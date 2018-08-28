Kreativität im Team entfesseln mit Creative Cloud for Teams

Es gibt nichts Besseres, als deinem kreativen Fluss freien Lauf zu lassen, und nichts Schlimmeres, als davon abgelenkt zu werden. Heute machen wir das Teilen und die Zusammenarbeit für Teams einfacher mit Adobe Creative Cloud-Dateien in Slack, dank einer ganz neuen Integration, die du im Slack-App-Verzeichnis finden kannst: Creative Cloud for Teams.

Dank dieser Integration können kreative Teams Adobe Creative Cloud-Dateien effizienter teilen und neue, ausführliche Bildvorschauen machen die detailgenaue Erörterung von Designs in Slack einfacher. Eine Integration in Adobe XD-Prototypen schickt Benachrichtigungen über neue Kommentare in Slack an dich. So verpasst du kein Update oder Feedback.

Wenn du eine:r der Millionen Adobe Creative Cloud-Kund:innen bist, haben wir hier einige Ideen für dich, wie die Integration Creative Cloud for Teams deine Prozesse optimieren kann.

Was ist Adobe Creative Cloud?

Adobe Creative Cloud ist ein Anwendungspaket, das für Kreative erstellt wurde. Die enthaltene Software gilt normalerweise als die beste ihrer Art und umfasst Photoshop, Illustrator und InDesign. Für eine monatliche Abonnementgebühr kannst du auf jede dieser Apps sowie auf Tausende von Schriftarten und Stockfotos zugreifen und mit dem Bearbeiten von Bildern, Erstellen von Originalillustrationen und dem Entwerfen deiner eigenen Website beginnen. Für viele Profis ist Adobe Creative Cloud unersetzlich, und wenn du die Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf die nächste Ebene heben möchtest, ist es definitiv an der Zeit, es in Slack zu integrieren.

Hier findest du heraus, wie Adobe Creative Cloud for Teams und Slack zusammenarbeiten, um den gesamten Prozess einfacher zu gestalten.

Teile Adobe Creative Cloud-Dateien in einem Channel oder einer Direktnachricht

Nehmen wir einmal an, du brauchst das Feedback deines Teams zu einem Design, an dem du arbeitest, oder du möchtest einfach allen zeigen, wie weit du vorangekommen bist. Dazu musst du nur einen öffentlichen Link zu deiner Adobe Creative Cloud-Datei erstellen und ihn in deinen #projekt-Channel in Slack einfügen, damit ihn das gesamte Team sehen kann. Wenn du deine Arbeit lieber mit einer kleineren Gruppe teilen möchtest oder nur mit einer Person, kannst du einen Link über eine Direktnachricht schicken.

Sammle Feedback zum Design und iteriere dank Rich-Media-Vorschauen schneller

Wenn du um Feedback zu einem Design bittest, ist der Kontext wichtig. Jetzt enthalten Links zu Creative Cloud-Dateien in Slack eine Rich-Image-Vorschau des Dokuments, das du im Channel teilst.

Statt die Registerkarte oder das Tool wechseln zu müssen, kannst du allen Zeit sparen, indem du einen Nachrichten-Thread startest, um Feedback zu sammeln und genauer zu erörtern. Und wenn du die Datei selbst bearbeiten musst, kannst du schnell aus dem gleichen Slack-Channel mit einem einzigen Klick auf sie zugreifen.

Bleibe über Kommentare zu XD-Prototypen auf dem Laufenden

Wenn jemand die interessante neue Funktion lobt, die du erstellt hast, oder aber auf ein Problem mit dem neuen Prototypen in einer Adobe XD-Datei hinweist, möchtest du wahrscheinlich davon erfahren.

Kommentare zu Adobe XD-Dateien werden jetzt automatisch an Slack weitergeleitet und vermeiden so, dass du wichtiges Feedback und bedeutende Updates verpasst.

Wenn Slack und Adobe Creative Cloud for Teams zusammenarbeiten, können Kreativ-Teams sich auf das Erstellen schöner, funktionaler Designs konzentrieren. Es wird auch um einiges einfacher, Arbeit an andere Partner:innen, Interessenten und Teams im Unternehmen weiterzuleiten, so dass Prozesse nahtlos und mit weniger Unterbrechungen und Stolpersteinen ablaufen.

Unser fortlaufendes Ziel ist es, das Teilen von Arbeit und die Zusammenarbeit daran in Slack einfacher zu gestalten, unabhängig von der Art des Inhalts oder vom Dateiformat. Diese Integration von Adobe Creative Cloud for Teams ist ein großer Schritt in Richtung Ausweitung der Arten von Dokumenten, mit denen du arbeiten kannst, und du kannst dich darauf gefasst machen, demnächst noch mehr solcher Updates zu sehen.