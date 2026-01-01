Os modelos de fluxo de trabalho ajudam você a criar tarefas e processos automatizados no Slack, sem ter de iniciar do zero.

O que esperar

Os modelos de fluxos de trabalho estabelecem uma sequência de etapas para a conclusão de algumas das tarefas mais comuns no Slack.

Para personalizar um modelo, você pode selecionar os detalhes, como canais, mensagens e formas, que determinam exatamente como o fluxo de trabalho deve funcionar.



Personalizar um modelo

Sempre que você abrir um modelo, analise a sua descrição para entender as ações que serão realizadas pelo fluxo de trabalho. As palavras em azul são as entradas que você poderá personalizar para criar um fluxo de trabalho que corresponda ao resultado desejado.

Por exemplo, se deseja um fluxo de trabalho para dar as boas-vindas a um novo membro do canal, você pode selecionar o modelo Boas-vindas a novo membro do canal, onde a descrição será algo como:

Quando alguém entrar em um canal , envie uma MD com uma mensagem de boas-vindas e um formulário e, em seguida, envie as respostas da pessoa para o canal .

Para este modelo, as entradas para as quais as respostas são enviadas, como canal, mensagem de boas-vindas, formulário e conversa, são todas personalizáveis.

Veja a seguir como criar um fluxo de trabalho com base em um modelo:

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Em Fluxos de trabalho, clique em Modelos e selecione o modelo que quer usar. Clique em Configuração. Selecione o texto em azul na frase e siga os prompts exibidos para personalizar a entrada. Repita esta etapa até que você tenha personalizado a entrada para todos os trechos em azul. Clique em Publicar fluxo de trabalho. Uma vez publicado, é possível editar e gerenciar o seu fluxo de trabalho para reorganizar ou adicionar etapas, adicionar ou remover gerentes de fluxo de trabalho ou passá-lo a não publicado.

Observação: caso a guia Agentes e ferramentas não esteja visível na barra lateral, procure a guia Ferramentas. Pode ser necessário clicar em Mais para encontrá-la.



Personalizar um modelo avançado

Alguns modelos na galeria são rotulados como Avançado. Ao selecionar um modelo avançado, ele será aberto no Criador de fluxo de trabalho e você poderá fazer a personalização, reorganização ou adição de mais etapas.

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Na guia Fluxos de trabalho, clique em Modelos e selecione o modelo que quer usar. Clique em Usar modelo. Clique no ícone de lápis ao lado de cada etapa que deseja editar ou excluir. Faça as alterações, depois clique em Salvar. Quando estiver tudo pronto, clique em Concluir. Insira um nome para o seu fluxo de trabalho e clique em Próximo. Adicione gerentes ao fluxo de trabalho e edite as permissões se quiser. Em seguida, clique em Publicar.