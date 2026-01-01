Modelos para Engenharia
Otimize seus projetos com modelos que levam ao sucesso.
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Nós estamos com dificuldade para encontrar um modelo tão específico. Vamos tentar de novo, mas agora com menos filtros.
Modelo de relatório de bug
Modelo de registro de problemas
Modelo de relatório de incidente
Modelo de especificações técnicas
Modelo de rastreador de projetos
Modelo de planejamento trimestral
Modelo de objetivos e principais resultados (OKR)
Modelo de gerenciamento de projetos
Modelo de pauta da reunião semanal
Modelo de pauta de reunião
Modelo de guia de recursos
Modelo de formulário de solicitação de atendimento