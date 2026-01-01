Slack organisiert Unterhaltungen in speziell dafür vorgesehenen Bereichen, die als Channels bezeichnet werden. Wenn jemand nicht mehr Teil eines Channels sein muss, kann die Person entfernt werden. In der Standardeinstellung können Workspace-Inhaber und ‑Administratoren Leute aus offenen Channels entfernen. Mitglieder können Leute aus geschlossenen Channels entfernen.

Danach läuft es folgendermaßen ab:

Jeder kann von einer anderen Person mit der entsprechenden Berechtigung aus einem Channel entfernt werden.

Um einem geschlossenen Channel wieder beizutreten, müssen alle Mitglieder und Gäste wieder zu diesem hinzugefügt werden. Ebenso müssen Gäste wieder zu einem offenen Channel hinzugefügt werden, um diesem wieder beizutreten.

Es ist nicht möglich, Leute aus dem Channel #allgemein oder #alle-unternehmensname zu entfernen.

Hinweis: Workspace-Inhaber und Organisationsinhaber können einschränken, wer die Berechtigung hat, Leute aus Channels zu entfernen. Wenn du jemanden nicht aus einem Channel entfernen kannst, bitte einen Inhaber um Hilfe.

Leute aus Channels entfernen

Wenn du eine Person aus einem Channel entfernst, wird diese von Slack informiert.

Desktop Mobil Öffne den Channel, aus dem du jemanden entfernen möchtest. Klicke auf die Gruppe von Profilbildern oben rechts. Bewege den Mauszeiger über die Person, die du entfernen möchtest. Klicke neben dem Namen der Person auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Aus dem Channel entfernen aus. Klicke zum Bestätigen auf Entfernen. Tippe auf den Channel, aus dem du jemanden entfernen möchtest. Gib im Nachrichtenfeld /entfernen @mitglied ein. Tippe auf das Papierfliegersymbol.

Tipp: Wenn du Mitglieder aus Slack Connect Channels entfernen möchtest, befolge die obigen Schritten oder (sofern berechtigt) verwende das Dashboard für externe Personen.