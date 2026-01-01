Administra habilidades de Slackbot
Las habilidades le dan a Slackbot instrucciones paso a paso para que se encargue de tareas específicas, de modo que tú obtengas siempre los resultados correctos.
Qué esperar
- Los miembros pueden explorar y agregar habilidades disponibles desde la pestaña Habilidades en Slackbot. Una vez que alguien agrega una habilidad a su pestaña Habilidades, Slackbot puede usarla al generar respuestas.
- Los propietarios del espacio de trabajo y la organización pueden asignar el rol del sistema de administrador de habilidades desde el panel de administración para otorgar a miembros específicos permisos para administrar habilidades y administrar permisos de uso compartido de habilidades de forma externa.
- Los propietarios, administradores y administradores de habilidades pueden ver todas las habilidades de su espacio de trabajo u organización Enterprise, asignar habilidades a grupos, agregar habilidades al catálogo de habilidades y verificar habilidades.
Asignar administradores de habilidades
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De manera predeterminada, los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden administrar habilidades. Los propietarios del espacio de trabajo pueden otorgar a otros usuarios permisos para administrar habilidades:
- En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral.
- Selecciona Administrar roles en el menú.
- Haz clic en el ícono con tres puntos junto a Administrador de habilidades y selecciona Asignar personas.
- Selecciona personas y haz clic en Asignar.
De manera predeterminada, los propietarios y administradores de la organización pueden administrar habilidades. El propietario principal de la organización y los administradores de roles a nivel de la organización pueden asignar el rol de administrador de habilidades para otorgar a otros usuarios permisos para administrar habilidades:
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Roles y permisos y selecciona Roles.
- Haz clic en el ícono con tres puntos junto a Administrador de habilidades y selecciona Asignar personas.
- Selecciona personas y haz clic en Guardar.
Nota: No se notifica a los miembros cuando se les asigna un rol del sistema.
Administrar permisos para el uso compartido externo de habilidades
De forma predeterminada, los miembros pueden compartir habilidades de forma interna y externa. Los propietarios y administradores pueden decidir si los miembros pueden compartir habilidades con personas de otras organizaciones y guardar las habilidades que les compartan personas externas.
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- En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Ajustes en la barra lateral.
- Haz clic en Slackbot.
- Junto a Compartir habilidades con otras organizaciones o Agregar habilidades de otras organizaciones, haz clic en Editar.
- Marca o desmarca la casilla junto a Permitir que los miembros compartan habilidades con otras organizaciones o Permitir que los miembros agreguen habilidades compartidas desde otras organizaciones.
- Haz clic en Guardar.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Ajustes y selecciona Slackbot.
- Junto a Compartir habilidades con otras organizaciones o Agregar habilidades de otras organizaciones, haz clic en Editar.
- Marca o desmarca la casilla junto a Permitir que los miembros compartan habilidades con otras organizaciones o Permitir que los miembros agreguen habilidades compartidas desde otras organizaciones.
- Haz clic en Guardar.
Administrar habilidades
Los propietarios, administradores y administradores de habilidades pueden ver todas las habilidades de su espacio de trabajo u organización Enterprise, asignar habilidades a grupos o personas específicos y agregar habilidades al catálogo para que los miembros las exploren.
Ver habilidades
Abre el panel de habilidades para ver una lista de todas las habilidades de tu espacio de trabajo u organización, junto con información adicional:
- Nombre de la habilidad
- Personas que pueden ver y compartir una habilidad
- Grupos a los que se asignó una habilidad
- Veces que se usó una habilidad
- Personas que agregaron una habilidad
- ID de la habilidad
- Creador de la habilidad
- Fecha de creación
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- En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Herramientas.
- Haz clic en Habilidades.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Herramientas en la barra lateral izquierda y selecciona Habilidades.
Asignar habilidades a grupos
Cuando asignas una habilidad a un grupo de personas, Slackbot sabrá usar esa habilidad a la hora de responder a las prompts relevantes. Los cambios que realices en las habilidades asignadas aplican automáticamente, por lo que Slackbot usará siempre la versión más reciente.
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- En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Herramientas.
- Haz clic en Habilidades.
- Junto a la habilidad que quieras asignar, haz clic en el ícono de tres puntos.
- Selecciona Activar habilidad automáticamente.
- Elige Grupos específicos o Todos. Si seleccionas Grupos específicos, se te solicitará seleccionar grupos de usuarios.
- Haz clic en Guardar.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Herramientas en la barra lateral izquierda y selecciona Habilidades.
- Junto a la habilidad que quieras asignar, haz clic en el ícono de tres puntos.
- Selecciona Activar habilidad automáticamente.
- Elige Grupos específicos o Todos. Si seleccionas Grupos específicos, se te solicitará seleccionar grupos de usuarios.
- Haz clic en Guardar.
Agregar habilidades al catálogo
Los propietarios, administradores y administradores de habilidades pueden agregar una habilidad al catálogo para que los miembros la encuentren y la usen. Luego de eso, los miembros pueden agregar una habilidad del catálogo para usarla sin modificaciones o hacer una copia para personalizarla.
- En la computadora, abre Slackbot.
- Haz clic en la pestaña Habilidades.
- Haz clic en Administrar habilidades.
- Junto a una habilidad, haz clic en el ícono con tres puntos.
- Selecciona Publicar en el catálogo de habilidades.
Nota: Actualmente, no es posible agregar habilidades al catálogo desde el panel de administración, pero agregaremos esta funcionalidad más adelante.
Verificar habilidades
Verifica una habilidad para que a los demás les resulte sencillo identificar la opción más adecuada para una tarea específica, por ejemplo, crear diapositivas para una presentación siguiendo las directrices de marca de tu empresa o enviar correos electrónicos de ventas usando una plantilla aprobada por la dirección.
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- En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Herramientas.
- Haz clic en Habilidades.
- Junto a la habilidad que quieras verificar, haz clic en el ícono de tres puntos.
- Haz clic en Marcar como verificada.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Herramientas en la barra lateral izquierda y selecciona Habilidades.
- Junto a la habilidad que quieras verificar, haz clic en el ícono de tres puntos.
- Haz clic en Marcar como verificada.
¿Quién puede usar esta función?
- Los propietarios/administradores de espacios de trabajo, los propietarios/administradores de organizaciones y los administradores de habilidades
- Disponible en los planes de pago (los límites y el acceso de Slackbot varían en función del plan)