Inicia una conversación con Slackbot, tu agente personal para el trabajo, directamente en Salesforce. Puedes usar Slackbot para resumir la actividad reciente en un registro, analizar tu canalización y obtener las respuestas que necesitas sin interrumpir el ritmo.



Cómo funciona

Para usar Slackbot en Salesforce, un administrador de Salesforce tiene que asignarte el conjunto de permisos de Slackbot. Además, necesitas tener acceso a Slackbot en Slack.

Inicia una conversación con Slackbot a partir de un registro y Slackbot lo tomará como contexto para responder a tus preguntas o prompts.

Si cambias a Slack, puedes acceder a todas las conversaciones con Slackbot iniciadas en Salesforce en tu historial.

¿Es la primera vez que usas Slackbot? Echa un vistazo a Cómo trabajar con Slackbot para descubrir todos los detalles.



Pregúntale a Slackbot cualquier cosa

Si estás viendo una página de registro en Salesforce, Slackbot responderá usando ese registro como contexto. También le puedes preguntar por cualquier otra cosa y Slackbot usará información relevante de Salesforce, Slack y las fuentes de datos conectadas o los servidores MCP para responder.

En Salesforce, haz clic en Slackbot en la parte superior de la pantalla. Escribe un prompt o una pregunta en el campo de mensajes correspondiente y haz clic en Enviar.

Nota: Puedes crear vistas interactivas en Slackbot desde Salesforce, pero se pueden ver en Slack.