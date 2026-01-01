As Habilidades fornecem ao Slackbot instruções passo a passo para lidar com tarefas específicas, garantindo que você obtenha o resultado correto sempre.



O que esperar

Os membros podem explorar e adicionar as habilidades disponíveis na guia Habilidades no Slackbot. Quando alguém adiciona uma habilidade à sua guia Habilidades , o Slackbot pode usá-la para gerar respostas.

no Slackbot. Quando alguém adiciona uma habilidade à sua guia , o Slackbot pode usá-la para gerar respostas. Os proprietários de organização e workspace podem atribuir a função do sistema de Gerente de habilidades no painel do administrador para permitir que determinados membros gerenciem habilidades e permissões de compartilhamento externo de habilidades .

. Os proprietários, administradores e gerentes de habilidades podem visualizar todas as habilidades no workspace ou organização empresarial, atribuir habilidades a grupos, adicionar habilidades ao catálogo de habilidades e verificar habilidades.



Atribuir gerentes de habilidades

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais Por padrão, os administradores e proprietários de workspaces podem gerenciar habilidades. Os proprietários de workspaces podem permitir que outras pessoas gerenciem habilidades: No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Gerenciar funções. Clique no ícone de três pontos ao lado de gerente de habilidades e selecione Atribuir pessoas. Selecione pessoas e clique em Atribuir. Por padrão, os administradores e proprietários de organizações podem gerenciar habilidades. O proprietário principal da organização e os administradores de funções em nível organizacional podem atribuir a função de gerente de habilidades para permitir que outras pessoas gerenciem habilidades: No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Funções e permissões e selecione Funções. Clique no ícone de três pontos ao lado de gerente de habilidades e selecione Atribuir pessoas. Selecione pessoas e clique em Salvar.

Observação: Os membros não são notificados quando uma função do sistema é atribuída a eles.



Gerenciar permissões para compartilhamento externo de habilidades

Por padrão, os membros podem compartilhar habilidades interna e externamente. Os proprietários e administradores podem decidir se os membros podem compartilhar habilidades com pessoas de outras organizações e salvar habilidades compartilhadas com eles por pessoas externas.

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Configurações na barra lateral. Clique em Slackbot. Ao lado de Compartilhar habilidades com outras organizações ou Adicionar habilidades de outras organizações, clique em Editar. Marque ou desmarque a caixa ao lado de Permitir que os membros compartilhem habilidades com outras organizações ou Permitir que os membros adicionem habilidades compartilhadas por outras organizações. Clique em Save (Salvar). No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Configurações e selecione Slackbot. Ao lado de Compartilhar habilidades com outras organizações ou Adicionar habilidades de outras organizações, clique em Editar. Marque ou desmarque a caixa ao lado de Permitir que os membros compartilhem habilidades com outras organizações ou Permitir que os membros adicionem habilidades compartilhadas por outras organizações. Clique em Save (Salvar).



Gerenciar habilidades

Proprietários, administradores e Gerentes de habilidades podem visualizar todas as habilidades no workspace ou organização empresarial, atribuir habilidades a grupos específicos de pessoas e adicionar habilidades ao catálogo para que membros possam explorá-lo.

Ver habilidades

Abra o painel de habilidades para ver uma lista de todas as habilidades no seu workspace ou na sua organização, junto com informações adicionais:

Nome da habilidade

Quem pode ver e compartilhar uma habilidade

Grupos aos quais uma habilidade foi atribuída

Quantas vezes uma habilidade foi usada

Quantas pessoas adicionaram uma habilidade

ID da habilidade

Criador da habilidade

Data de criação

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Ferramentas. Clique em Habilidades. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Ferramentas na barra lateral à esquerda e selecione Habilidades.



Atribuir habilidades a grupos

Quando você atribuir uma habilidade a um grupo de pessoas, o Slackbot saberá usá-la ao responder a prompts relevantes. Qualquer atualização feita às habilidades que você atribuir será imediatamente aplicada, de modo que o Slackbot sempre usará a versão mais recente.

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Ferramentas. Clique em Habilidades. Ao lado da habilidade que você deseja atribuir, clique no ícone de três pontos. Selecione Ativar automaticamente a habilidade. Selecione Grupos específicos ou Todos. Se você selecionar Grupos específicos, você será instruído a selecionar grupos de usuários. Clique em Save (Salvar). No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Ferramentas na barra lateral à esquerda e selecione Habilidades. Ao lado da habilidade que você deseja atribuir, clique no ícone de três pontos. Selecione Ativar automaticamente a habilidade. Selecione Grupos específicos ou Todos. Se você selecionar Grupos específicos, você será instruído a selecionar grupos de usuários. Clique em Save (Salvar).



Adicionar habilidades ao catálogo

Proprietários, administradores e gerentes de habilidades podem adicionar uma habilidade ao catálogo para que os membros a encontrem e a usem. Qualquer pessoa pode adicionar uma habilidade do catálogo para usá-la como está ou criar uma cópia para personalizar a habilidade como quiser.

No computador, abra o Slackbot. Clique na guia Habilidades. Clique em Gerenciar habilidades. Ao lado de uma habilidade, clique no ícone de três pontos. Selecione Publicar no catálogo de habilidades.

Observação: No momento, não é possível adicionar habilidades ao catálogo do painel do administrador, mas adicionaremos essa funcionalidade no futuro.



Verificar habilidades

Verifique uma habilidade para facilitar a identificação, por parte de outras pessoas, da melhor opção a ser utilizada em uma tarefa específica, como a criação de slides para uma apresentação após as diretrizes de marca da sua empresa ou o envio de e-mails de abordagem de vendas usando um modelo aprovado por executivos.

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Ferramentas. Clique em Habilidades. Ao lado da habilidade que você deseja verificar, clique no ícone de três pontos. Clique em Marcar como verificada. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Clique em Ferramentas na barra lateral à esquerda e selecione Habilidades. Ao lado da habilidade que você deseja verificar, clique no ícone de três pontos. Clique em Marcar como verificada.