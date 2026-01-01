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App desktop Versioni meno recenti dell’app desktop di Slack possono dare luogo a problemi di connessione o causare il danneggiamento di alcune funzioni.
Impostazioni di rete Slack ha bisogno di una connessione permanente tra il server di messaggistica e le app o browser dei membri. A questo scopo utilizza WebSocket tramite la porta 443. In alcuni casi, proxy e firewall possono interrompere la connessione. Se qualcuno che utilizza Slack non riesce a collegarsi da un’ubicazione specifica o se si verifica un errore del WebSocket nel test di connessione di Slack , dovrai regolare proxy o firewall in modo tale che la connessione con Slack resti aperta. Ecco come fare:
Visita https://my.slack.com/help/urls e aggiungi tutti gli URL indicati al tuo elenco consentiti. Se il tuo ambiente richiede l’accesso a più aree di lavoro e/o organizzazioni, visita la pagina da ciascuna area di lavoro e/o organizzazione.
Assicurati che l’esecuzione del proxy avvenga tramite decrittografia SSL. Se così fosse, il proxy deve supportare WebSocket o dovrai escludere i domini seguenti: wss-primary.slack.com wss-backup.slack.com wss-mobile.slack.com Gli amministratori di rete possono limitare l’accesso a specifiche aree di lavoro di Slack tramite l’injection dell’intestazione del proxy della loro rete. La soluzione dell’injection dell’intestazione ha gli stessi requisiti di rete menzionati qui sopra.
Ambiente di rete Alcuni software, firewall e alcune impostazioni di sicurezza possono interferire con la connessione di Slack:
Software
Avira Browser Safety
Browser Guard
Pokki
Smart Panel
Spyware e adware
Visual Discovery di Superfish
Antivirus o software per il blocco degli annunci pubblicitari
Avast
McAfee
Norton
AVG
AdBlock Plus
Disattivare momentaneamente l’antivirus o il software per il blocco degli annunci pubblicitari potrebbe aiutare a risolvere il problema di connessione. Se questo risolve il problema,
assicurati che Slack sia autorizzato da questo software. Continui a riscontrare problemi? Se non riesci a risolvere il problema di connessione, contattaci e, se possibile, includi un registro di rete .
Verificare la connessione
Accedi all’area di lavoro di Slack.
Vai all’indirizzo
https://my.slack.com/help/test per controllare la connessione della rete a Slack. Sotto la sezione
WebSocket, consulta i risultati per WebSocket (Flannel [Primary]) e WebSocket (Flannel [Backup]). • Un test riuscito viene indicato dall’ icona con il cerchio spuntato. • Un test non riuscito viene indicato dall’ icona di avviso.
Chi può utilizzare questa funzione?
I
proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro
Disponibile per
tutti i piani Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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