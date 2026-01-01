Las plantillas de flujos de trabajo te ayudan a crear tareas y procesos automatizados en Slack sin tener que empezar desde cero.

Qué esperar

Las plantillas de flujo de trabajo proporcionan una secuencia de pasos para completar algunas de las tareas automatizadas más comunes en Slack.

Puedes personalizar cada plantilla seleccionando los detalles como los canales, mensajes o formularios, que determinan cómo debe funcionar el flujo de trabajo.



Personalizar una plantilla

Cuando abras la plantilla, lee la descripción que explica qué acciones llevará a cabo el flujo de trabajo. Las palabras que aparecen en azul son entradas que se pueden personalizar para crear un flujo de trabajo que realice la acción deseada.

Por ejemplo, si quieres un flujo de trabajo para dar la bienvenida a un nuevo miembro a un canal, puedes seleccionar la plantilla Bienvenida a nuevos miembros del canal, cuya descripción será algo así:

Cuando alguien se una a un canal , enviar un mensaje directo de bienvenida y un formulario de presentación y, después, enviar sus respuestas al canal .

En esta plantilla, las entradas como el canal, el mensaje de bienvenida, el formulario y la conversación en la que se enviarán las respuestas se pueden personalizar.

Te explicamos cómo crear un flujo de trabajo a partir de una plantilla:

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Desde Flujos de trabajo, haz clic en Plantillas y, después, selecciona la plantilla que quieras usar. Haz clic en Configurar. Selecciona el texto azul de la frase y sigue las instrucciones para personalizarlo. Repite este paso hasta que hayas personalizado todas las entradas dinámicas. Haz clic en Publicar flujo de trabajo. Una vez publicado, puedes editar y gestionar el flujo de trabajo para reordenar o añadir pasos, añadir o eliminar gestores del flujo de trabajo o anular su publicación.

Nota: Si no ves la pestaña Agentes y herramientas en la barra lateral, busca la pestaña Herramientas en su lugar. Puede que tengas que hacer clic en Más para encontrarla.



Personalizar una plantilla avanzada

Algunas plantillas de la galería están etiquetadas como Avanzadas. Si seleccionas una de estas plantillas, se abrirá en el Creador de flujos de trabajo, donde podrás personalizar, reordenar y añadir pasos adicionales.

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Desde la pestaña Flujos de trabajo, haz clic en Plantillas y, después, selecciona la plantilla que quieras usar. Haz clic en Utilizar esta plantilla. Haz clic en el icono del lápiz junto a cada paso para editarlo o eliminarlo. Realiza los cambios y haz clic en Guardar. Cuando hayas terminado, haz clic en Finalizar. Ponle un nombre al flujo de trabajo y, a continuación, haz clic en Siguiente. Añade gestores del flujo de trabajo y edita los permisos si así lo deseas. Cuando hayas terminado, haz clic en Publicar.