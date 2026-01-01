Segui la procedura riportata di seguito per modificare il tuo piano a pagamento o eseguire il downgrade da Business+ a Pro. Avrai anche l’opzione di adattare il tuo piano di fatturazione e scegliere quando rendere effettiva la modifica del piano.
Aggiorna il tuo piano.
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Se non trovi questa opzione, clicca sul nome della tua area di lavoro per accedere alle relative impostazioni.
Seleziona Gestisci fatturazione dal menu.
Dalla scheda Panoramica, clicca su Modifica i dettagli del piano.
Seleziona un tipo di piano, un ciclo di fatturazione e scegli se rendere effettiva la modifica del piano subito o alla prossima data di rinnovo.
Seleziona Continua con il pagamento.
Rivedi i dettagli dell’acquisto e clicca su Acquista per terminare.
Quando fai il downgrade, perderai l’accesso alle funzioni a pagamento disponibili sul tuo piano. Se pertinente, accrediteremo sull’account della tua area di lavoro crediti Slack pari al costo di qualsiasi parte non utilizzata del tuo piano a pagamento.
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Se non trovi questa opzione, clicca sul nome della tua area di lavoro per accedere alle relative impostazioni.
Seleziona Gestisci fatturazione dal menu.
Dalla scheda Panoramica seleziona Cambia i dettagli del piano.
Seleziona Esegui il downgrade a Pro, scegli un ciclo di fatturazione e se rendere effettiva la modifica del piano subito o alla prossima data di rinnovo.
Clicca su Avvia downgrade.
Rivedi i dettagli del downgrade, quindi clicca su Continua.
Conferma il metodo di pagamento esistente o aggiungine uno nuovo, quindi clicca su Conferma fatturazione e downgrade.
Nota: i crediti non hanno alcun valore di valuta o di scambio, non sono trasferibili né rimborsabili e scadranno alla scadenza del piano a pagamento di Slack.
Annullare il piano a pagamento
Quando passi al piano Free, perderai accesso alle funzioni a pagamento disponibili sul tuo piano e verranno applicati limiti a messaggi, file e app.
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Se non trovi questa opzione, clicca sul nome della tua area di lavoro per accedere alle relative impostazioni.
Seleziona Gestisci fatturazione dal menu.
Dalla scheda Panoramica seleziona Cambia i dettagli del piano.
Seleziona Esegui il downgrade a Free e decidi se la modifica del piano avrà effetto immediatamente o alla successiva data di rinnovo.
Clicca su Continua con il pagamento.
Rivedi i dettagli del downgrade, quindi clicca su Effettua il downgrade di Slack.