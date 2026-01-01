Vorlagen liefern Slackbot Schrittanleitungen für die Ausführung bestimmter Aufgaben, damit du jedes Mal das richtige Ergebnis erhältst.



Danach läuft es folgendermaßen ab:

Mitglieder können auf dem Tab Vorlagen in Slackbot verfügbare Vorlagen durchsuchen und hinzufügen. Sobald jemand eine Vorlage auf dem Tab Vorlagen hinzufügt, kann Slackbot diese bei der Erstellung von Antworten nutzen.

in Slackbot verfügbare Vorlagen durchsuchen und hinzufügen. Sobald jemand eine Vorlage auf dem Tab hinzufügt, kann Slackbot diese bei der Erstellung von Antworten nutzen. Workspace- und Organisationsinhaber:innen können die Systemrolle „Vorlagen-Manager:in“ über das Administratoren-Dashboard zuweisen, um bestimmten Mitgliedern die Berechtigung zum Verwalten von Vorlagen zu gewähren, und Berechtigungen zum externen Teilen von Vorlagen verwalten .

. Inhaber:innen, Administrator:innen und Vorlagen-Manager:innen können alle Vorlagen in ihrem Workspace oder ihrer Enterprise-Organisation einsehen, Vorlagen Gruppen zuweisen, Vorlagen zum Vorlagenkatalog hinzufügen und Vorlagen verifizieren.



Vorlagen-Manager:innen zuweisen

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Standardmäßig können Workspace-Inhaber:innen und -Administrator:innen Vorlagen verwalten. Workspace-Inhaber:innen können anderen Personen Berechtigungen zum Verwalten von Vorlagen gewähren: Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Rollen verwalten aus dem Menü aus. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben „Vorlagen-Manager:in“ und wähle Mitarbeiter zuweisen aus. Wähle die gewünschten Personen aus und klicke auf Zuweisen. Standardmäßig können Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen Vorlagen verwalten. Der bzw. die Primäre:r Inhaber:in der Organisation und Administrator:innen mit Rollen auf Organisationsebene können die Rolle „Vorlagen-Manager:in“ zuweisen, um anderen die Berechtigung zum Verwalten von Vorlagen zu gewähren: Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Rollen und Berechtigungen und wähle dann Rollen aus. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben „Vorlagen-Manager:in“ und wähle Mitarbeiter zuweisen aus. Wähle Personen aus und klicke anschließend auf Speichern.

Hinweis: Mitglieder werden nicht benachrichtigt, wenn ihnen Systemrollen zugewiesen wurden.



Berechtigungen für externes Teilen von Vorlagen verwalten

Standardmäßig können Mitglieder ihre Vorlagen intern und extern teilen. Inhaber:innen und Administrator:innen können festlegen, ob Mitglieder ihre Fähigkeiten mit Personen aus anderen Organisationen teilen und die Vorlagen speichern dürfen, die ihnen von externen Personen zur Verfügung gestellt wurden.

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus, und klicke dann auf Einstellungen in der Seitenleiste. Klicke auf Slackbot. Klicke neben Vorlagen mit anderen Organisationen teilen oder Vorlagen aus anderen Organisationen hinzufügen auf Bearbeiten. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben Mitgliedern erlauben, Vorlagen mit anderen Organisationen zu teilen oder Mitgliedern erlauben, von anderen Organisationen geteilte Vorlagen hinzuzufügen. Klicken Sie auf Speichern. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Einstellungen und wähle Slackbot aus. Klicke neben Vorlagen mit anderen Organisationen teilen oder Vorlagen aus anderen Organisationen hinzufügen auf Bearbeiten. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben Mitgliedern erlauben, Vorlagen mit anderen Organisationen zu teilen oder Mitgliedern erlauben, von anderen Organisationen geteilte Vorlagen hinzuzufügen. Klicken Sie auf Speichern.



Vorlagen verwalten

Inhaber:innen, Administrator:innen und Vorlagen-Manager:innen können alle Vorlagen in ihrem Workspace oder ihrer Enterprise-Organisation einsehen, Vorlagen bestimmten Personengruppen zuweisen und Vorlagen zum Katalog hinzufügen, damit Mitglieder sie durchsuchen können.

Vorlagen anzeigen

Öffne das Vorlagen-Dashboard, um eine Liste aller Vorlagen in deinem Workspace oder deiner Organisation sowie weitere Informationen anzuzeigen:

Name der Vorlage

Diese Personen haben Lese- und Freigabezugriff auf Vorlagen

Einer Vorlage zugewiesene Gruppen

Wie oft eine Vorlage eingesetzt wurde

Wie viele Personen eine Vorlage hinzugefügt haben

Vorlagen-ID

Ersteller:in der Vorlage

Erstellungsdatum

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus und klicke dann auf Tools. Klicke auf Vorlagen. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Tools in der linken Seitenleiste und wähle Vorlagen aus.



Kompetenzen für Gruppen zuweisen

Wenn du einer Gruppe von Personen eine Vorlage zuweist, weiß Slackbot, dass er diese Vorlage bei der Beantwortung entsprechender Prompts nutzen muss. Alle Änderungen, die du an den von dir zugewiesenen Vorlagen vornimmst, werden sofort wirksam, sodass Slackbot stets die aktuellste Version verwendet.

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus und klicke dann auf Tools. Klicke auf Vorlagen. Klicke neben der Vorlage, die du zuweisen möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle Vorlage automatisch aktivieren aus. Wähle Bestimmte Gruppen oder Alle aus. Wenn du Bestimmte Gruppen auswählst, wirst du aufgefordert, Benutzergruppen auszuwählen. Klicken Sie auf Speichern. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Tools in der linken Seitenleiste und wähle Vorlagen aus. Klicke neben der Vorlage, die du zuweisen möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle Vorlage automatisch aktivieren aus. Wähle Bestimmte Gruppen oder Alle aus. Wenn du Bestimmte Gruppen auswählst, wirst du aufgefordert, Benutzergruppen auszuwählen. Klicken Sie auf Speichern.



Vorlagen zum Katalog hinzufügen

Inhaber:innen, Administrator:innen und Vorlagen-Manager:innen können dem Katalog eine Vorlage hinzufügen, die Mitglieder finden und nutzen können. Mitglieder können dann eine Vorlage aus dem Katalog hinzufügen und unverändert verwenden oder eine Kopie erstellen, um die Vorlage nach Belieben anzupassen.

Öffne den Slackbot auf deinem Desktop. Klicke auf den Tab Vorlagen. Klicke auf Vorlagen verwalten. Klicke neben einer Vorlage auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle Im Vorlagenkatalog veröffentlichen aus.

Hinweis: Derzeit ist es nicht möglich, über das Administratoren-Dashboard Vorlagen zum Katalog hinzuzufügen, aber wir werden diese Funktion in Zukunft einführen.



Vorlagen verifizieren

Verifiziere eine Vorlage, damit andere leicht erkennen können, welche für eine bestimmte Aufgabe am besten geeignet ist – zum Beispiel das Erstellen von Folien für eine Präsentation gemäß den Markenrichtlinien deines Unternehmens oder das Versenden von Akquise-E-Mails mithilfe einer von der Geschäftsleitung genehmigten Vorlage.

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus und klicke dann auf Tools. Klicke auf Vorlagen. Klicke neben der Vorlage, die du verifizieren möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten. Klicke auf Als verifiziert markieren. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke auf Tools in der linken Seitenleiste und wähle Vorlagen aus. Klicke neben der Vorlage, die du verifizieren möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten. Klicke auf Als verifiziert markieren.