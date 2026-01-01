La aplicación ServiceNow para Slack te permite crear y administrar incidencias de ServiceNow directamente desde tu espacio de trabajo de Slack.



Instalar la aplicación ServiceNow para Slack

Para instalar y configurar la aplicación ServiceNow en Slack debes ser un administrador de sistema de ServiceNow.

Paso 1: Instalar la aplicación ServiceNow

Visita la página de la aplicación ServiceNow en Slack Marketplace. Haz clic en Agregar a Slack. Selecciona Permitir para que ServiceNow pueda acceder a Slack. Haz clic en Abrir Slack para volver a tu espacio de trabajo.

Consejo: Si tienes un plan Enterprise, puedes instalar la aplicación ServiceNow a nivel de la organización y agregarla a cualquier espacio de trabajo que necesite acceso a ServiceNow.



Paso 2: Configurar OAuth de ServiceNow en Slack

Nota: El protocolo OAuth debe estar activado en ServiceNow para usar la aplicación en Slack. Para activar OAuth de ServiceNow, revisa la documentación de configuración.

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones. A continuación, busca y selecciona ServiceNowpara abrir la aplicación. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Preparar OAuth en ServiceNow. Se te dirigirá al sitio web de ServiceNow. Crea una nueva entrada de OAuth en el registro de aplicaciones. Crea un punto de conexión de API de OAuth para clientes externos. Ingresa Slack en el campo Nombre. Ingresa https://slack.com/interop-apps/servicenow/snow_oauth_redirect en el campo URL de redireccionamiento. Ingresa https://cdn.brandfolder.io/5H442O3W/as/pl546j-7le8zk-ex8w65/Slack_RGB.svg?position=180199 en el campo URL de logotipo. ServiceNow generará un ID de cliente y un secreto del cliente. Asegúrate de tenerlos a mano, ya que los necesitarás para conectar ServiceNow a Slack. Haz clic en Enviar.



Paso 3: Conectar ServiceNow a Slack

Abre la aplicación ServiceNow en Slack. Desde la pestaña Iniciode la aplicación, haz clic en Conectar ServiceNow a Slack. Ingresa tu URL de instancia de ServiceNow (por ejemplo, acme.service-now.com), ID de cliente y Secreto del cliente. Haz clic en Enviar.



Paso 4: Activar alertas de ServiceNow en Slack

Los administradores y propietarios de los espacios de trabajo pueden activar alertas de ServiceNow en Slack. Si no puedes seguir los pasos que se detallan a continuación, pide ayuda a un propietario o administrador. Una vez activadas, tú y todos los miembros de tu espacio de trabajo con los permisos de ServiceNow adecuados podrán configurar y establecer alertas.

Abre la aplicación ServiceNow en Slack. Desde la pestaña Inicio, descarga el conjunto de actualización de ServiceNow para las notificaciones de Slack. En Conjuntos de actualización recuperados en ServiceNow, sube el archivo del conjunto de actualización. Obtén una vista previa y comprueba el archivo y, luego, vuelve a la aplicación Slack. Desde la pestaña Inicio, haz clic en Autorizar alertas y selecciona Autorizar alertas. Desde ServiceNow, asigna el permiso de usuario x_545827_slack_std.user para otorgar la capacidad de agregar y administrar alertas en canales de Slack.



Conectar tu cuenta

Si la aplicación ServiceNow ya está instalada en tu espacio de trabajo, puedes conectar tu cuenta.

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones. A continuación, busca y selecciona ServiceNow para abrir la aplicación. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Conectar tu cuenta y sigue las indicaciones.



Usar ServiceNow en Slack

Crear una incidencia nueva

Puedes crear una nueva incidencia de ServiceNow desde el menú de adjuntos y accesos directos, o bien desde un mensaje específico.

Menú de accesos directos Desde un mensaje En cualquier conversación, haz clic en el ícono de barra diagonal en el campo de mensaje. Busca y selecciona Crear una incidencia con ServiceNow para Slack y presiona Intro. Ingresa detalles sobre la incidencia y haz clic en Crear. Coloca el cursor sobre un mensaje. Haz clic en el ícono de tres puntos. Selecciona Crear una incidencia desde el menú. Ingresa detalles sobre la incidencia y haz clic en Crear.

Compartir registros de ServiceNow

En cualquier conversación, haz clic en el ícono de barra diagonal en el campo de mensaje. Busca y selecciona Buscar y compartir un registro desde ServiceNow para Slack y presiona Intro. Busca un registro. Elige un canal y comparte el registro.



Configurar alertas de ServiceNow en Slack

Si un administrador de ServiceNow activó las alertas, puedes configurar dos tipos de alertas en tu espacio de trabajo:

Alertas de registro

Alertas para un registro específico.

Alertas para un registro específico. Alertas en masa

Alertas para un determinado tipo de registro.

Configurar una alerta

En un canal, haz clic en el ícono de barra diagonal en el campo de mensaje. Busca y selecciona Agregar/editar alertas del canal y presiona Intro. Elige un canal en el menú desplegable y, luego, haz clic en Siguiente. Selecciona Alerta de registro o Alerta en masa. Para una alerta de registro, busca y selecciona el registro. Para las alertas en masa, selecciona un tipo de registro. Haz clic en Siguiente. Si lo prefieres, elige el tipo de alertas que se publicarán en el canal. Haz clic en Guardar y, luego, en Listo.



Desconectar tu cuenta

Cualquier miembro del espacio de trabajo puede desconectar su cuenta de ServiceNow para dejar de usar la aplicación ServiceNow en Slack. Esto no desinstalará la aplicación de tu espacio de trabajo.

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones. A continuación, busca y selecciona ServiceNow para abrir la aplicación. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Desconectar cuentas y sigue las indicaciones.



Conectar otra instancia de ServiceNow

El administrador de ServiceNow que instaló inicialmente la aplicación en Slack puede cambiar la instancia de ServiceNow que se conecta a Slack:

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones. A continuación, busca y selecciona ServiceNow para abrir la aplicación. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Conectar una instancia y sigue las indicaciones.

Nota: Todos los miembros de tu espacio de trabajo deberán volver a conectar sus cuentas a la aplicación ServiceNow una vez que hayas conectado una nueva instancia.