Gerenciar habilidades do Slackbot
As Habilidades fornecem ao Slackbot instruções passo a passo para lidar com tarefas específicas, garantindo que você obtenha o resultado correto sempre.
O que esperar
- Os membros podem explorar e adicionar as habilidades disponíveis na guia Habilidades no Slackbot. Quando alguém adiciona uma habilidade à sua guia Habilidades, o Slackbot pode usá-la para gerar respostas.
- Os proprietários de organização e workspace podem atribuir a função do sistema de Gerente de habilidades no painel do administrador para permitir que determinados membros gerenciem habilidades e permissões de compartilhamento externo de habilidades.
- Os proprietários, administradores e gerentes de habilidades podem visualizar todas as habilidades no workspace ou organização empresarial, atribuir habilidades a grupos, adicionar habilidades ao catálogo de habilidades e verificar habilidades.
Atribuir gerentes de habilidades
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Por padrão, os administradores e proprietários de workspaces podem gerenciar habilidades. Os proprietários de workspaces podem permitir que outras pessoas gerenciem habilidades:
- No computador, clique em Administrador na barra lateral.
- No menu, selecione Gerenciar funções.
- Clique no ícone de três pontos ao lado de gerente de habilidades e selecione Atribuir pessoas.
- Selecione pessoas e clique em Atribuir.
Por padrão, os administradores e proprietários de organizações podem gerenciar habilidades. O proprietário principal da organização e os administradores de funções em nível organizacional podem atribuir a função de gerente de habilidades para permitir que outras pessoas gerenciem habilidades:
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Clique em Funções e permissões e selecione Funções.
- Clique no ícone de três pontos ao lado de gerente de habilidades e selecione Atribuir pessoas.
- Selecione pessoas e clique em Salvar.
Observação: Os membros não são notificados quando uma função do sistema é atribuída a eles.
Gerenciar permissões para compartilhamento externo de habilidades
Por padrão, os membros podem compartilhar habilidades interna e externamente. Os proprietários e administradores podem decidir se os membros podem compartilhar habilidades com pessoas de outras organizações e salvar habilidades compartilhadas com eles por pessoas externas.
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- No computador, clique em Administrador na barra lateral.
- No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Configurações na barra lateral.
- Clique em Slackbot.
- Ao lado de Compartilhar habilidades com outras organizações ou Adicionar habilidades de outras organizações, clique em Editar.
- Marque ou desmarque a caixa ao lado de Permitir que os membros compartilhem habilidades com outras organizações ou Permitir que os membros adicionem habilidades compartilhadas por outras organizações.
- Clique em Save (Salvar).
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Clique em Configurações e selecione Slackbot.
- Ao lado de Compartilhar habilidades com outras organizações ou Adicionar habilidades de outras organizações, clique em Editar.
- Marque ou desmarque a caixa ao lado de Permitir que os membros compartilhem habilidades com outras organizações ou Permitir que os membros adicionem habilidades compartilhadas por outras organizações.
- Clique em Save (Salvar).
Gerenciar habilidades
Proprietários, administradores e Gerentes de habilidades podem visualizar todas as habilidades no workspace ou organização empresarial, atribuir habilidades a grupos específicos de pessoas e adicionar habilidades ao catálogo para que membros possam explorá-lo.
Ver habilidades
Abra o painel de habilidades para ver uma lista de todas as habilidades no seu workspace ou na sua organização, junto com informações adicionais:
- Nome da habilidade
- Quem pode ver e compartilhar uma habilidade
- Grupos aos quais uma habilidade foi atribuída
- Quantas vezes uma habilidade foi usada
- Quantas pessoas adicionaram uma habilidade
- ID da habilidade
- Criador da habilidade
- Data de criação
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- No computador, clique em Administrador na barra lateral.
- No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Ferramentas.
- Clique em Habilidades.
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Clique em Ferramentas na barra lateral à esquerda e selecione Habilidades.
Atribuir habilidades a grupos
Quando você atribuir uma habilidade a um grupo de pessoas, o Slackbot saberá usá-la ao responder a prompts relevantes. Qualquer atualização feita às habilidades que você atribuir será imediatamente aplicada, de modo que o Slackbot sempre usará a versão mais recente.
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- No computador, clique em Administrador na barra lateral.
- No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Ferramentas.
- Clique em Habilidades.
- Ao lado da habilidade que você deseja atribuir, clique no ícone de três pontos.
- Selecione Ativar automaticamente a habilidade.
- Selecione Grupos específicos ou Todos. Se você selecionar Grupos específicos, você será instruído a selecionar grupos de usuários.
- Clique em Save (Salvar).
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Clique em Ferramentas na barra lateral à esquerda e selecione Habilidades.
- Ao lado da habilidade que você deseja atribuir, clique no ícone de três pontos.
- Selecione Ativar automaticamente a habilidade.
- Selecione Grupos específicos ou Todos. Se você selecionar Grupos específicos, você será instruído a selecionar grupos de usuários.
- Clique em Save (Salvar).
Adicionar habilidades ao catálogo
Proprietários, administradores e gerentes de habilidades podem adicionar uma habilidade ao catálogo para que os membros a encontrem e a usem. Qualquer pessoa pode adicionar uma habilidade do catálogo para usá-la como está ou criar uma cópia para personalizar a habilidade como quiser.
- No computador, abra o Slackbot.
- Clique na guia Habilidades.
- Clique em Gerenciar habilidades.
- Ao lado de uma habilidade, clique no ícone de três pontos.
- Selecione Publicar no catálogo de habilidades.
Observação: No momento, não é possível adicionar habilidades ao catálogo do painel do administrador, mas adicionaremos essa funcionalidade no futuro.
Verificar habilidades
Verifique uma habilidade para facilitar a identificação, por parte de outras pessoas, da melhor opção a ser utilizada em uma tarefa específica, como a criação de slides para uma apresentação após as diretrizes de marca da sua empresa ou o envio de e-mails de abordagem de vendas usando um modelo aprovado por executivos.
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- No computador, clique em Administrador na barra lateral.
- No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Ferramentas.
- Clique em Habilidades.
- Ao lado da habilidade que você deseja verificar, clique no ícone de três pontos.
- Clique em Marcar como verificada.
- No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
- Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
- Clique em Ferramentas na barra lateral à esquerda e selecione Habilidades.
- Ao lado da habilidade que você deseja verificar, clique no ícone de três pontos.
- Clique em Marcar como verificada.
Quem pode usar este recurso?
- Proprietários/administradores de workspaces, proprietários/administradores de organizações e gerentes de habilidades
- Disponível nos planos pagos (o acesso e os limites do Slackbot variam de acordo com o plano)