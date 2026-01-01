La aplicación de ServiceNow para Slack te permite crear y gestionar incidencias de ServiceNow directamente desde tu espacio de trabajo de Slack.



Instalar la aplicación de ServiceNow en Slack

Para instalar y configurar la aplicación de ServiceNow en Slack, tienes que contar con cualificación como administrador del sistema de ServiceNow.

Paso 1: Instala la aplicación de ServiceNow en Slack

Visita la página de la aplicación de ServiceNow en Slack Marketplace. Haz clic en Añadir a Slack. Selecciona Permitir para que ServiceNow tenga acceso a Slack. Haz clic en Abrir Slack para volver a tu espacio de trabajo.

Consejo: Si estás en el plan Enterprise de Slack, puedes instalar la aplicación de ServiceNow en el nivel de la organización y añadirla a cualquier espacio de trabajo que precise acceder a ServiceNow.



Paso 2: Configura el OAuth de ServiceNow en Slack

Nota: Para poder utilizar la aplicación en Slack, el OAuth se debe activar en ServiceNow. Para activar el OAuth de ServiceNow, consulta la guía de configuración.

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones y busca y selecciona ServiceNow para abrir la aplicación. En la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Prepare OAuth on ServiceNow (Crear OAuth en ServiceNow). Se te redirigirá al sitio web de ServiceNow. Crea una nueva entrada de OAuth en el Application Registry (Registro de la aplicación). Crea un OAuth API endpoint (endpoint de API con OAuth) para clientes externos. Introduce Slack en el campo de Name (Nombre). Introduce https://slack.com/interop-apps/servicenow/snow_oauth_redirect en el campo Redirect URL (URL de redirección). Introduce https://cdn.brandfolder.io/5H442O3W/as/pl546j-7le8zk-ex8w65/Slack_RGB.svg?position=180199 en el campo Logo URL (URL del logotipo). ServiceNow generará una Client ID (ID de cliente) y un Client Secret (Secreto de cliente). Asegúrate de tenerlos a mano, ya que los vas a necesitar para conectar ServiceNow con Slack. Haz clic en Submit (Enviar).



Paso 3: Conecta ServiceNow con Slack

Abre la aplicación de ServiceNow en Slack. En la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Connect ServiceNow to Slack (Conectar ServiceNow con Slack). Introduce la ServiceNow instance URL (URL de tu instancia de ServiceNow) (p. ej., acme.service-now.com), la Client ID (ID de cliente) y el Client Secret (Secreto de cliente). Haz clic en Submit (Enviar).



Paso 4: Activa las alertas de ServiceNow en Slack

Un administrador o propietario del espacio de trabajo puede activar las alertas de ServiceNow en Slack. Si no puedes seguir los pasos que aparecen a continuación, contacta con un propietario o administrador y pídele ayuda. Cuando se activen las alertas, tanto tú como cualquier miembro del espacio de trabajo con los permisos de ServiceNow adecuados podréis establecer y configurar alertas.

Abre la aplicación de ServiceNow en Slack. Desde la pestaña de inicio de la aplicación, descarga el conjunto de actualización de notificaciones para Slack de ServiceNow. En Conjuntos de actualizaciones recuperadas de ServiceNow, carga el archivo del conjunto de actualizaciones. Realiza una vista previa y confirma el archivo. Después, vuelve a la aplicación en Slack. Desde la pestaña de inicio, haz clic en Autorizar alertas y, después, selecciona Autorizar alertas. Desde ServiceNow, asigna el permiso al usuario x_545827_slack_std.user para que pueda añadir y gestionar alertas en canales de Slack.



Conectar tu cuenta

Si la aplicación de ServiceNow ya está instalada en tu espacio de trabajo, puedes conectar tu cuenta:

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones y busca y selecciona ServiceNow para abrir la aplicación. En la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Connect your account (Conectar tu cuenta) y sigue los pasos.



Utilizar ServiceNow en Slack

Crea una incidencia nueva

Puedes crea una nueva incidencia de ServiceNow desde el menú de adjuntos y accesos directos o desde un mensaje específico.

Menú de accesos directos Desde un mensaje En cualquier conversación, haz clic en el icono de barra diagonal en el campo de mensajes. Busca Create an Incident with ServiceNow for Slack (Crear una incidencia con ServiceNow para Slack) y, luego, pulsa Intro para seleccionar. Introduce los detalles de la incidencia y haz clic en Create (Crear). Pasa el cursor sobre un mensaje. Haz clic en el icono con tres puntos. Selecciona Create an Incident (Crear una incidencia) en el menú. Introduce los detalles de la incidencia y haz clic en Create (Crear).

Cómo compartir los registros de ServiceNow

En cualquier conversación, haz clic en el icono de barra diagonal en el campo de mensajes. Busca Find and share a record from ServiceNow for Slack (Buscar y compartir un registro desde ServiceNow en Slack), y luego, pulsa Intro para seleccionar. Selecciona un registro. Elige un canal y compártelo.



Configurar alertas de ServiceNow en Slack

Si un administrador de ServiceNow ha activado las alertas, puedes configurar dos tipos de ellas en tu espacio de trabajo:

Alertas de registro

Alertas para un registro individual

Alertas para un registro individual Alertas en bloque

Alertas para cierto tipo de registro

Configurar una alerta

En un canal, haz clic en el icono de barra diagonal en el campo de mensajes. Busca Add/edit channel alerts (Añadir/editar alertas de canal) y, luego, pulsa Intro para seleccionar. Selecciona un canal del menú desplegable y haz clic en Siguiente. Selecciona Alerta de registro o Alerta en bloque. En el caso de la alerta de registro, busca y selecciona un registro. En el caso de las alertas en bloque, selecciona un tipo de registro. Haz clic en Next (Siguiente). Si quieres, elige el tipo de alertas que se publicarán en el canal. Haz clic en Guardar y, después, en Listo.



Desconectar tu cuenta

Cualquier miembro del espacio de trabajo puede desconectar su cuenta de ServiceNow para dejar de usar la aplicación en Slack. Al desconectar la cuenta, la aplicación no se desinstalará de tu espacio de trabajo.

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones y busca y selecciona ServiceNow para abrir la aplicación. En la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Disconnect accounts (Desconectar cuentas) y sigue los pasos.



Conectar otra instancia de ServiceNow

La persona con rol de administrador de ServiceNow que instaló inicialmente la aplicación en Slack puede cambiar la instancia de ServiceNow que está conectada a Slack:

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones y busca y selecciona ServiceNow para abrir la aplicación. En la pestaña Inicio de la aplicación, haz clic en Disconnect instance (Desconectar instancia) y sigue los pasos.

Nota: Después de haber conectado una nueva instancia, todos los miembros de tu espacio de trabajo tendrán que volver a conectar sus cuentas con la aplicación de ServiceNow.