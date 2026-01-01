Com o app ServiceNow para Slack, você pode criar e gerenciar incidentes do ServiceNow diretamente no seu workspace Slack.



Instalar o app ServiceNow para Slack

Para instalar e configurar o app ServiceNow no Slack, você precisa ser administrador do sistema no ServiceNow.

Etapa 1: instalar o app ServiceNow

Acesse a página do app ServiceNow no Slack Marketplace. Clique em Adicionar ao Slack. Selecione Permitir para que o ServiceNow tenha acesso ao Slack. Clique em Abrir o Slack para voltar ao seu workspace.

Dica: se você usa um plano Enterprise, é possível instalar o app ServiceNow em âmbito organizacional e adicioná-lo a qualquer workspace que precise de acesso ao ServiceNow.



Etapa 2: configurar o OAuth do ServiceNow no Slack

Observação: é necessário ativar o OAuth no ServiceNow para usar o app no Slack. Para ativar o OAuth do ServiceNow, veja a documentação de configuração.

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Selecione Apps. Em seguida, pesquise e selecione ServiceNow para abrir o app. Na guia Página Inicial, clique em Preparar OAuth no ServiceNow. Esse botão abrirá o site do ServiceNow. Crie uma entrada do OAuth no Registro de aplicativos. Crie um ponto de extremidade de API OAuth para clientes externos. Digite Slack no campo Nome. Insira https://slack.com/interop-apps/servicenow/snow_oauth_redirect no campo URL de redirecionamento. Insira https://cdn.brandfolder.io/5H442O3W/as/pl546j-7le8zk-ex8w65/Slack_RGB.svg?position=180199 no campo URL do logo. O ServiceNow vai gerar o ID do cliente e o Segredo do cliente. Tenha essas informações à mão para conectar o ServiceNow ao Slack. Clique em Enviar.



Etapa 3: conectar o ServiceNow ao Slack

Abra o app ServiceNow no Slack. Na guia Página inicial do app, clique em Conectar ServiceNow ao Slack. Insira sua URL de instância do ServiceNow (por exemplo, empresa.service-now.com), ID do cliente e Segredo do cliente. Clique em Enviar.



Etapa 4: ativar alertas do ServiceNow no Slack

Um administrador ou proprietário de workspace pode ativar alertas do ServiceNow no Slack. Caso você não consiga seguir as etapas abaixo, peça ajuda a um proprietário ou administrador. Assim que forem ativados, você e os outros membros do workspace com permissões do ServiceNow poderão definir e configurar alertas.

Abra o app ServiceNow no Slack. Na guia Página Inicial, baixe o ServiceNow para o Conjunto de atualizações de notificação do Slack. Em Conjuntos de atualizações recuperados, no ServiceNow, envie o arquivo de Conjunto de atualizações. Visualize e envie o arquivo, depois volte ao app no Slack. Na guia Página Inicial, clique em Autorizar alertas e depois selecione Autorizar alertas. Em ServiceNow, atribua a x_545827_slack_std.user permissão de usuário para conceder a capacidade de adicionar e gerenciar alertas nos canais do Slack.



Conectar sua conta

Se o app ServiceNow já estiver instalado no seu workspace, você pode conectar sua conta:

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Selecione Apps. Em seguida, pesquise e selecione ServiceNow para abrir o app. Na guiaPágina Inicial, clique em Conectar a conta e siga as instruções.



Usar o ServiceNow no Slack

Criar um incidente

Para criar um novo incidente no ServiceNow, use o menu de anexos e de atalhos ou uma mensagem específica.

Menu de atalhos De uma mensagem Em qualquer conversa, clique no ícone de barra no campo de mensagem. Pesquise por Criar um incidente com o ServiceNow para Slack e, em seguida, pressione Enter para selecioná-lo. Insira os detalhes sobre o incidente e clique em Criar. Passe o cursor sobre uma mensagem. Clique no ícone de três pontos. Selecione Criar um incidente no menu. Insira os detalhes sobre o incidente e clique em Criar.

Compartilhar registros do ServiceNow

Em qualquer conversa, clique no ícone de barra no campo de mensagem. Pesquise por Localizar e compartilhar um registro a partir do ServiceNow para Slack e, em seguida, pressione Enter para selecioná-lo. Pesquise um registro. Escolha um canal e compartilhe o registro.



Definir alertas do ServiceNow no Slack

Caso um administrador do ServiceNow tenha ativado alertas, você pode definir dois tipos no workspace:

Alertas de registro

Alertas para registros individuais

Alertas para registros individuais Alertas em massa

Alertas para determinados tipos de registro

Definir um alerta

Em um canal, clique no ícone de barra no campo de mensagem. Pesquise por Adicionar/editar alertas de canal e, em seguida, pressione Enter para selecioná-lo. Escolha um canal no menu suspenso e, em seguida, clique em Próximo. Selecione Alertas de registro ou Alertas em massa. Para alertas de registro, pesquise e selecione um registro. Para alertas em massa, selecione um tipo de registro. Clique em Next (Avançar). Se quiser, escolha os tipos de alerta que serão postados no canal. Clique em Salvar e depois em Concluído.



Desconectar uma conta

Qualquer membro do workspace pode desconectar a conta do ServiceNow para deixar de usá-lo no Slack. Isso não vai desinstalar o app do seu workspace.

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Selecione Apps. Em seguida, pesquise e selecione ServiceNow para abrir o app. Na guia Página inicial, clique em Desconectar contas e siga as instruções.



Conectar outra instância do ServiceNow

O administrador do ServiceNow, ou seja, a pessoa que primeiro instalou o app no Slack, pode alterar a instância conectada ao Slack:

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Selecione Apps. Em seguida, pesquise e selecione ServiceNow para abrir o app. Na guia Página inicial, clique em Desconectar instância e siga as instruções.

Observação: após você conectar uma nova instância, será necessário que todos os membros do seu workspace reconectem a conta deles ao app ServiceNow.