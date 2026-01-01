So organisierst du deine Slack-Channels

Channels sind eine der Kernfunktionen von Slack und die beste Möglichkeit, Projekt-Teams für ein gemeinsames Ziel zu organisieren.

Channels schaffen Klarheit und Transparenz hinsichtlich der Rollen und Zuständigkeiten, sodass die Arbeit schneller und effizienter erledigt werden kann.

So kannst du loslegen:

Füge Channels für Projekt-Teams, Projekte und Funktionen hinzu

Du hast übrigens verschiedene Möglichkeiten, wie du eine Unterhaltung in Slack beginnen kannst. Du kannst:

Eine Direktnachricht an nur eine Person schicken

Eine Gruppen-Direktnachricht mit bis zu neun Leuten erstellen

Einen Offenen Channel erstellen

Einen Geschlossenen Channel erstellen

Es gibt zwar Situationen, in denen die private Kommunikation (über Direktnachrichten und Geschlossene Channels) wünschenswert ist, verwende aber standardmäßig Offene Channels, damit alle in deinem Unternehmen die benötigten Informationen finden können, wenn sie in Zukunft danach suchen.

Slack verfügt standardmäßig über zwei Channels, #allgemein und #zufälliges . Das Erstellen neuer Channels ist also der erste Schritt zum Organisieren deiner Arbeit. Das heißt aber nicht, dass du sofort Dutzende von Channels starten musst. Vielmehr kannst du Channels immer dann erstellen, wenn es gerade nötig ist. Beispiele hierfür sind:

Ein Channel, der ausschließlich für Unterhaltungen und Updates eines Projekt-Teams bestimmt ist, z. B. #team-marketing

Ein Channel, um ein neues Projekt mit einer Gruppe von Leuten anzustoßen, z. B #projekt-blog-neugestaltung

Automatisierte oder maschinell erstellte Channels mit Daten von Apps und Diensten, die dein Unternehmen nutzt, z. B. #slack-twitter

Den Überblick über Channels und Nachrichten zu behalten, muss nicht mühsam sein.

Ein gängiger Tipp für alle, die neu in Slack sind: Kennzeichne wichtige Nachrichten mit einer Sternmarkierung, damit du sie leichter in deiner Seitenleiste findest. Du kannst auch Channels oder DMs mit einem Stern markieren, um deine Arbeit zu organisieren und den Überblick zu behalten.

Organisiere die Arbeit mit aussagekräftigen Channel-Namen

Wenn du logische Präfixe zu Channel-Namen hinzufügst, wie z. B. #nyc-büro , ist der Zweck eines Channels für andere klar. Und wenn du sie ausgiebig nutzt, hilft das anderen dabei, die Channels, die sie möglicherweise benötigen, im Voraus zu erkennen. Beispielsweise könnten deine Team-Mitglieder #nyc-vertrieb erstellen, um sich mit dem Vertriebs-Team in New York abzustimmen.

Wenn du Channels für aktive Projekte erstellst, verwende Namen, die mit dem Präfix #projekt- beginnen, wie etwa: #projekt-neue-website , #projekt-2019-konferenz und #projekt-alpha . Diese Channels werden in deiner Seitenleiste gruppiert.

Dasselbe Prinzip gilt auch für Channels wie #team-marketing , #team-vertrieb und #team-design . In diesen Channels können Mitglieder Status-Updates veröffentlichen, wichtige Kalendererinnerungen austauschen und allgemeine Besprechungen, die mit ihren Verantwortlichkeiten zusammenhängen, abhalten.

Für Firmen, die vor allem mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, kannst du Channels mit einem Präfix wie #kunde- oder #accounts- und dem Namen des Unternehmens, mit dem du zusammenarbeitest, kennzeichnen, z. B. #kunde-fiktion oder #accounts-megacorp .

