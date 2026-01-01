Starte direkt aus Salesforce heraus eine Unterhaltung mit Slackbot, deinem persönlichen Agenten für die Arbeit. Mit Slackbot kannst du die jüngsten Aktivitäten zu einem Datensatz zusammenfassen, deine Pipeline analysieren und die Antworten erhalten, die du brauchst, ohne deinen Arbeitsablauf zu unterbrechen.



So funktioniert es

Um Slackbot in Salesforce nutzen zu können, muss dir ein:e Salesforce-Administrator:in den Slackbot-Berechtigungssatz zuweisen. Du brauchst auch Zugriff auf Slackbot in Slack.

Starte eine Unterhaltung mit Slackbot ausgehend von einem Datensatz, und Slackbot nutzt diesen Datensatz als Kontext, um auf deine Fragen oder Prompts zu antworten.

Wenn du zu Slack wechselst, kannst du über deinen Verlauf auf alle Slackbot-Unterhaltungen zugreifen, die in Salesforce begonnen wurden.

Neu bei Slackbot? Schau dir So arbeitest du mit Slackbot an, um alle Details zu erfahren.



Slackbot etwas fragen

Wenn du eine Datensatzseite in Salesforce aufrufst, antwortet Slackbot unter Bezugnahme auf diesen Datensatz. Du kannst auch nach allem Möglichen fragen, und Slackbot nutzt dann relevante Informationen aus Salesforce, Slack und verbundenen Datenquellen oder MCP-Servern, um zu antworten.

Klicke in Salesforce oben auf dem Bildschirm auf Slackbot. Gib einen Prompt oder eine Frage in das Nachrichtenfeld ein und klicke auf Senden.

Hinweis: Du kannst in Slackbot Live-Ansichten aus Salesforce erstellen, diese lassen sich jedoch nur in Slack anzeigen.