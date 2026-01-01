Lancez une conversation avec Slackbot, votre agent personnel de travail, directement dans Salesforce. Vous pouvez utiliser Slackbot pour résumer l’activité récente d’un enregistrement, analyser votre pipeline et obtenir les réponses à vos questions sans interrompre votre flux de travail.



Fonctionnement

Pour utiliser Slackbot dans Salesforce, un administrateur Salesforce doit vous attribuer l’ensemble d’autorisations Slackbot. Vous avez également besoin d’avoir accès à Slackbot dans Slack.

Dans un enregistrement, commencez à discuter avec Slackbot ; celui-ci se sert alors de l’enregistrement comme contexte pour répondre à vos questions ou à vos prompts.

Si vous basculez vers Slack, vous pouvez accéder depuis votre historique à n’importe quelle conversation Slackbot que vous avez commencée dans Salesforce.

Vous découvrez Slackbot ? Consultez l’article Comment utiliser Slackbot pour en savoir plus.



Demandez ce que vous voulez à Slackbot

Si vous consultez une page d’un enregistrement dans Salesforce, Slackbot vous répond en utilisant cet enregistrement comme contexte. Vous pouvez également lui poser des questions sur n’importe quel autre sujet. Il vous répondra en se basant sur les informations pertinentes dans Salesforce, Slack, et tous les serveurs MCP et sources de données connectés.

Dans Salesforce, cliquez sur Slackbot en haut de l’écran. Saisissez un prompt ou une question dans la zone de message, puis cliquez sur Envoyer .

Remarque : Vous pouvez créer des surfaces dans Slackbot depuis Salesforce. Toutefois, vous ne pourrez les voir que dans Slack.