De forma predeterminada, las personas de tu organización y cualquiera con quien trabajes en los mensajes directos y canales de Slack Connect pueden compartir cierta información de contacto de tu perfil de Slack con otras personas con quienes trabajen en Slack. Además de tu nombre completo y el nombre de la empresa (que ya pueden ver las personas con las que estás conectado), la información de contacto incluye tu nombre de Slack, tu imagen de perfil, tu dirección de correo electrónico (en función de tus ajustes del espacio de trabajo). Si lo deseas, puedes cambiar esta preferencia para que solo las personas de tu organización (o nadie) puedan compartir tu información de contacto con las personas con quienes trabajan en Slack.

Nota: Si no quieres conectarte con alguien que haya recibido tu información de contacto, puedes ignorar su invitación o bloquear próximas invitaciones.

Cambiar tus preferencias para compartir contactos

Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral.

Selecciona Preferencias. Haz clic en Privacidad y visibilidad en la columna de la izquierda. Debajo de Compartir contactos, selecciona una opción.