Wenn ihr euch darauf geeinigt habt, wie ihr die Channel benennt, kannst du diese Leitlinien mit allen teilen, indem du sie in deinem Haupt-Channel für Mitteilungen veröffentlichst und pinnst.

So pinnst du eine Nachricht auf dem Desktop:

Bewege den Cursor über die Nachricht, die du pinnen möchtest. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle An Channel pinnen oder In dieser Unterhaltung pinnen in einer Direktnachricht.

Pinnen eignet sich für viele Situationen, aber wir nehmen einmal ein großes Kick-off-Meeting als Beispiel. Pinne das Strategie-Deck an den entsprechenden Channel oder die entsprechenden Channels. Auf diese Weise ist der Plan immer griffbereit, wenn jemand darauf verweisen muss.

Channels im Zuge des Unternehmenswachstums erstellen

Wenn die Reichweite oder die Mitgliederzahl eines Channels erheblich zunimmt, können sich die Gruppenunterhaltungen überschneiden und die Themen schwieriger zu verfolgen sein. Wenn du an diesen Punkt gelangst, solltest du in Betracht ziehen, spezifischere Channels mit einer ähnlichen Nomenklatur hinzuzufügen.

Bei Slack teilen wir normalerweise jedes Projekt in mindestens drei Channels auf, die jeweils für eine andere Gruppe und eine andere Unterhaltung bestimmt sind. Als wir beispielsweise die neueste Desktop-App von Slack (intern Sonic genannt) eingeführt haben, wurde die Arbeit in #devel-sonic , #feedback-sonic und #gtm-sonic unterteilt.

In #dev-sonic hat das Entwickler-Team Codes ausgetauscht und überprüft sowie Tests der neuesten Beta-Versionen von Apps durchgeführt

hat das Entwickler-Team Codes ausgetauscht und überprüft sowie Tests der neuesten Beta-Versionen von Apps durchgeführt Im Channel #feedback-sonic haben Produktmanagerinnen und -manager die Funktionen, die Funktionalität und das Design der App zusammen mit dem Feedback von Testerinnen und Testern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besprochen

haben Produktmanagerinnen und -manager die Funktionen, die Funktionalität und das Design der App zusammen mit dem Feedback von Testerinnen und Testern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besprochen In #gtm-sonic haben unsere Marketing- und PR-Teams den Markteinführungsplan zur Erfassung und Iteration von Ressourcen im Vorfeld des „großen Tages“ koordiniert

Welche Anzahl von Channels ist die korrekte Anzahl?

Kurz gesagt: Es kommt ganz auf die Größe deines Unternehmens an.

Wenn verschiedene Projekt-Teams in einem Unternehmen Slack verwenden, ist es üblich, bis zu zwei- oder dreimal so viele Channels zu nutzen, wie es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die die App verwenden. Aber mehr Channels in deinem Slack-Workspace bedeuten nicht unbedingt mehr Arbeit für alle, wenn du Channels sehr fokussiert und organisiert hältst.

Selbst wenn du in einem großen Unternehmen mit Tausenden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitest, kannst du in Channels mit nur einem Dutzend Leuten am produktivsten arbeiten.

Wenn du mehrere themen- und projektspezifische Channels einrichtest, können sich Diskussionsgruppen auf eine kleinere Anzahl von Personen beschränken, was den Beteiligten hilft, sich aufeinander abzustimmen und schneller voranzukommen. Wenn viele spezifische Channels vorhanden sind, bedeutet dies, dass sich jede Person an weniger Channels beteiligen muss, weil nur eine Handvoll davon für ihre tägliche Arbeit notwendig ist.

Wenn in einem großen Projekt-Team zu wenige Channels verfügbar sind, kann das ein echtes Problem darstellen. Angenommen, in einem Unternehmen arbeiten 500 Leute, die insgesamt nur 40 Channels nutzen. Jeder dieser Channel umfasst wahrscheinlich viele verschiedene Themen und Projekte, die sich über mehrere Fachbereiche und -Gruppen erstrecken, sodass spezifische Informationen schwieriger zu finden sind. Es ist besser, neue Channels zu eng gefassten Themen hinzuzufügen, damit diese klar definiert bleiben.

