Las habilidades le dan a Slackbot instrucciones paso a paso para que se encargue de tareas específicas, de modo que tú obtengas siempre los resultados correctos.



Qué esperar

Los miembros pueden explorar y agregar habilidades disponibles desde la pestaña Habilidades en Slackbot. Una vez que alguien agrega una habilidad a su pestaña Habilidades , Slackbot puede usarla al generar respuestas.

en Slackbot. Una vez que alguien agrega una habilidad a su pestaña , Slackbot puede usarla al generar respuestas. Los propietarios del espacio de trabajo y la organización pueden asignar el rol del sistema de administrador de habilidades desde el panel de administración para otorgar a miembros específicos permisos para administrar habilidades y administrar permisos de uso compartido de habilidades de forma externa .

. Los propietarios, administradores y administradores de habilidades pueden ver todas las habilidades de su espacio de trabajo u organización Enterprise, asignar habilidades a grupos, agregar habilidades al catálogo de habilidades y verificar habilidades.



Asignar administradores de habilidades

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise De manera predeterminada, los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden administrar habilidades. Los propietarios del espacio de trabajo pueden otorgar a otros usuarios permisos para administrar habilidades: En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Administrar roles en el menú. Haz clic en el ícono con tres puntos junto a Administrador de habilidades y selecciona Asignar personas. Selecciona personas y haz clic en Asignar. De manera predeterminada, los propietarios y administradores de la organización pueden administrar habilidades. El propietario principal de la organización y los administradores de roles a nivel de la organización pueden asignar el rol de administrador de habilidades para otorgar a otros usuarios permisos para administrar habilidades: En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Roles y permisos y selecciona Roles. Haz clic en el ícono con tres puntos junto a Administrador de habilidades y selecciona Asignar personas. Selecciona personas y haz clic en Guardar.

Nota: No se notifica a los miembros cuando se les asigna un rol del sistema.



Administrar permisos para el uso compartido externo de habilidades

De forma predeterminada, los miembros pueden compartir habilidades de forma interna y externa. Los propietarios y administradores pueden decidir si los miembros pueden compartir habilidades con personas de otras organizaciones y guardar las habilidades que les compartan personas externas.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Ajustes en la barra lateral. Haz clic en Slackbot. Junto a Compartir habilidades con otras organizaciones o Agregar habilidades de otras organizaciones, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Permitir que los miembros compartan habilidades con otras organizaciones o Permitir que los miembros agreguen habilidades compartidas desde otras organizaciones. Haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Ajustes y selecciona Slackbot. Junto a Compartir habilidades con otras organizaciones o Agregar habilidades de otras organizaciones, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Permitir que los miembros compartan habilidades con otras organizaciones o Permitir que los miembros agreguen habilidades compartidas desde otras organizaciones. Haz clic en Guardar.



Administrar habilidades

Los propietarios, administradores y administradores de habilidades pueden ver todas las habilidades de su espacio de trabajo u organización Enterprise, asignar habilidades a grupos o personas específicos y agregar habilidades al catálogo para que los miembros las exploren.

Ver habilidades

Abre el panel de habilidades para ver una lista de todas las habilidades de tu espacio de trabajo u organización, junto con información adicional:

Nombre de la habilidad

Personas que pueden ver y compartir una habilidad

Grupos a los que se asignó una habilidad

Veces que se usó una habilidad

Personas que agregaron una habilidad

ID de la habilidad

Creador de la habilidad

Fecha de creación

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Herramientas. Haz clic en Habilidades. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Herramientas en la barra lateral izquierda y selecciona Habilidades.



Asignar habilidades a grupos

Cuando asignas una habilidad a un grupo de personas, Slackbot sabrá usar esa habilidad a la hora de responder a las prompts relevantes. Los cambios que realices en las habilidades asignadas aplican automáticamente, por lo que Slackbot usará siempre la versión más reciente.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Herramientas. Haz clic en Habilidades. Junto a la habilidad que quieras asignar, haz clic en el ícono de tres puntos. Selecciona Activar habilidad automáticamente. Elige Grupos específicos o Todos. Si seleccionas Grupos específicos, se te solicitará seleccionar grupos de usuarios. Haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Herramientas en la barra lateral izquierda y selecciona Habilidades. Junto a la habilidad que quieras asignar, haz clic en el ícono de tres puntos. Selecciona Activar habilidad automáticamente. Elige Grupos específicos o Todos. Si seleccionas Grupos específicos, se te solicitará seleccionar grupos de usuarios. Haz clic en Guardar.



Agregar habilidades al catálogo

Los propietarios, administradores y administradores de habilidades pueden agregar una habilidad al catálogo para que los miembros la encuentren y la usen. Luego de eso, los miembros pueden agregar una habilidad del catálogo para usarla sin modificaciones o hacer una copia para personalizarla.

En la computadora, abre Slackbot. Haz clic en la pestaña Habilidades. Haz clic en Administrar habilidades. Junto a una habilidad, haz clic en el ícono con tres puntos. Selecciona Publicar en el catálogo de habilidades.

Nota: Actualmente, no es posible agregar habilidades al catálogo desde el panel de administración, pero agregaremos esta funcionalidad más adelante.



Verificar habilidades

Verifica una habilidad para que a los demás les resulte sencillo identificar la opción más adecuada para una tarea específica, por ejemplo, crear diapositivas para una presentación siguiendo las directrices de marca de tu empresa o enviar correos electrónicos de ventas usando una plantilla aprobada por la dirección.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Herramientas. Haz clic en Habilidades. Junto a la habilidad que quieras verificar, haz clic en el ícono de tres puntos. Haz clic en Marcar como verificada. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Herramientas en la barra lateral izquierda y selecciona Habilidades. Junto a la habilidad que quieras verificar, haz clic en el ícono de tres puntos. Haz clic en Marcar como verificada.