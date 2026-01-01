Inicie uma conversa com o Slackbot, seu agente pessoal para o trabalho, diretamente no Salesforce. Você pode usar o Slackbot para resumir atividades recentes em um registro, analisar seu pipeline e receber as respostas de que precisa sem interromper seu fluxo.



Como funciona

Para usar o Slackbot no Salesforce, um administrador do Salesforce deve atribuir a você o conjunto de permissões do Slackbot. Você também precisa de acesso ao Slackbot no Slack.

Inicie uma conversa com o Slackbot em um registro, e ele usará esse registro como contexto para responder às suas perguntas ou prompts.

Se você alternar para o Slack, poderá acessar qualquer conversa com o Slackbot iniciada no Salesforce por meio do seu histórico.

É sua primeira vez no Slackbot? Confira Como trabalhar com o Slackbot para saber todos os detalhes.



Pergunte qualquer coisa ao Slackbot

Se você estiver vendo uma página de registro no Salesforce, o Slackbot responderá usando esse registro como contexto. Você também pode perguntar sobre qualquer outro assunto, e o Slackbot usará informações relevantes do Salesforce, do Slack e de fontes de dados ou servidores PCM conectados para responder.

No Salesforce, clique em Slackbot na parte superior da tela. Digite um prompt ou uma pergunta no campo de mensagem e clique em Enviar.

Observação: você pode criar visualizações dinâmicas no Slackbot usando o Salesforce, mas só é possível vê-las no Slack.