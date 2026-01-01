Dieser Artikel richtet sich an IT- oder Netzwerkadministrator:innen, die für die Verwaltung des Netzwerks einer Organisation zuständig sind. Falls du Support bei der Behebung von Verbindungsproblemen benötigst, helfen wir dir gerne weiter.

Wenn du nicht für die Verwaltung des Netzwerks zuständig bist, findest du in unserem Leitfaden Informationen zur Fehlerbehebung bei den häufigsten Verbindungsproblemen von Slack.

Desktop-App

Ältere Versionen der Desktop-App von Slack können zu Verbindungsproblemen und sogar zu Fehlfunktionen führen.

Vergewissere dich, dass die Desktop-App auf dem aktuellen Stand ist. Wenn du Slack auf mehreren Windows-Rechnern in deiner Organisation installiert hast, kannst du die App automatisch über den MSI-Installer aktualisieren lassen .

Überprüfe die Systemanforderungen für die Ausführung der Desktop-App.

Netzwerkeinstellungen

Slack benötigt eine dauerhafte Verbindung zwischen unserem Messaging-Server und den Apps oder Browsern der Mitglieder. Dazu verwendet Slack WebSockets über Port 443.

Proxys und Firewalls können sich manchmal diese Verbindung unterbrechen. Wenn jemand, der Slack nutzt, keine Verbindung von einem bestimmten Ort aus herstellen kann, oder wenn ein WebSocket-Fehler in unserem Slack-Verbindungstest auftritt, musst du deinen Proxy oder deine Firewall anpassen, damit die Verbindung zu Slack offen bleibt. Das funktioniert so:

Setze auf https://my.slack.com/help/urls alle angegebenen URLs auf deine Zulassungsliste. Wenn deine Umgebung Zugriff auf mehrere Workspaces und/oder Organisationen erfordert, rufe diese Seite von jedem Workspace bzw. jeder Organisation aus auf.

Überprüfe, ob auf deinem Proxy eine SSL-Entschlüsselung ausgeführt wird. Falls ja, muss der Proxy entweder WebSockets unterstützen, oder du brauchst Ausnahmeregeln für die folgenden Domains: wss-primary.slack.com wss-backup.slack.com wss-mobile.slack.com

Netzwerkadministrator:innen können den Zugriff auf bestimmte Slack-Workspaces mithilfe der Proxy Header Injection in ihrem Netzwerk einschränken. Für die Header-Injection-Lösung gelten die gleichen Netzwerkanforderungen wie oben beschrieben.



Netzwerkumgebung

Bestimmte Software, Sicherheitseinstellungen und Firewalls können mit Slack-Verbindungen im Konflikt stehen:

Software Avira Browser Safety

Browser Guard

Pokki

Smart Panel

Spyware und Adware

Visual Discovery von Superfish Antiviren- oder Werbeblocker-Software Avast

McAfee

Norton

AVG

AdBlock Plus

Wenn du deine Antiviren- oder Werbeblocker-Software vorübergehend deaktivierst, kannst du dein Verbindungsproblem unter Umständen leichter beheben. Wenn das Problem damit behoben wird, sieh nach, ob Slack in dieser Software zugelassen ist.

Es gibt immer noch Probleme? Wenn du dein Verbindungsproblem nicht lösen kannst, nimm Kontakt mit uns auf und übermittle, falls möglich, ein Net-Log.



Verbindungen überprüfen

Melde dich bei deinem Slack-Workspace an. Gehe zu https://my.slack.com/help/test, um deine Verbindung zu Slack zu überprüfen. Im Abschnitt WebSockets siehst du das Ergebnis für WebSocket (Flannel [Primary]) und WebSocket (Flannel [Backup]).



• Ein erfolgreicher Test zeigt ein Kreissymbol mit Häkchen.

• Bei einem fehlgeschlagenen Test wird ein Warnsymbol angezeigt.