Organisiere deine wichtigsten Channels durch Ordner

Kundinnen und Kunden von Slack in zahlenden Projekt-Teams können Seitenleistenordner erstellen, um die Channels mit Sternmarkierung weiter zu organisieren. Du kannst die oben vorgeschlagenen Ordner übernehmen oder deine eigenen erstellen, um deine Channels, DMs und Apps zu gruppieren, wobei die wichtigsten Unterhaltungen ganz oben stehen.

Der erste Ordner sollte ein Ordner für deine wichtigste Arbeit sein, und danach kannst du Anpassungen entsprechend deiner Rolle vornehmen. Mitarbeitende im Vertrieb legen häufig einen Ordner namens „Accounts“ an, der alle mit Kundinnen und Kunden geteilten Channels enthält. Software-Entwicklerinnen und -Entwickler können einen Ordner für Channels zum Einchecken und zur Prüfung von Code erstellen. Diejenigen, die in der Produktion tätig sind, profitieren möglicherweise von einem Ordner „Projekte“, in dem sie Channels zu ihren aktuellen Aufträgen verfolgen können. Ordner sind eine großartige Möglichkeit, um Slack speziell an deine Bedürfnisse anzupassen und auf deine Rolle zuzuschneiden.

Slack Connect: Mit externen Unternehmen zusammenarbeiten

Durch Slack Connect kannst du deinen eigenen Slack-Workspace mit dem eines anderen Unternehmens, wie dem einer Agentur, eines Lieferanten, einer freiberuflichen Beraterin oder eines freiberuflichen Beraters, verknüpfen. Die Arbeit geht schneller voran, wenn beide Seiten Modelle, Entwürfe und fertige Arbeiten in ihrem Geteilten Channel austauschen und nicht auf E-Mail-Threads oder Telefonanrufe angewiesen sind. Außerdem können beide Seiten während der gesamten Laufzeit eines Projekts je nach Bedarf Teammitglieder hinzufügen oder entfernen.

Beim Erstellen eines Geteilten Channels innerhalb von Slack Connect kannst du beide Unternehmensnamen angeben (z. B. #fiktion-beacon ), aber beide Seiten können auch gemäß ihren jeweiligen Benennungsrichtlinien eigene Namen für denselben Geteilten Channel festlegen. Wie bei den Channel-Namen sind auch die offenen und geschlossenen Einstellungen für Geteilte Channels unabhängig voneinander, sodass sie auf beiden Seiten als offen, auf beiden Seiten geschlossen oder auf einer Seite offen und auf der anderen Seite geschlossen eingestellt werden können.

Soziale Channels bieten echten Mehrwert

Abgesehen von funktionsübergreifenden Projekt-Teams, die gemeinsam an Projekten arbeiten, sind einige der beliebtesten Channels eher informeller oder sozialer Natur, wie z. B. #musik , #podcasts oder #laufen .

Einige denken vielleicht, dass es kontraproduktiv ist, über außerberufliche Aktivitäten zu sprechen, aber soziale Channels ermöglichen es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sich besser kennenzulernen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen auszutauschen und helfen, ein tieferes Gefühl der Verbundenheit und des Zusammenhalts in Projekt-Teams aufzubauen.

Wahlweise kannst du in deiner Nomenklatur in dieser Art von Channels das Präfix #sozial- oder #spaß- voranstellen, um die Zwecke dieser Bereiche deutlich zu machen.

Mit Channels ist alles an einem zentralen Ort

Mit ein wenig Voraussicht und Planung helfen die Channels allen Mitarbeitenden deines Unternehmens, alles Nötige zu finden. Und wenn alle Zugang zu den richtigen Leuten und Informationen haben, sind die Möglichkeiten grenzenlos.