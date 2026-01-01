Modèles Slack
Ingénierie modèles

Modèles pour Ingénierie

Rationalisez vos projets grâce à des modèles qui favorisent la réussite.

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Il nous est difficile de trouver un modèle aussi précis. Réessayons avec moins de filtres.
Simplifiez le signalement des bugs et améliorez la collaboration d’équipe sur Slack grâce à un espace dédié pour signaler, trier et suivre les bugs.
Modèle de rapport de bugs
Utilisez le modèle de journal des tickets de Slack pour adopter une approche simplifiée de suivi des bugs et des problèmes.
Modèle de journal des tickets
Garantissez la conformité réglementaire et enregistrez les détails de tout incident/accident sur le lieu de travail.
Modèle de rapport d'incident/d’accident
Structurez et clarifiez les détails de votre projet grâce à notre modèle de document de caractéristiques techniques.
Modèle de document de caractéristiques techniques
Gardez un œil sur les tâches de votre équipe grâce à notre modèle gratuit de suivi de projet. Simplifiez la planification, suivez la progression et gérez les échéances en toute simplicité.
Modèle de suivi de projet
Notre modèle de planning trimestriel vous permet d’organiser, de hiérarchiser, de suivre la progression et de simplifier votre processus de planification trimestrielle.
Modèle de planning trimestriel
Optimisez les performances de votre équipe avec notre modèle d’objectifs et de résultats clés (OKR). Définissez des objectifs clairs et suivez les résultats clés pour stimuler la croissance et la réussite de votre organisation.
Modèle d’objectifs et de résultats clés (OKR)
Menez à bien vos projets de leur conception à leur lancement.
Modèle de gestion de projet
Transformez votre réunion hebdomadaire en point rapide et productif avec un modèle d'ordre du jour prêt à l'emploi.
Modèle d'ordre du jour de réunion hebdomadaire
Définissez les sujets de réunion, prenez des notes et consignez les éléments d’action avec notre modèle d’ordre du jour de réunion personnalisable, pour une collaboration d’équipe efficace.
Modèle d’ordre du jour de réunion
Rassemblez l’ensemble de vos ressources utiles et de vos liens au même endroit.
Modèle de guide des ressources
Simplifiez les requêtes d’assistance avec un modèle de formulaire d'aide.
Modèle de formulaire de requête d’assistance

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