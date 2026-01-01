Creare un workflow: utilizzare un modello di workflow
Creare un workflow: utilizzare un modello di workflow
I modelli di workflow consentono di creare attività e processi automatizzati in Slack senza dover partire da zero.
Cosa puoi aspettarti
I modelli di workflow forniscono una sequenza di passaggi per completare alcune delle attività più comunemente automatizzate in Slack.
Per personalizzare un modello, selezionerai dettagli come canali, messaggi e moduli che determinano esattamente come si comporta il workflow.
Personalizzare un modello
Quando apri un modello, controlla la descrizione per comprendere le azioni che verranno eseguite dal workflow. Le parole visualizzate in blu sono input che personalizzerai per creare un workflow che raggiunga il risultato desiderato.
Ad esempio, se desideri che un workflow dia il benvenuto a un nuovo membro in un canale, puoi selezionare il modello di benvenuto per i nuovi membri del canale, dove la descrizione sarà simile a questa:
Quando una persona si unisce a un canale, inviale tramite MD un messaggio di benvenuto e un modulo e poi invia le sue risposte al canale.
Per questo modello, gli input come il canale, il messaggio di benvenuto, il modulo e la conversazione a cui vengono inviate le risposte possono essere tutti personalizzati. Ecco come creare un workflow da un modello:
Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale.
Da Workflow, clicca su Modelli, quindi seleziona il modello che vuoi utilizzare.
Clicca su Configura.
Seleziona il testo blu nella frase, quindi segui le istruzioni per personalizzare l'input. Ripeti questo passaggio finché non avrai personalizzato l'input per tutto il testo blu.
Nota: se non vedi la scheda Agenti e strumenti nella barra laterale, cerca invece la scheda Strumenti. Per trovarla, potrebbe essere necessario fare clic su Altro.
Personalizzare un modello avanzato
Alcuni modelli nella galleria sono etichettati come Avanzato. Quando selezioni un modello avanzato, si aprirà in Workflow Builder dove potrai personalizzare, riordinare e aggiungere ulteriori passaggi.
Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale.
Dalla scheda Workflow, clicca su Modelli, quindi seleziona il modello che vuoi utilizzare.
Clicca su Usa modello.
Clicca sull’icona Matita accanto a ogni passaggio che vuoi modificare o eliminare. Effettua le modifiche e clicca su Salva.
Per continuare, clicca su Completa.
Assegna un nome al workflow e poi clicca su Avanti.
Se lo desideri, aggiungi i manager del workflow e modifica le autorizzazioni, poi clicca su Pubblica.
Chi può utilizzare questa funzione?
Per impostazione predefinita, tutti i membri effettivi possono creare workflow e membri e ospiti possono utilizzarli.