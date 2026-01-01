Las habilidades ofrecen a Slackbot instrucciones detalladas para gestionar tareas concretas, de manera que obtengas el resultado que buscas.



Qué esperar

Los miembros pueden explorar y añadir las habilidades disponibles desde la pestaña Habilidades en Slackbot. Una vez que alguien añada una habilidad a la pestaña Habilidades , Slackbot podrá usarla cuando genere respuestas.

en Slackbot. Una vez que alguien añada una habilidad a la pestaña , Slackbot podrá usarla cuando genere respuestas. Los propietarios de espacios de trabajo y organizaciones pueden asignar el rol de sistema desde el Panel de administración para conceder a determinados miembros permiso para gestionar habilidades, así como gestionar permisos para compartir habilidades .

. Los propietarios, administradores y gestores de habilidades pueden ver todas las habilidades de su espacio de trabajo u organización Enterprise, asignar habilidades a grupos, añadir habilidades al catálogo y verificar habilidades.



Asignar gestores de habilidades

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise De forma predeterminada, los propietarios y administradores de los espacios de trabajo pueden gestionar habilidades. Los propietarios de los espacios de trabajo pueden conocer a otras personas permiso para gestionar habilidades: Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Gestionar roles en el menú. Haz clic en el icono de tres puntos junto a Gestor de habilidades y selecciona Asignar personas. Selecciona las personas y luego haz clic en Asignar. De forma predeterminada, los propietarios y administradores de las organizaciones pueden gestionar habilidades. El propietario principal de la organización y los administradores de roles a nivel de la organización pueden asignar el rol Gestor de habilidades para conceder a otras personas permiso para gestionar habilidades: Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Roles y permisos y, después, selecciona Roles. Haz clic en el icono de tres puntos junto a Gestor de habilidades y selecciona Asignar personas. Selecciona las personas y haz clic en Guardar.

Nota: Los miembros no recibirán una notificación cuando se les asigne un rol del sistema.



Gestiona permisos para compartir habilidades de forma externa

De forma predeterminada, los miembros pueden compartir habilidades de forma interna y externa. Los propietarios y administradores pueden decidir si los miembros pueden compartir habilidades con personas de otras organizaciones y guardar habilidades que personas externas han compartido con ellos.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y, después, haz clic en Ajustes en la barra lateral. Haz clic en Slackbot. Junto a Comparte habilidades con otras organizaciones o Añade habilidades de otras organizaciones, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Permitir a los miembros compartir habilidades con otras organizaciones o Permitir a los miembros añadir habilidades compartidas desde otras organizaciones. Haga clic en Save (Guardar). Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Ajustes y selecciona Slackbot. Junto a Comparte habilidades con otras organizaciones o Añade habilidades de otras organizaciones, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Permitir a los miembros compartir habilidades con otras organizaciones o Permitir a los miembros añadir habilidades compartidas desde otras organizaciones. Haga clic en Save (Guardar).



Administrar habilidades

Los propietarios, administradores y gestores de habilidades pueden ver todas las habilidades de su espacio de trabajo u organización Enterprise, asignar habilidades a grupos específicos de personas y añadir habilidades al catálogo para que los miembros puedan explorarlas.

Ver habilidades

Abre el panel de habilidades para ver una lista de todas las habilidades en tu espacio de trabajo u organización, junto con información adicional:

Nombre de la habilidad

Quién puede ver y compartir una habilidad

Grupos que tienen asignada una habilidad

Cuántas veces se ha usado una habilidad

Cuántas personas han añadido una habilidad

ID de habilidad

Creador de la habilidad

Fecha de creación

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y, luego, haz clic en Herramientas. Haz clic en Habilidades. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Herramientas en la barra lateral izquierda y selecciona Habilidades.



Asignar habilidades a grupos

Cuando asignes una habilidad a un grupo de personas, Slackbot sabrá que debe utilizar esa habilidad al responder a los prompts pertinentes. Cualquier cambio que hagas en las habilidades que hayas asignado se aplica de inmediato, por lo que Slackbot siempre utilizará la última versión.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y, luego, haz clic en Herramientas. Haz clic en Habilidades. Junto a la habilidad que quieres asignar, haz clic en el icono con tres puntos. Selecciona Activar habilidad automáticamente. Elige Grupos específicos o Todo el mundo. Si seleccionas Grupos específicos, se te pedirá seleccionar grupos de usuarios. Haga clic en Save (Guardar). Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Herramientas en la barra lateral izquierda y selecciona Habilidades. Junto a la habilidad que quieres asignar, haz clic en el icono con tres puntos. Selecciona Activar habilidad automáticamente. Elige Grupos específicos o Todo el mundo. Si seleccionas Grupos específicos, se te pedirá seleccionar grupos de usuarios. Haga clic en Save (Guardar).



Añadir habilidades al catálogo

Los propietarios, administradores y gestores de habilidades pueden añadir una habilidad al catálogo para que los miembros puedan encontrarla y utilizarla. A continuación, estos pueden añadir una habilidad del catálogo para utilizarla tal y como esté o bien hacer una copia para personalizarla a su gusto.

En el ordenador, abre Slackbot. Haz clic en la pestaña Habilidades. Haz clic en Administrar habilidades. Junto a una habilidad, haz clic en el icono de tres puntos. Selecciona Publicar en el catálogo de habilidades.

Nota: Actualmente no es posible añadir habilidades al catálogo en el Panel de administración, pero añadiremos esta función en el futuro.



Verificar habilidades

Verifica una habilidad para que a la gente le resulte más fácil identificar cuál es la mejor para una tarea concreta, como crear diapositivas para una presentación siguiendo las directrices de marca de tu empresa o enviar correos electrónicos de captación de clientes mediante una plantilla aprobada por la dirección.