Las plantillas de flujos de trabajo te ayudan a crear tareas y procesos automatizados en Slack sin tener que empezar de cero.

Qué esperar

Las plantillas de flujos de trabajo brindan una secuencia de pasos para completar algunas de las tareas que se automatizan con más frecuencia en Slack.

Para personalizar una plantilla, selecciona la información como los canales, los mensajes y los formularios que determinan con exactitud cómo se comporta el flujo de trabajo.



Personalizar una plantilla

Cuando abras una plantilla, revisa la descripción para entender las acciones que realizará el flujo de trabajo. Las palabras que aparecen en color azul son las entradas que puedes personalizar para crear un flujo de trabajo que alcance tus resultados deseados.

Por ejemplo, si te gustaría que un flujo de trabajo diera la bienvenida a un nuevo miembro del canal, podrías seleccionar la plantilla Bienvenida a nuevo miembro del canal, en la que la descripción dice algo como esto:

Cuando una persona se une a un canal , envíale un mensaje directo con un mensaje de bienvenida y un formulario , y envía sus respuestas al canal .

En esta plantilla, se pueden personalizar las entradas como el canal, el mensaje de bienvenida, el formulario y la conversación a la que se envían las respuestas.

Para crear un flujo de trabajo a partir de una plantilla, haz lo siguiente:

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. En Flujos de trabajo, haz clic en Plantillas y selecciona la plantilla que quieras usar. Haz clic en Configurar. Selecciona el texto en azul de la frase y sigue los pasos para personalizar la entrada. Repite este paso hasta haber personalizado todas las entradas del texto en azul. Haz clic en Publicar flujo de trabajo. Una vez publicado, puedes editar y administrar tu flujo de trabajo para reorganizar o agregar pasos, agregar o quitar supervisores del flujo de trabajo o cancelar la publicación.

Nota: Si no ves la pestaña Agentes y herramientas en la barra lateral, busca la pestaña Herramientas. Es posible que debas hacer clic en Más para encontrarla.



Personalizar una plantilla avanzada

Algunas plantillas de la galería están etiquetadas como Avanzadas. Cuando seleccionas una plantilla avanzada, se abrirá en el Generador de flujos de trabajo. Allí, puedes personalizar, reorganizar y agregar pasos adicionales.

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. En la pestaña Flujos de trabajo, haz clic en Plantillas y selecciona la plantilla que quieras usar. Haz clic en Usar plantilla. Haz clic en el ícono de lápiz junto a cada paso que quieres editar o eliminar. Haz los cambios y, luego, haz clic en Guardar. Cuando tengas todo listo, haz clic en Finalizar. Ponle nombre al flujo de trabajo y haz clic en Siguiente. Agrega administradores de flujo de trabajo y, si quieres, edita los permisos. Luego, haz clic en Publicar.