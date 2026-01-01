Modelos do Slack
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Modelos para Engenharia

Otimize seus projetos com modelos que levam ao sucesso.

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Nós estamos com dificuldade para encontrar um modelo tão específico. Vamos tentar de novo, mas agora com menos filtros.
Simplifique os relatórios de bugs e melhore a colaboração da equipe no Slack com um local exclusivo para relatar, classificar e rastrear bugs.
Modelo de relatório de bug
Adote uma abordagem simplificada para rastrear bugs e problemas com o modelo de registro de problemas do Slack.
Modelo de registro de problemas
Mantenha a conformidade e preserve os fatos de qualquer incidente no local de trabalho.
Modelo de relatório de incidente
Estruture e esclareça os detalhes do seu projeto de especificações técnicas com nosso modelo de especificações técnicas.
Modelo de especificações técnicas
Fique sempre por dentro das tarefas da sua equipe com nosso modelo gratuito de rastreador de projetos. Simplifique o planejamento, acompanhe o progresso e gerencie prazos com facilidade.
Modelo de rastreador de projetos
Com nosso modelo de planejamento trimestral, você pode organizar, priorizar, acompanhar e otimizar seu processo de planejamento trimestral.
Modelo de planejamento trimestral
Otimize o desempenho da sua equipe com nosso modelo de OKR. Defina objetivos claros e acompanhe os principais resultados para impulsionar o crescimento e o sucesso da sua organização.
Modelo de objetivos e principais resultados (OKR)
Execute projetos bem-sucedidos desde a concepção até o lançamento.
Modelo de gerenciamento de projetos
Transforme reuniões semanais de alinhamento em uma conversa rápida e produtiva com um modelo de pauta pronto para uso.
Modelo de pauta da reunião semanal
Defina os assuntos da reunião, faça anotações e registre itens de ação com nosso modelo personalizável de pauta de reunião para a colaboração eficiente da equipe.
Modelo de pauta de reunião
Mantenha todos os seus recursos e links úteis em um só lugar.
Modelo de guia de recursos
Simplifique solicitações de atendimento com a ajuda de um modelo de formulário.
Modelo de formulário de solicitação de atendimento

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