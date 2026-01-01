Slack benutzen
Von Channels bis hin zur Suche – erfahre genau, wie Slack funktioniert.
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Starte direkt aus Salesforce heraus eine Unterhaltung mit
Slackbot, deinem persönlichen Agenten für die Arbeit. Mit Slackbot kannst du die jüngsten Aktivitäten zu einem Datensatz zusammenfassen, deine Pipeline analysieren und die Antworten erhalten, die du brauchst, ohne deinen Arbeitsablauf zu unterbrechen.
So funktioniert es
Um Slackbot in Salesforce nutzen zu können, muss dir ein:e Salesforce-Administrator:in
den Slackbot-Berechtigungssatz zuweisen. Du brauchst auch Zugriff auf Slackbot in Slack. Starte eine Unterhaltung mit Slackbot ausgehend von einem Datensatz, und Slackbot nutzt diesen Datensatz als Kontext, um auf deine Fragen oder Prompts zu antworten.
Wenn du zu Slack wechselst, kannst du
über deinen Verlauf auf alle Slackbot-Unterhaltungen zugreifen, die in Salesforce begonnen wurden. Neu bei Slackbot? Schau dir So arbeitest du mit Slackbot an, um alle Details zu erfahren.
Slackbot etwas fragen
Wenn du eine Datensatzseite in Salesforce aufrufst, antwortet Slackbot unter Bezugnahme auf diesen Datensatz. Du kannst auch nach allem Möglichen fragen, und Slackbot nutzt dann relevante Informationen aus Salesforce, Slack und verbundenen Datenquellen oder
MCP-Servern, um zu antworten.
Klicke in Salesforce oben auf dem Bildschirm auf
Slackbot. Gib einen Prompt oder eine Frage in das Nachrichtenfeld ein und klicke auf
Senden. Hinweis: Du kannst in Slackbot Live-Ansichten aus Salesforce erstellen, diese lassen sich jedoch nur in Slack anzeigen.
Wer kann diese Funktion benutzen? Super!
Vielen Dank für dein Feedback!
For questions or support, go to the
Slack Help Center.
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Slack Help Center. Hoppla! Wir haben gerade Schwierigkeiten. Bitte versuche es später noch einmal!