Plantillas de Slack
Plantillas de TI

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Plantillas para ayudar a la gente que controle menos la tecnología que tú.

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Estamos teniendo problemas para encontrar una plantilla tan precisa. Vamos a intentarlo de nuevo con menos filtros.
Gestiona tus solicitudes de ayuda en un solo lugar.
Formulario de solicitud de ayuda
Optimiza la creación de informes de errores y mejora la colaboración del equipo en Slack con un lugar dedicado a reportar, clasificar y monitorizar errores.
Plantilla de reporte de errores
Consigue un enfoque optimizado para el seguimiento de errores e incidencias con la plantilla de registro de incidencias de Slack.
Plantilla de registro de incidencias
Garantiza el cumplimiento normativo y conserva los detalles de las incidencias laborales.
Plantilla de informe de incidencias
Estructura y clarifica los detalles de tu proyecto de especificaciones técnicas con nuestra plantilla de especificaciones técnicas.
Plantilla de especificaciones técnicas
Mantente al día con las tareas de tu equipo usando nuestra plantilla gratuita de seguimiento de proyectos. Simplifica la planificación, lleva un seguimiento del progreso y gestiona las fechas de entrega con facilidad.
Plantilla de seguimiento de proyectos
Con nuestra plantilla de planificación trimestral, puedes organizar, priorizar, optimizar tu proceso de planificación trimestral y monitorizar el progreso.
Plantilla de planificación trimestral
Optimiza el rendimiento de tu equipo con nuestra plantilla de objetivos y resultados clave. Establece objetivos claros y monitoriza los resultados clave para impulsar el crecimiento y el éxito de tu organización.
Plantilla de objetivos y resultados clave
Ejecuta proyectos exitosos desde la concepción hasta el lanzamiento.
Plantilla de gestión de proyectos
Convierte las puestas en común semanales en reuniones rápidas y productivas con una plantilla de programa lista para usar.
Plantilla de programa para reuniones semanales
Establece temas de reunión, toma notas y registra elementos de acción con nuestra plantilla de reuniones personalizable para lograr una colaboración eficiente del equipo.
Plantilla de reuniones
Mantén todos tus recursos y enlaces útiles en un solo lugar.
Plantilla de guía de recursos

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