Effektive Kommunikationsstile für erfolgreiche Zusammenarbeit

Effektive Kommunikation am Arbeitsplatz erfordert oft die Fähigkeit, empathisch auf deine Mitarbeitenden zu reagieren sowie den Willen zu Zusammenarbeit und Kompromissen. Dir begegnen aber Kolleg:innen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und Hintergründen, und deshalb ist es wichtig zu wissen, welche Kommunikationsstile du am besten nutzt, wenn du mit ihnen interagierst.

Wenn Menschen das Gefühl haben, das ihnen Respekt und Vertrauen entgegengebracht werden, arbeiten sie eher effektiv zusammen und erreichen ihre Ziele. Hier findest du Wege, diese Kommunikationsfähigkeiten auf bestimmte Interaktionen mit Kolleg:innen und Teammitgliedern anzuwenden.

4 Kommunikationsstile, die du bei der Arbeit kennen musst

Diversität in den Sichtweisen kann eine bessere Arbeitsumgebung erzeugen und bessere berufliche Resultate erzielen, doch erfordern Gespräche mit unterschiedlichen Einzelpersonen in unterschiedlichen Situationen auch unterschiedliche Kommunikationsstile.

Laut den Autorinnen von The Responsible Communication Style Guide (Leitfaden für verantwortungsbewusste Kommunikation), einem Handbuch für inklusivere Texterstellung, bestimmt die Sprache, die wir verwenden, am Ende oft die Bedingungen der Unternehmenskultur. Wenn du eine inklusive und kollaborative Arbeitsumgebung kultivieren möchtest, denke gut darüber nach, was für eine Sprache du verwenden möchtest, wann darauf geachtet werden soll und wie du spezielle Kommunikationsmethoden im Kontakt mit verschiedenen Kolleg:innen anwendest.

1. Halte Führungskräfte auf dem Laufenden

Wenn Teammitglieder Führungskräfte als nahbar empfinden, wird der Umgang miteinander freundlicher und auch das allgemeine Zugehörigkeitsgefühl wächst insgesamt. Führungskräfte, die viel zu tun haben, freuen sich wahrscheinlich über offene und direkte Kommunikation und einen festen Plan für Updates. Hier erfährst du, auf welche Art du und dein:e Vorgesetzte:r die Effizienz erhalten und gleichzeitig immer auf dem Laufenden bleiben könnt:

Im Vorhinein eine freigegebene Agenda erstellen und aktualisieren, sodass du und dein:e Vorgesetzte:r gut auf die Besprechung der wichtigsten Themen vorbereitet seid

Gegebenenfalls um Klarstellung zu Zielsetzungen oder Aufgaben bitten und bei Erwartungen oder Priorisierungen vorangehen

Wenn beide Parteien finden, dass ein Einzelmeeting in einer geschäftigen Woche nicht notwendig ist, kurze Updates in Textform teilen

2. Beziehe introvertierte Bürokolleg:innen ein

Introvertierte Menschen können fähige Führungspersonen sein, auch wenn sie einen ruhigeren Führungsstil haben. Es mag so aussehen, als blieben sie gern für sich, aber es kann ebenso gut sein, dass sie über eine große Idee nachdenken oder strategisch an einem Maßnahmenplan feilen, bevor sie ihn mit dem Team teilen.

Bei Smalltalk verschließen sich die meisten introvertierten Menschen. Dabei gibt es jede Menge Methoden, mit stillen Kolleg:innen zu interagieren, z. B.:

Textbasierte Kommunikation, bei der eine introvertierte Person Gelegenheit hat, zu überlegen, bevor sie antwortet

Möglichst wenig Meetings, damit introvertierte Menschen nicht zu viel ihrer Energie für Gruppeninteraktionen aufwenden müssen

Fragen während eines Meetings schriftlich sammeln, statt sich darauf zu verlassen, dass sie spontan geäußert werden

3. Arbeite in der Gruppe zusammen

Offene Kommunikation kann Transparenz kultivieren und allen Mitgliedern eines Teams zu dem Gefühl verhelfen, dass sie wichtiges Wissen und relevante Fähigkeiten zu einem Projekt beitragen. In einem großen Team kann es jedoch schwierig anmuten, mit allen in Kontakt zu kommen. Hier sind einige Wege, wie du sicherstellst, dass du bedacht und effektiv mit vielen Teammitgliedern auf einmal kommunizierst:

Inklusive Sprache nutzen, die nicht geschlechter- oder gruppenspezifisch ist

Jedes Meeting damit beenden, dass Folgeschritte bestimmten Einzelpersonen zugewiesen werden

4. Bleibe mit Remote-Mitarbeitenden in Kontakt

Allein durch die Umstände kann es sein, dass Remote-Mitarbeitende sich außen vor fühlen, weil sie nicht an den sozialen Begegnungen mit anderen Menschen, die vor Ort arbeiten, teilnehmen können. Aber du kannst auch verantwortungsbewusst eine Beziehung zu Kolleg:innen fördern, die an einem anderen Ort tätig sind. Beziehe remote arbeitende Teammitglieder zum Beispiel so mit ein:

Organisieren von Online-Meetings, damit alle unabhängig vom Arbeitsort auf demselben Stand sind

Nutzen von Remote-Audio- und Video-Meetings für einen reichhaltigeren, lebhafteren Dialog

Gelegentliche textbasierte Mitteilungen für einen freundlichen Umgang zwischen Meetings

Expert:in der Zusammenarbeit werden, mit diversen Kommunikationsstilen

Kommunikation bei der Arbeit muss nicht anstrengend sein, aber sie bedarf einiger ernsthafter Überlegungen. Die Autorinnen von The Responsible Communication Style Guide betonen: „Verantwortungsbewusst Kommunizierende geben sich Mühe, eine Vielfalt an Sichtweisen darzustellen.“

Wie bei allen lohnenswerten Dingen braucht es auch bei fokussierter, anteilnehmender Kommunikation etwas Zeit und Aufmerksamkeit. Überlege gut, welcher Kommunikationsstil jeweils am effektivsten auf die unterschiedlichen Mitarbeitenden wirkt. Dadurch trägst du dazu bei, Missverständnisse und potenzielle Konflikte am Arbeitsplatz zu reduzieren.