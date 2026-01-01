Los propietarios de espacios de trabajo y los miembros que hayan cambiado un espacio de trabajo a un plan superior pueden hacer el cambio del plan Pro a Business+ o descender al plan Pro o al Gratuito.

¿Quieres ascender al plan Enterprise+? Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas.



Cambia tu plan de pago

Sigue los pasos que se indican a continuación para cambiar a otro plan de pago o descender de Business+ a Pro. También tendrás la opción de ajustar tu ciclo de facturación y elegir cuándo entrará en vigencia el cambio de plan.

Asciende de plan

En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo para acceder a los ajustes del espacio de trabajo. Selecciona Administrar facturación del menú. En la pestaña Información general, haz clic en Cambiar la información del plan. Selecciona un tipo de plan, un ciclo de facturación y si el cambio de plan entrará en vigencia de inmediato o en la próxima fecha de renovación. Selecciona Continuar al pago. Revisa los detalles de la compra y, a continuación, haz clic en Comprar para finalizar.

Nota: Es posible que se requiera que los clientes de la Unión Europea que pagan con tarjeta de crédito usen la autenticación de dos factores durante el pago.



Descender de Business+ a Pro

Cuando desciendes de plan, ya no tendrás acceso a las funciones de pago disponibles en tu plan. Si procede, aplicaremos un crédito de Slack en la cuenta de tu espacio de trabajo equivalente al costo de la cantidad de días que no se haya usado tu plan de pago.

En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo para acceder a los ajustes del espacio de trabajo. Selecciona Administrar facturación del menú. En la pestaña Información general, selecciona Cambiar detalles del plan. Selecciona Descender a Pro, un ciclo de facturación y si el cambio de plan entrará en vigencia de inmediato o en la próxima fecha de renovación. Haz clic en Iniciar descenso de plan. Revisa los detalles del descenso de plan y haz clic en Continuar. Confirma tu método de pago existente o agrega uno nuevo y haz clic en Confirmar la facturación y descender de plan.

Nota: Los créditos no tienen valor de cambio ni monetario, ni son transferibles ni reembolsables. Se vencen después de que cancelas tu suscripción a un plan de pago de Slack.



Cancela tu plan de pago

Cuando hagas el cambio al plan Gratuito, dejarás de tener acceso a las funciones de pago disponibles en tu plan y se aplicarán límites a mensajes, archivos y aplicaciones.