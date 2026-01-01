ServiceNow per Slack
L’app di ServiceNow per Slack ti consente di creare e gestire gli incidenti di ServiceNow direttamente dalla tua area di lavoro Slack.
Installare l’app di ServiceNow su Slack
Per installare e configurare l’app di ServiceNow su Slack, devi essere un amministratore di sistema ServiceNow.
Passaggio 1: installare l’app di ServiceNow
- Visita la pagina dell’app di ServiceNow in Slack Marketplace.
- Clicca su Aggiungi a Slack.
- Seleziona Consenti per consentire a ServiceNow di accedere a Slack.
- Clicca su Apri Slack per tornare all’area di lavoro.
Suggerimento: se disponi di un piano Enterprise, puoi installare l’app di ServiceNow a livello di organizzazione e aggiungerla a tutte le aree di lavoro che necessitano di accedere a ServiceNow.
Passaggio 2: configurare OAuth di ServiceNow su Slack
Nota: è necessario attivare OAuth su ServiceNow per utilizzare l’app su Slack. Per attivare OAuth di ServiceNow, consulta la documentazione di configurazione.
- Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale.
- Seleziona App, quindi cerca e seleziona ServiceNow per aprire l’app.
- Dalla scheda Home dell’app, clicca su Prepara OAuth su ServiceNow. Sarai reindirizzato al sito web di ServiceNow.
- Crea una nuova voce OAuth nel Registro dell’applicazione.
- Crea un endpoint API OAuth per client esterni.
- Inserisci Slack nel campo Nome.
- Inserisci https://slack.com/interop-apps/servicenow/snow_oauth_redirect nel campo URL di reindirizzamento.
- Inserisci https://cdn.brandfolder.io/5H442O3W/as/pl546j-7le8zk-ex8w65/Slack_RGB.svg?position=180199 nel campo URL logo.
- ServiceNow genererà un ID client e un Client Secret. Assicurati di tenerli a portata di mano, perché ti serviranno per collegare ServiceNow a Slack.
- Clicca su Inoltra.
Passaggio 3: collegare ServiceNow a Slack
- Apri l’app di ServiceNow su Slack.
- Dalla scheda Home dell’app, clicca su Collega ServiceNow a Slack.
- Inserisci l’URL istanza ServiceNow (per esempio acme.service-now.com), l’ID client e il Client Secret.
- Clicca su Inoltra.
Passaggio 4: abilitare gli avvisi ServiceNow in Slack
Un proprietario o amministratore di un’area di lavoro può abilitare gli avvisi ServiceNow in Slack. Se non riesci a seguire i passaggi riportati in basso, trova un proprietario o amministratore e chiedi assistenza. Una volta che gli avvisi sono abilitati, tu e qualsiasi membro della tua area di lavoro con le adeguate autorizzazioni ServiceNow potrete impostare e configurare gli avvisi.
- Apri l’app di ServiceNow su Slack.
- Dalla scheda Home dell'app, scarica il set di aggiornamento delle notifiche di ServiceNow per Slack.
- Da Set di aggiornamento recuperati in ServiceNow, carica il file del set di aggiornamento.
- Anteprima e commit del file, poi torna all’app in Slack.
- Dalla scheda Home, clicca su Autorizza avvisi, poi seleziona Autorizza avvisi.
- Da ServiceNow, assegna l’autorizzazione utente x_545827_slack_std.user per concedere la possibilità di aggiungere e gestire gli avvisi nei canali di Slack.
Connetti il tuo account
Se l’app di ServiceNow è già stata installata nell’area di lavoro, puoi collegare il tuo account:
- Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale.
- Seleziona App, quindi cerca e seleziona ServiceNow per aprire l’app.
- Dalla scheda Home dell’app, clicca su Collega il tuo account e segui le istruzioni.
Utilizzare ServiceNow su Slack
Creare un nuovo incidente
Puoi creare un nuovo incidente ServiceNow dal menu degli allegati e delle azioni rapide o da un messaggio specifico.
Menu azioni rapide
Da un messaggio
- Da una conversazione, clicca sull’ icona slash nel campo messaggio.
- Cerca Crea un incidente con ServiceNow per Slack, quindi premi Invio per selezionare.
- Inserisci i dettagli relativi all’incidente e clicca su Crea.
- Passa il puntatore sopra un messaggio.
- Clicca sull’icona dei tre puntini .
- Dal menu, seleziona Crea un incidente.
- Inserisci i dettagli relativi all’incidente e clicca su Crea.
Condividere i record di ServiceNow
- Da una conversazione, clicca sull’ icona slash nel campo messaggio.
- Cerca Trova e condividi un record da ServiceNow per Slack, quindi premi Invio per selezionare.
- Cerca un record.
- Scegli un canale e condividi il record.
Impostare avvisi ServiceNow in Slack
Se un amministratore di ServiceNow ha abilitato gli avvisi, puoi impostare due tipi di avvisi nella tua area di lavoro:
-
Avvisi di record
Avvisi per un singolo record
-
Avvisi in blocco
Avvisi per una certa tipologia di record
Imposta un avviso
- Da un canale, clicca sull’ icona slash nel campo messaggio.
- Cerca Aggiungi/modifica avvisi nel canale, quindi premi Invio per selezionare.
- Scegli un canale dal menu a discesa e poi clicca su Avanti.
- Seleziona Avviso di record o Avviso in blocco. Per un avviso di record, cerca e seleziona un record. Per avvisi in blocco, seleziona una tipologia di record.
- Fai clic su Next (Avanti).
- Se vuoi, scegli una tipologia di avvisi che verranno postati sul canale.
- Clicca Salva, poi clicca Fatto.
Disconnettere l’account
Tutti i membri dell’area di lavoro possono scollegare il proprio account ServiceNow per interrompere l’utilizzo dell’app di ServiceNow su Slack. Scollegare un account non comporterà la disinstallazione dell’app dall’area di lavoro.
- Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale.
- Seleziona App, quindi cerca e seleziona ServiceNow per aprire l’app.
- Dalla scheda Home dell’app, clicca su Scollega gli account e segui le istruzioni.
Collegare un’istanza ServiceNow diversa
L’amministratore di ServiceNow che ha installato inizialmente l’app su Slack può modificare l’istanza di ServiceNow collegata a Slack:
- Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale.
- Seleziona App, quindi cerca e seleziona ServiceNow per aprire l’app.
- Dalla scheda Home dell’app, clicca su Scollega istanza e segui le istruzioni.
Nota: dopo che avrai collegato una nuova istanza, tutti i membri della tua area di lavoro dovranno ricollegare i loro account all’app di ServiceNow.