota: los créditos no tienen valor de cambio ni monetario y no son ni transferibles ni reembolsables. Caducan en el momento en que cancelas tu suscripción a un plan de pago de Slack.
Cancelar tu plan de pago
Si cambias al plan Gratuito, dejarás de disfrutar de las funciones de pago disponibles en tu plan, y se aplicarán
límites de mensajes, archivos y aplicaciones.
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