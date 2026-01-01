Dieser Artikel richtet sich an IT- oder Netzwerkadministrator:innen, die für die Verwaltung des Netzwerks einer Organisation zuständig sind. Falls du Support bei der Behebung von Verbindungsproblemen benötigst, helfen wir dir gerne weiter.
Wenn du nicht für die Verwaltung des Netzwerks zuständig bist, findest du in unserem Leitfaden Informationen zur Fehlerbehebung bei den häufigsten Verbindungsproblemen von Slack.
Desktop-App
Ältere Versionen der Desktop-App von Slack können zu Verbindungsproblemen und sogar zu Fehlfunktionen führen.
Slack benötigt eine dauerhafte Verbindung zwischen unserem Messaging-Server und den Apps oder Browsern der Mitglieder. Dazu verwendet Slack WebSockets über Port 443.
Proxys und Firewalls können sich manchmal diese Verbindung unterbrechen. Wenn jemand, der Slack nutzt, keine Verbindung von einem bestimmten Ort aus herstellen kann, oder wenn ein WebSocket-Fehler in unserem Slack-Verbindungstest auftritt, musst du deinen Proxy oder deine Firewall anpassen, damit die Verbindung zu Slack offen bleibt. Das funktioniert so:
Setze auf https://my.slack.com/help/urls alle angegebenen URLs auf deine Zulassungsliste. Wenn deine Umgebung Zugriff auf mehrere Workspaces und/oder Organisationen erfordert, rufe diese Seite von jedem Workspace bzw. jeder Organisation aus auf.
Überprüfe, ob auf deinem Proxy eine SSL-Entschlüsselung ausgeführt wird. Falls ja, muss der Proxy entweder WebSockets unterstützen, oder du brauchst Ausnahmeregeln für die folgenden Domains: wss-primary.slack.com wss-backup.slack.com wss-mobile.slack.com
Netzwerkadministrator:innen können den Zugriff auf bestimmte Slack-Workspaces mithilfe der Proxy Header Injection in ihrem Netzwerk einschränken. Für die Header-Injection-Lösung gelten die gleichen Netzwerkanforderungen wie oben beschrieben.
Netzwerkumgebung
Bestimmte Software, Sicherheitseinstellungen und Firewalls können mit Slack-Verbindungen im Konflikt stehen: