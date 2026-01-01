ServiceNow para Slack
Com o app ServiceNow para Slack, você pode criar e gerenciar incidentes do ServiceNow diretamente no seu workspace Slack.
Instalar o app ServiceNow para Slack
Para instalar e configurar o app ServiceNow no Slack, você precisa ser administrador do sistema no ServiceNow.
Etapa 1: instalar o app ServiceNow
- Acesse a página do app ServiceNow no Slack Marketplace.
- Clique em Adicionar ao Slack.
- Selecione Permitir para que o ServiceNow tenha acesso ao Slack.
- Clique em Abrir o Slack para voltar ao seu workspace.
Dica: se você usa um plano Enterprise, é possível instalar o app ServiceNow em âmbito organizacional e adicioná-lo a qualquer workspace que precise de acesso ao ServiceNow.
Etapa 2: configurar o OAuth do ServiceNow no Slack
Observação: é necessário ativar o OAuth no ServiceNow para usar o app no Slack. Para ativar o OAuth do ServiceNow, veja a documentação de configuração.
- No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral.
- Selecione Apps. Em seguida, pesquise e selecione ServiceNow para abrir o app.
- Na guia Página Inicial, clique em Preparar OAuth no ServiceNow. Esse botão abrirá o site do ServiceNow.
- Crie uma entrada do OAuth no Registro de aplicativos.
- Crie um ponto de extremidade de API OAuth para clientes externos.
- Digite Slack no campo Nome.
- Insira https://slack.com/interop-apps/servicenow/snow_oauth_redirect no campo URL de redirecionamento.
- Insira https://cdn.brandfolder.io/5H442O3W/as/pl546j-7le8zk-ex8w65/Slack_RGB.svg?position=180199 no campo URL do logo.
- O ServiceNow vai gerar o ID do cliente e o Segredo do cliente. Tenha essas informações à mão para conectar o ServiceNow ao Slack.
- Clique em Enviar.
Etapa 3: conectar o ServiceNow ao Slack
- Abra o app ServiceNow no Slack.
- Na guia Página inicial do app, clique em Conectar ServiceNow ao Slack.
- Insira sua URL de instância do ServiceNow (por exemplo, empresa.service-now.com), ID do cliente e Segredo do cliente.
- Clique em Enviar.
Etapa 4: ativar alertas do ServiceNow no Slack
Um administrador ou proprietário de workspace pode ativar alertas do ServiceNow no Slack. Caso você não consiga seguir as etapas abaixo, peça ajuda a um proprietário ou administrador. Assim que forem ativados, você e os outros membros do workspace com permissões do ServiceNow poderão definir e configurar alertas.
- Abra o app ServiceNow no Slack.
- Na guia Página Inicial, baixe o ServiceNow para o Conjunto de atualizações de notificação do Slack.
- Em Conjuntos de atualizações recuperados, no ServiceNow, envie o arquivo de Conjunto de atualizações.
- Visualize e envie o arquivo, depois volte ao app no Slack.
- Na guia Página Inicial, clique em Autorizar alertas e depois selecione Autorizar alertas.
- Em ServiceNow, atribua a x_545827_slack_std.user permissão de usuário para conceder a capacidade de adicionar e gerenciar alertas nos canais do Slack.
Conectar sua conta
Se o app ServiceNow já estiver instalado no seu workspace, você pode conectar sua conta:
- No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral.
- Selecione Apps. Em seguida, pesquise e selecione ServiceNow para abrir o app.
- Na guiaPágina Inicial, clique em Conectar a conta e siga as instruções.
Usar o ServiceNow no Slack
Criar um incidente
Para criar um novo incidente no ServiceNow, use o menu de anexos e de atalhos ou uma mensagem específica.
Menu de atalhos
De uma mensagem
- Em qualquer conversa, clique no ícone de barra no campo de mensagem.
- Pesquise por Criar um incidente com o ServiceNow para Slack e, em seguida, pressione Enter para selecioná-lo.
- Insira os detalhes sobre o incidente e clique em Criar.
- Passe o cursor sobre uma mensagem.
- Clique no ícone de três pontos.
- Selecione Criar um incidente no menu.
- Insira os detalhes sobre o incidente e clique em Criar.
Compartilhar registros do ServiceNow
- Em qualquer conversa, clique no ícone de barra no campo de mensagem.
- Pesquise por Localizar e compartilhar um registro a partir do ServiceNow para Slack e, em seguida, pressione Enter para selecioná-lo.
- Pesquise um registro.
- Escolha um canal e compartilhe o registro.
Definir alertas do ServiceNow no Slack
Caso um administrador do ServiceNow tenha ativado alertas, você pode definir dois tipos no workspace:
-
Alertas de registro
Alertas para registros individuais
-
Alertas em massa
Alertas para determinados tipos de registro
Definir um alerta
- Em um canal, clique no ícone de barra no campo de mensagem.
- Pesquise por Adicionar/editar alertas de canal e, em seguida, pressione Enter para selecioná-lo.
- Escolha um canal no menu suspenso e, em seguida, clique em Próximo.
- Selecione Alertas de registro ou Alertas em massa. Para alertas de registro, pesquise e selecione um registro. Para alertas em massa, selecione um tipo de registro.
- Clique em Next (Avançar).
- Se quiser, escolha os tipos de alerta que serão postados no canal.
- Clique em Salvar e depois em Concluído.
Desconectar uma conta
Qualquer membro do workspace pode desconectar a conta do ServiceNow para deixar de usá-lo no Slack. Isso não vai desinstalar o app do seu workspace.
- No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral.
- Selecione Apps. Em seguida, pesquise e selecione ServiceNow para abrir o app.
- Na guia Página inicial, clique em Desconectar contas e siga as instruções.
Conectar outra instância do ServiceNow
O administrador do ServiceNow, ou seja, a pessoa que primeiro instalou o app no Slack, pode alterar a instância conectada ao Slack:
- No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral.
- Selecione Apps. Em seguida, pesquise e selecione ServiceNow para abrir o app.
- Na guia Página inicial, clique em Desconectar instância e siga as instruções.
Observação: após você conectar uma nova instância, será necessário que todos os membros do seu workspace reconectem a conta deles ao app ServiceNow.