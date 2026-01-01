Modèles pour Informatique
Des modèles pour aider ceux qui sont moins doués que vous sur le plan technologique.
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Il nous est difficile de trouver un modèle aussi précis. Réessayons avec moins de filtres.
Formulaire de demande d'aide
Modèle de rapport de bugs
Modèle de journal des tickets
Modèle de rapport d'incident/d’accident
Modèle de document de caractéristiques techniques
Modèle de suivi de projet
Modèle de planning trimestriel
Modèle d’objectifs et de résultats clés (OKR)
Modèle de gestion de projet
Modèle d'ordre du jour de réunion hebdomadaire
Modèle d’ordre du jour de réunion
Modèle de guide des ressources