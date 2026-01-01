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Webinar

Three steps to a successful Slack Connect launch

Supercharge external collaboration by bringing Slack Connect to your organization

25 min

Este webinario es más adecuado para:

  • Organizadores y administradores

Learn best practices for how to work securely and collaboratively with external partners, vendors and customers in Slack Connect, and set granular controls that map to your organization’s unique security requirements.

Ponentes destacados:

Jaime DeLanghePrincipal, Product Management, Slack
Pavla MikulaSenior Customer Success Manager, Slack
Jennifer KnodeSenior Engineering Manager, Spotify

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