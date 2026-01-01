L’application ServiceNow pour Slack vous permet de créer et de gérer les incidents ServiceNow directement depuis votre espace de travail Slack.



Installer l’application ServiceNow dans Slack

Pour installer et configurer l’application ServiceNow dans Slack, vous devez être un administrateur système ServiceNow.

Étape 1 : Installer l’application ServiceNow

Consultez la page de l’application ServiceNow dans le Slack Marketplace. Cliquez sur Ajouter à Slack. Sélectionnez Autoriser pour autoriser ServiceNow à accéder à Slack. Cliquez sur Ouvrir Slack pour revenir à votre espace de travail.

Conseil : si vous avez souscrit à un forfait Enterprise, vous pouvez installer l’application ServiceNow au niveau de votre organisation et l’ajouter à tous les espaces de travail qui ont besoin d’accéder à ServiceNow.



Étape 2 : configurer ServiceNow OAuth dans Slack

Remarque : OAuth doit être activé dans ServiceNow pour pouvoir utiliser l’application dans Slack. Pour activer ServiceNow OAuth, consultez la documentation de configuration.

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Sélectionnez Applications , puis recherchez et sélectionnez ServiceNow pour ouvrir l’application. Depuis l’onglet Accueil de l’application, cliquez sur Préparer OAuth sur ServiceNow Vous serez redirigé vers le site web ServiceNow. Créez une nouvelle entrée OAuth dans votre registre d’applications. Créez un point d’accès API OAuth pour les clients externes. Saisissez Slack dans la zone Nom. Saisissez https://slack.com/interop-apps/servicenow/snow_oauth_redirect dans la zone URL de redirection. Saisissez https://cdn.brandfolder.io/5H442O3W/as/pl546j-7le8zk-ex8w65/Slack_RGB.svg?position=180199 dans la zone URL du logo. ServiceNow va générer un ID client et un Secret client. Assurez-vous de bien les retenir, vous en aurez besoin pour connecter ServiceNow à Slack. Cliquez sur Envoyer.



Étape 3 : connecter ServiceNow à Slack

Ouvrez l’application ServiceNow dans Slack. Dans l’onglet Accueil de l’application, cliquez sur Connecter ServiceNow à Slack. Saisissez votre URL d’instance ServiceNow (par exemple fictions.service-now.com), votre ID client et votre Secret client. Cliquez sur Envoyer.



Étape 4 : activer les alertes ServiceNow dans Slack

Un administrateur ou un propriétaire de l’espace de travail peut activer les alertes ServiceNow dans Slack. Si vous ne pouvez pas suivre les étapes ci-dessous, trouvez un propriétaire ou un administrateur et demandez-lui de l’aide. Une fois les alertes activées, vous et tous les membres de votre espace de travail possédant les autorisations ServiceNow peuvent programmer et configurer des alertes.

Ouvrez l’application ServiceNow dans Slack. Depuis l’onglet Accueil de l’application, téléchargez ServiceNow pour accéder au kit de mise à jour des notifications Slack. Depuis Récupération des kits de mise à jour accessible depuis ServiceNow, chargez le fichier Kit de mise à jour. Affichez un aperçu ainsi que le journal des commits du fichier, puis retournez à l’application dans Slack. Depuis l’onglet Accueil, cliquez sur Autoriser les alertes, puis sélectionnez Autoriser les alertes. Depuis ServiceNow, attribuez l’autorisation d’utilisateur x_545827_slack_std.user pour donner l’autorisation d’ajouter et de supprimer les alertes dans les canaux Slack.



Connecter votre compte

Si l’application ServiceNow a déjà été installée dans votre espace de travail, il vous suffit de connecter votre compte :

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Sélectionnez Applications , puis recherchez et sélectionnez ServiceNow pour ouvrir l’application. Dans l’onglet Accueil de l’application, cliquez sur Connecter votre compte et suivez les instructions.



Utiliser ServiceNow dans Slack

Créer un nouvel incident

Vous pouvez créer un nouvel incident ServiceNow depuis le menu des pièces jointes et raccourcis ou depuis un message donné.

Menu Raccourcis Depuis un message Cliquez sur l’icône barre oblique à côté de la zone de message dans n’importe quelle conversation. Recherchez Créer un incident avec ServiceNow pour Slack, puis appuyez sur Entrée pour le sélectionner. Saisissez les informations de l’incident et cliquez sur Créer. Maintenez le curseur sur un message. Cliquez sur l’icône à trois points . Sélectionnez Créer un incident depuis le menu. Saisissez les informations de l’incident et cliquez sur Créer.

Partager des enregistrements ServiceNow

Cliquez sur l’icône barre oblique à côté de la zone de message dans n’importe quelle conversation. Recherchez Trouver et partager un enregistrement de ServiceNow dans Slack, puis appuyez sur Entrée pour le sélectionner. Recherchez un enregistrement. Choisissez un canal et partagez l’enregistrement.



Définir les alertes ServiceNow dans Slack

Si un Administrateur ServiceNow a activé les alertes, vous pouvez définir jusqu’à deux types d’alerte sur votre espace de travail :

Alertes d’enregistrement

Alertes pour un enregistrement individuel

Alertes pour un enregistrement individuel Alertes en masse

Alertes pour un certain type d’enregistrement

Définir une alerte

À partir d’un canal, cliquez sur l’icône barre oblique , dans la zone de message. Recherchez Ajouter/modifier les alertes de canal, puis appuyez sur Entrée pour le sélectionner. Sélectionnez un canal dans le menu déroulant et cliquez sur Suivant. Sélectionnez Alerte d’enregistrement ou Alerte en masse. Concernant une alerte d’enregistrement, lancez une recherche et sélectionnez un enregistrement. Pour les alertes en masse, sélectionnez un type d’enregistrement. Cliquez sur Next (Suivant). Si vous le souhaitez, choisissez le type d’alertes qui publiera sur le canal. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminé.



Déconnecter votre compte

Tout membre d’un espace de travail peut déconnecter son compte ServiceNow pour arrêter d’utiliser l’application ServiceNow dans Slack. Déconnecter un compte ne désinstallera pas l’application de votre espace de travail.

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Sélectionnez Applications , puis recherchez et sélectionnez ServiceNow pour ouvrir l’application. Dans l’onglet Accueil de l’application, cliquez sur Déconnecter des comptes et suivez les instructions.



Connecter une instance ServiceNow différente

L’administrateur ServiceNow qui a initialement installé l’application sur Slack peut modifier l’instance de ServiceNow actuellement connectée :

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Agents et outils dans la barre latérale. Sélectionnez Applications , puis recherchez et sélectionnez ServiceNow pour ouvrir l’application. Dans l’onglet Accueil de l’application, cliquez sur Connecter une instance et suivez les instructions.

Remarque : tous les membres de votre espace de travail devront reconnecter leur compte à l’application ServiceNow une fois la nouvelle instance connectée.