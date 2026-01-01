Mit Workflow-Vorlagen kannst du automatisierte Aufgaben und Prozesse in Slack erstellen, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Danach läuft es folgendermaßen ab:

Workflow-Vorlagen enthalten eine Abfolge von Schritten, um einige der am häufigsten automatisierten Aufgaben in Slack zu erledigen.

Wenn du eine Vorlage anpassen willst, wählst du Angaben wie Channels, Nachrichten und Formulare aus, die genau bestimmen, wie sich der Workflow verhält.



Eine Vorlage anpassen

Beim Öffnen einer Vorlage solltest du die Beschreibung überprüfen, um zu verstehen, welche Aktionen der Workflow vorsieht. Blau markierte Wörter sind die Eingaben, die du anpasst, um einen Workflow zu erstellen, mit dem du das gewünschte Ergebnis erzielen kannst.

Wenn du z. B. einen Workflow für die Begrüßung eines neuen Mitglieds in einem Channel einrichten möchtest, kannst du die Vorlage für die Intro für neues Channel-Mitglied auswählen, wobei die Beschreibung etwa so aussehen würde:

Wenn jemand einem Channel beitritt, sende ihm/ihr eine Willkommensnachricht und ein Formular, um sich vorzustellen , und sende dann die Antworten an den Channel .

Für diese Vorlage können Eingaben wie der Channel, die Willkommensnachricht, das Formular und die Unterhaltung, in der die Antworten gesendet werden, angepasst werden.

So erstellst du einen Workflow aus einer Vorlage:

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Klicke in Workflows auf Vorlagen und wähle anschließend die Vorlage aus, die du verwenden möchtest. Klicke auf Einrichten. Wähle den blauen Text im Satz aus und befolge dann die Anweisungen, um die Eingabe anzupassen. Wiederhole diesen Schritt, bis du die Eingabe für den gesamten blauen Text angepasst hast. Klicke auf Workflow veröffentlichen. Nach der Veröffentlichung kannst du deinen Workflow bearbeiten und verwalten, um Schritte neu anzuordnen oder hinzuzufügen, Workflow-Manager:innen hinzuzufügen oder zu entfernen oder die Veröffentlichung rückgängig zu machen.

Hinweis: Wenn die den Tab Agent und Tools in der Seitenleiste nicht angezeigt wird, suche stattdessen nach dem Tab Tools. Möglicherweise musst du auf Mehr klicken, um sie zu finden.



Anpassen einer erweiterten Vorlage

Einige Vorlagen in der Galerie sind als Erweitert gekennzeichnet. Wenn du eine erweiterte Vorlage auswählst, wird sie im Workflow-Builder geöffnet, wo du sie anpassen, neu anordnen und zusätzliche Schritte hinzufügen kannst.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Klicke auf dem Tab Workflows auf Vorlagen und wähle anschließend die Vorlage aus, die du verwenden möchtest. Klicke auf Vorlage verwenden. Klicke auf das Bleistift-Symbol neben dem jeweiligen Schritt, um sie zu bearbeiten oder zu löschen. Nimm die gewünschten Änderungen vor und klicke abschließend auf Speichern. Wenn du mit allem fertig bist, klicke auf Abschließen. Gib einen Namen für deinen Workflow ein und klicke dann auf Weiter. Füge Workflow-Manager:innen hinzu und bearbeite, wenn du möchtest, die Berechtigungen. Klicke dann auf Veröffentlichen.