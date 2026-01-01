Los propietarios y miembros del espacio de trabajo que hayan ascendido un espacio de trabajo pueden cambiar del plan Pro al Business+ o descender al plan Pro o Gratuito.

¿Quieres ascender al plan Enterprise+? Contacta con nuestro equipo de ventas.



Cambiar el plan de pago

Sigue estos pasos para cambiar tu plan de pago o descender desde el plan Business+ a Pro. También tendrás la opción de ajustar el ciclo de facturación y elegir cuándo se hará efectivo el cambio de plan.

Ascender de plan

Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo para acceder a sus ajustes. Selecciona Gestionar facturación en el menú. En la pestaña Información general, haz clic en Cambiar información del plan. Selecciona un tipo de plan, un ciclo de facturación y si prefieres que el cambio de plan se haga efectivo inmediatamente o en tu próxima fecha de renovación. Selecciona Proceder al pago. Revisa los datos de compra y haz clic en Comprar para finalizar.

Nota: Es posible que los clientes de la Unión Europea que paguen con tarjeta de crédito tengan que utilizar la autenticación de dos factores durante el pago.



Descender del plan Business+ al plan Pro

Si desciendes de plan, perderás el acceso a las funciones de pago disponibles en tu plan actual. Si procede, depositaremos créditos de Slack en la cuenta de tu espacio de trabajo equivalentes a la cantidad de días que no se hayan usado del plan de pago.

Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo para acceder a sus ajustes. Selecciona Gestionar facturación en el menú. En la pestaña Información general, selecciona Cambiar detalles del plan. Selecciona Cambiar a Pro, elige el ciclo de facturación y si prefieres que el cambio de plan se haga efectivo inmediatamente o en tu próxima fecha de renovación. Haz clic en Iniciar cambio de plan. Revisa los detalles del cambio de plan y luego haz clic en Continuar. Confirma tu método de pago existente o añade uno nuevo y, a continuación, haz clic en Confirmar la facturación y el cambio de plan.

Nota: los créditos no tienen valor de cambio ni monetario y no son ni transferibles ni reembolsables. Caducan en el momento en que cancelas tu suscripción a un plan de pago de Slack.



Cancelar tu plan de pago

Si cambias al plan Gratuito, dejarás de disfrutar de las funciones de pago disponibles en tu plan, y se aplicarán límites de mensajes, archivos y aplicaciones.